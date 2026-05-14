2026金馬經典影展／獻映25部影史傑作！美國電影大師比利懷德120週年紀念展

獻映25部影史傑作紀念美國電影大師比利懷德120歲冥誕

今年適逢美國電影大師比利懷德（Billy Wilder, 1906-2002）120歲冥誕，金馬經典影展特別策劃「2026金馬經典影展：比利懷德120週年紀念展」，將與台中市影視發展基金會於七、八月在台北、台中兩地隆重登場。本次影展大銀幕重現比利懷德執導的25部電影作品，見證他囊括七座奧斯卡、三座金球獎、坎城影展大獎、柏林與威尼斯影展終身成就獎的輝煌生涯。這也是金馬經典影展從明星、類型到作者，分門切入好萊塢精華的三部曲。影展推出近六折優惠的「超級影癡套組」，一次飽覽比利懷德所有經典之作，還能獲得限量「Jo Malone London芳醇香氛禮盒」。數量有限，額滿為止。

比利懷德被譽為好萊塢最偉大的全能編導之一，他以辛辣幽默的對白、精密紮實的劇本，以及對人性深刻的洞察聞名。這位被視為美國影壇巨擘的影人其實出身奧匈帝國，早年前往柏林追尋電影夢，後因納粹掌權被迫流亡法國，落腳好萊塢後大放異彩。本次放映不僅網羅他膾炙人口的《日落大道》（1950）、《龍鳳配》（1954）、《七年之癢》（1955）、《熱情如火》（1959）、《公寓春光》（1960）等超級經典，更蒐齊多部在台灣難得一見的珍貴影片。包括他流亡法國時期拍攝的《壞種》（1934）便已展露新潮的手法。

《日落大道》被名影評人羅傑伊伯特譽為「有史以來最偉大的演出之一」。圖/台北金馬影展提供

《龍鳳配》奧黛麗赫本演出現代版灰姑娘遊走在巨星亨佛萊鮑嘉和威廉荷頓之間。圖/台北金馬影展提供

《七年之癢》為瑪麗蓮夢露打造的性感形象深植人心，開啟她的巨星之路。圖/台北金馬影展提供

《熱情如火》被美國電影學會選為影史最佳喜劇，還啟發邪典喜劇《小姐好白》。圖/台北金馬影展提供

《公寓春光》傑克李蒙搭配莎莉麥克琳，在奧斯卡贏得最佳影片大獲全勝。圖/台北金馬影展提供

來到好萊塢後比利懷德先以編劇打響名聲，然後憑著《荳蔻年華》（1942）成功跨足導演，在片中付不起全票只好裝作女孩買半票上火車的奧斯卡影后金姐羅潔絲，展示了遊走於清純與世故的演技，卻歸功比利懷德從第一場戲就展示出的導演才華。他在好萊塢的創作橫跨各種類型，讓芭芭拉史坦威化身蛇蠍美人的《雙重保險》（1944）堪稱黑色電影的完美範本。以戰爭為題材的《開羅諜報戰》（1943）、《戰地軍魂》（1953）不走槍林彈雨的路線，反而藉由密閉空間考驗人性，影響了日後監（越）獄電影的拍法，後者甚至讓好萊塢金童威廉荷頓以原本排斥的反英雄角色登上奧斯卡寶座。雷米倫也因為在《失去的週末》（1945）扮演酒鬼而拿下影帝，這更是影史首部同時征服奧斯卡和坎城影展兩大殿堂最佳影片的作品。

《壯志凌雲》（1957）是比利懷德少見的傳記電影，當年47歲的詹姆斯史都華透過嚴格的飲食管控以詮釋25歲的美國傳奇飛行員林白而成為新聞。《璇宮艷舞》（1948）則是他唯一的歌舞片，平克勞斯貝化身美國推銷員，用歌聲迷惑影后瓊芳登飾演的伯爵夫人，也是比利懷德對故鄉的思念。耗資甚巨的《神探福爾摩斯》（1970）被許多書迷認為是迄今最佳版本，也是《新世紀福爾摩斯》的靈感來源，還首度挑動了兩位男性主角的曖昧關係。《倒扣的王牌》（1951）則被視為最早藉由媒體角色批判社會體制的先鋒，當年得罪不少報社而慘遭蒙塵，結果現在已被美國國家電影保護局追列經典保存。

