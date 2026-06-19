【影評】《家庭日》普世百態中難解的哲思之片

誠然無趣寂靜空白蒼涸至極，卻於其中深滲出關於…人類狀態、回憶、時間的本質等諸多探討。

賈木許似乎是將所有影視元素濃縮與抽乾至一種最極簡的狀態。

毫無分岔、重量與氣味。

諸多創作中，各種嘗試實驗盡有，而此一行，確是新奇深刻重擊。

彷彿人類的最蒼白狀態，於「情」此人間最重之事其一，往內去深究。

這三段的主軸都是「情」，卻深滲出各式虛無的荒唐荒謬之味。

《家庭 日》（Father Mother Sister Brother）劇照。圖／IMBD

第一段Father，哥哥妹妹於前往探視父親的車上、以及在父親那鄉間的絕謐小屋中，那份「冷質」和「疏離」深隱著「荒謬」的喜感---而這三者的共同呈出，剛好盡是此片三段中的共有氣味。

可澈見…兄妹之情、與父親對子女之情，但所有的釋出都超級冷冽跟荒唐微型詼諧。

但一個歷事諸多的老人，總是會對人生或百態萬物有些自己的深刻觀察思考，父親對「水」的描述，彷彿是一個深層又極致根本的哲思。

水自古以來本就令人無限著迷，神秘、無形卻又大用，飲它、跟手指接觸到它，總是有種令人遙想飄渺卻又很根本的特別感覺。

「情」這件事，是人類永遠無法擺脫的重點，亦是古今中外諸多創作的根基之一。本片三段裡面，所有行動對話的基石都是情，卻同時深滲出賈木許的那份輕、荒謬、冷冽和虛無。

但那份冷質卻與北歐大導有很大的不同。

北歐電影的冷冽，是從骨子裡、從最深的民族性和地貌養成釋出，且總帶出一份殘酷、嚴肅、人性醜惡和人世艱辛；但賈木許卻彷彿是「故意」去營造這一份冷漠，且內裡總隱隱透著一份輕淡的荒謬、荒唐和喜感---像美國的萬年娛樂本性。

而Father的結束，讓我們知道父親假裝貧窮，而且在子女回家後約了個女子共樂，除了讓人臆測其裝窮本意之開放結局、亦同滲出一個老男人風流帶給觀者的厭與喜。

這段不甚難懂，除了「水」這件事，就是在說父親對於子女的無限保護和惜愛、子女在人世間的種種、以及成年並接近中年子女對於回鄉探親的些微無奈。

而父親的居處，正呈現出幾乎地球上所有老人的最終極喜愛生活---在大自然環抱的鄉間獨居處，感受著天地和靜謐。

《家庭日》（Father Mother Sister Brother）劇照。圖／IMBD

第二段的Mather確是最有平面普民的現世趣味。

身為作家的老母親與兩個女兒的下午茶，平淡無聊至只有她們三個會感到心暖，但那些姊妹間的隱形比較與深層之情、二女兒的謊言、大女兒的呆板嚴肅、姊妹對於母親著作的崇敬之情，以及母親不喜二個女兒翻閱自己著作的妙然趣味。

在場景轉換中盡現此等情感和親人間的微趣。

這個家庭有著三個女生，女人總有著溫柔、性感、卻又同時可能帶有神經質以及過於敏感和在意細節的特質，為此女性滿滿嫣紅家庭的重然特色。

妹妹特別喜歡姐姐，亦可能與其為女同志有關，而她像是世間大部分人，貼近地氣、真誠與些微喜歡搞怪。

而大姊和母親，以及那些家中的高質感家具和亮晶晶餐具，輕滲出一股高端人士或高知識分子的做作（雖然這樣的生活確是吸引人至極）

母親是個作家、大姊是高端主管等類，且一模一樣的嚴肅正經，彷彿是個複製。

而三人之間的相處確是有味特趣。

此段的易解來自…它或許就是在說：母親永遠知道子女的一切、並遠遠在家等著我們，而現世的所有子女努力和人間掙扎，總是得回家。

家，原生家庭，這個孕育我們、形塑我們人格和飽滿回憶之處。

《家庭日》（Father Mother Sister Brother）劇照。圖／IMBD

第三段的Sister Brother卻藏著很深的氣息。

龍鳳雙胞胎已是世間難得，他倆還同時是白人跟黑人的子女。

而在那些冷淡輕流而過兩人之間的話語，幾乎沒有一句是逃離了「愛」的範疇，他們不斷互訴著對手足的深愛、卻深隱浮冒著無比的冷冽和淡然。

而那鏡頭中流過的角色走動與對話、現場環境音或各種場景，彷彿隱隱浮動著一股很巨大的能量，而那能量驅使著觀眾朝「哲思」遙想而去。

那力量泛浮在空洞與現世充實之間，似乎在訴說著與引導觀者去探究回憶、人世狀態和時間的本質此三者。

直至最後這第三段，筆者才見識到賈木許的深層靈魂和妙意。

雖然第一段已略深、第二段淺顯易明，第三段才真正深遂飄渺至難以參透。

本片似乎在訴說…人的情、愛、人類的自由和脆弱。

第一、二段彷彿在親人相聚時感到無比的愛與情，卻總在落寞獨處時深洩出「人類的自由」。

那麼人到底需要的是愛、還是自由？

但第三段的姊弟，卻在無窮的愛中倘佯於自由。

人在世上，於父母過世後，能依靠的只有手足，但有時候，愛總奠基於「脆弱」，或者可說…愛上別人，總是脆弱與堅強並存。

「家庭日」便是家庭這個…由無比濃摯的血緣串起的親人之愛、無從擺脫，更是一個看似所有家庭必備的日子、卻隱蘊著極為深層難解的哲學 思考之片、盡訴世間百態，誠然複雜又純淨至極。

《家庭日》（Father Mother Sister Brother）劇照。圖／IMBD

《家庭日》。圖／東昊影業