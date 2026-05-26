《屍速禁區》票房3天內突破4千萬！進化喪屍再掀觀影熱潮

《屍速禁區》全台票房三天飆破4200萬！影城場場爆滿 午夜場湧現排隊人潮

《屍速列車》導演延尚昊最新喪屍鉅獻《屍速禁區》上週五（5/22）在台灣上映後，首週末三天票房飆破4,200萬，空降全台票房冠軍！全台戲院場次爆滿，許多觀眾抱怨到了影城卻買不到票，甚至連午夜場都湧現大批排隊入場人潮，引爆全台喪屍觀影熱潮。許多觀眾觀影後紛紛大讚：「近期看過最值回票價的電影」、「兩個小時毫無冷場！」、「看完電影後，超擔心會有喪屍出現在影廳外面！」、「到停車場都毛毛的，忍不住四處張望」、「好久沒看到那麼好看的喪屍片了！」、「非常特別的進化喪屍，爽度百分百！」，而好口碑也帶動票房呈現不尋常的走勢，一般電影周日票房會低於週六票房約15-25%，《屍速禁區》的週日票房卻與週六相當，好評口碑持續發酵，年度動作喪屍鉅獻《屍速禁區》全台熱映中。

電影《屍速禁區》終極預告

《屍速禁區》創韓國今年最速破100萬人次紀錄 市占72%喪屍熱潮席捲全韓

《屍速禁區》上週四（5/21）在韓國上映後空降票房冠軍，並榮登2026年在韓國上映電影中的開票冠軍，蟬聯4天票房冠軍！此外，《屍速禁區》在韓國上映第3天（5/23），觀影人次突破100萬，是今年在韓上映電影中最快突破100萬觀影人次的作品！更超越今年韓國破1,687萬觀影人次的現象級電影《王命之徒》上映首週末的票房成績！《屍速禁區》上映首週末兩天（5/23、5/24）在韓國的總觀影人次為105萬1633名，昨日（5/24）更以72.4%的市占率橫掃韓國票房市場，徹底掀起喪屍熱潮！

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

目前《屍速禁區》累積觀影人次已來到149萬9,969名，累積票房突破166億韓元（資料來源：KOFIC，截至5月24日），預計這幾天將突破200萬觀影人次！《屍速禁區》目前在韓國知名電影網「NAVER」的觀眾評分高達8.14分，韓國知名電影院「MEGABOX」的觀眾評分8.2分，口碑持續沸騰！多位韓國媒體也紛紛掛名盛讚《屍速禁區》，「Herald Muse」李美知記者：「又一個劃時代的傑作誕生！」、「JOY NEWS24」朴真英記者：「超乎想像的喪屍外型，速度感十足的動作場面，合乎主旨的角色設定！毫無缺陷，充滿快感的《屍速禁區》！」

《屍速禁區》導演延尚昊：「全智賢再度合作計畫籌備中」

全智賢在《屍速禁區》中飾演一名生物工程師「權世貞」，在被封鎖的大樓中成為未被感染的倖存者之一，帶領其他倖存者試圖在喪屍大軍的圍攻下逃出生天。延尚昊導演透露，其實一開始很擔心身為大明星的全智賢是否會不適應《屍速禁區》的拍攝環境，但導演驚訝地表示：「全智賢演員在等待拍攝時，為了不無聊地度過那段時間，總是負責帶大家進行一些團康活動。有時候也會從家裡帶一些食物分給大家，像是肉乾、芹菜等，總是很親切地對待大家，讓氣氛變得很好。如果演員們彼此相處得很好的話，工作人員工作時也會較自在，真的很謝謝她！」全智賢對此謙虛地表示：「我覺得拍攝現場的時間非常珍貴，女演員隨著年紀增加，就會少了很多機會，所以我總是覺得很感激。我認為自己必須在工作和家庭之間取得好的平衡，才能好好地做自己。就這樣好好地生活的話，我相信會獲得好結果，也會遇見許多好人。」

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

延尚昊導演更透露自己正在籌備「全智賢計畫」，他說：「最近每當在構思『全智賢計畫』時，總覺得壓力很大，一直想著必須成功才行。在和編劇開會時，總會討論該怎麼寫才會讓全智賢演員有興趣參與，最近真的很認真在進行這個計畫！」延尚昊導演此話一出，令許多人都非常期待導演和全智賢再次合作的作品。延尚昊導演也透露：「觀眾可透過《屍速禁區》確認全智賢演員的演技幅度，像是一針見血、風趣、真摯態度等模樣，她真的是位超級明星！」年度動作喪屍鉅獻《屍速禁區》現正熱映中。

《屍速禁區》全智賢X具教煥X池昌旭向台灣觀眾問好

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