《神探福爾摩斯》被許多書迷認為是迄今最佳版本，也是影集《新世紀福爾摩斯》的靈感來源。圖/台北金馬影展提供

比利懷德也是混合類型的能手。以戰後柏林為背景的《柏林豔史》（1948），透過愛情的逢場作戲嘲弄政治的投機，才能讓戲路迥異的喜劇女王珍亞瑟和銀幕女神瑪琳黛德麗分庭抗禮。改編「偵探小說之后」阿嘉莎克莉絲蒂的《情婦》（1957），除了有法庭戲的脣槍舌劍，令人瞠目結舌的精彩反轉，也不乏男女鬥嘴的喜劇成分，更難的是融合得恰到好處。

然而比利懷德最膾炙人口的應該還是喜劇，除了前述的《龍鳳配》（1954）、《七年之癢》（1955）、《熱情如火》（1959）、《公寓春光》（1960），還有不少借用浪漫包裝大膽的嘗試。例如《黃昏之戀》（1957）讓奧黛麗赫本與大她一倍的賈利古柏挑戰老少配。《一二三》（1961）讓可口可樂總裁千金愛上共產黨員，同時見證了柏林圍牆築起前的光景。《愛瑪姑娘》（1963）讓警察愛上阻街女郎，儘管離經叛道，卻成為比利懷德最賣座的影片。《紅唇香吻》（1964）出現讓（換）妻情節，結果被蒙在鼓裡的卻是男人，引來宗教團體與媒體大加撻伐。不過懷德還是很做自己，《兩代情》（1972）甚至讓出軌的父母用死亡撮合原本相看兩厭的下一代，完全不理衛道人士。而傑克李蒙、華特馬殊這對合作長達30年的喜劇聖手，首度同台的《飛來福》（1966）與雙雙提名金球獎影帝的《滿城風雨》（1974），多虧比利懷德才得以造就。

《飛來福》傑克李蒙、華特馬殊這對合作長達30年的喜劇聖手首度同台。圖/台北金馬影展提供

比利懷特最後一部執導作品是《Buddy Buddy》（1981），可惜因版權佚失而未能在影展呈現。《麗人劫》（1978）是這次選映他最晚近的作品，透過追查傳奇女星的死亡真相，彷彿《日落大道》精神續作與對照，更充滿對好萊塢黃金年代與巨星風采的消逝感悟，遺憾中也算華麗的謝幕。

2026金馬經典影展獻映25部影史傑作 紀念美國電影大師比利懷德120歲冥誕。圖/台北金馬影展提供

六折價超級影癡套組5月29日搶先開賣 加碼送Jo Malone London芳醇香氛禮盒

金馬經典影展今年持續推出「超級影癡套組」，讓想要一網打盡的觀眾能以將近六折的優惠價格觀賞所有作品，還能獲得限量「Jo Malone London芳醇香氛禮盒」，絕對物超所值。「超級影癡套組」台北場只需3,750元（原價6,000元）、台中場3,250元（原價5,250元），皆於5月29日下午一點在金馬影展官方網站販售，數量有限，額滿為止。單場預售從6月18日起正式開賣。

「2026金馬經典影展：比利懷德120週年紀念展」台北場將於7月24日至8月13日展開，台中場映期則在8月5日至8月16日舉行，此外影展也祭出多場講座和影癡專屬優惠。更多活動和售票資訊將陸續公開，請鎖定金馬官網、臉書粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

2026金馬經典影展：比利懷德120週年紀念展_主視覺。圖/台北金馬影展提供