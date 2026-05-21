中壢光影電影館歡慶十周年！5/24《哈勇家》小薰影人見面會免費索票

歡慶十周年！中壢光影電影館影人見面會 小薰現身《哈勇家》映後與觀眾交流

中壢光影電影館自104年10月試營運、105年5月正式營運以來，逐步成為中壢在地重要的影像文化基地。為歡慶成立10周年並持續深化影像文化在地扎根，特別規劃「影人見面會」系列活動，邀請具代表性的影像創作者與觀眾近距離交流，打造年度文化亮點，提升整體宣傳效益與民眾參與度。本次活動將放映電影《哈勇家》，並邀請該片代表性演員小薰（黃瀞怡）出席映後見面會與座談，活動將於5月24日（星期日）下午2時在中壢光影電影館舉辦，誠摯邀請市民朋友踴躍參與。

《哈勇家》以泰雅族家庭為主軸，描繪部落在現代社會變遷下的生活處境與文化認同。故事圍繞三代家庭的日常互動，呈現長輩對傳統價值的堅守，以及年輕世代在都市與部落之間的拉扯與選擇，並透過細膩寫實的敘事，展現族語、信仰與生活方式於當代的延續與轉變。影片風格溫暖真摯，在平凡生活中蘊含深刻情感，傳遞家人之間理解與包容的重要，亦呈現臺灣多元文化的真實面貌。

《哈勇家》。圖/中壢光影電影館提供

中壢光影電影館持續推廣多元影像文化，長期規劃並辦理各式主題影展活動，邀請影像創作者及專業影評人與觀眾交流互動。同時，亦配合每檔放映主題，積極與不同領域之藝文工作者及相關團體合作，延伸規劃映後座談、工作坊、教育推廣活動及學校合作計畫等多元內容，深化影像藝術之社會影響力，使本館逐步成為桃園市民日常觀賞藝術電影的重要文化場域，亦為桃園影視發展與影視教育向下扎根之關鍵據點。

特映會當天將邀請本片代表性演員小薰（黃瀞怡）出席映後影人見面會，與觀眾近距離交流互動，深化在地情感連結。身為桃園泰雅族女兒的小薰，在電影《哈勇家》中飾演Lisin（莉欣）一角，為家族中重要成員之一。角色性格溫柔內斂，細膩詮釋泰雅年輕世代於傳統與現代之間的情感拉扯，為整體家庭關係增添豐富層次與張力。此外，小薰亦擔任2025桃園電影節大使，長期致力於推廣桃園在地影視作品；並於2026年沖繩國際文化祭中，將《哈勇家》帶往日本放映，讓在地故事躍上國際舞台、持續發光發熱。

本次「中壢光影電影館十周年 五月影人見面會」開放免費索票，數量有限，索完為止。更多活動資訊請至👉「中壢光影電影館」官方臉書粉絲專頁查詢。

特映會時間與地點： 5月24日(日)下午2時00分 中壢光影電影館（320桃園市中壢區龍清街116巷31號）

《哈勇家》影人見面會。圖/中壢光影電影館提供

《哈勇家》。圖/中壢光影電影館提供