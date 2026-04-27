《104歲哲代奶奶》不生鏽的人生 人瑞奶奶歡喜一個人生活

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《102 歲，一個人生活》《104歲哲代奶奶：一個人生活》。圖/文藝春秋、佳映娛樂
《102 歲，一個人生活》《104歲哲代奶奶：一個人生活》。圖/文藝春秋、佳映娛樂

「請歡歡喜喜地變老；別覺得老去不好，帶著希望把歲月一歲歲拾起。」──石井哲代

延伸自同名書系《102 歲，一個人生活，》《104歲哲代奶奶：一個人生活》記錄石井哲代奶奶的生命經驗與人生觀，溫暖而深刻，有著啟發人心的力量。哲代奶奶一笑，身邊的人也總是忍不住跟著一起笑起來，她的笑容與聲音，自然流露出跨越百年的生命力，她的幽默與韌性，也成為許多人想像「晚年生活」的一種指標。

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104歲 石井哲代 介紹

《104歲哲代奶奶：一個人生活》。圖/佳映娛樂提供

1920年生，現住在廣島縣尾道的山間聚落。20歲起任小學教師，執教36年；後長年以民生委員等角色投入地方事務，至今仍被鄰里親暱地稱作「老師」。83歲送別丈夫後，她在親友與社區互相照應中持續，把「做不到」放進日常，慢一點、穩一點，每一天都是新的練習。

在廣島尾道的山間小鎮，石井哲代奶奶一個人住在老屋裡。年輕時她是小學教師，83歲送別相守半世紀的丈夫後，仍選擇留在熟悉的家與土地上，與姪女、親戚、鄰里互相照應，把日子一天天過下去。隨著年歲增長，做不到的事一件件變多，哲代仍能巧妙地鼓勵自己，用自由的心，把生活一點一點調整成適合此刻的樣子。

本片將鏡頭對準哲代奶奶，凝視她從101歲到104歲的日常：不只有笑聲與幽默，也有必須面對的告別與疼痛。在跌宕起伏的人生風景裡，她守著那些看似微小的堅持，讓「一個人生活」不等於「一個人」，而是一種不逞強、也不退場的生活進行式。《104歲哲代奶奶：一個人生活》將於5月22日上映。

《104歲哲代奶奶：一個人生活》。圖/佳映娛樂提供

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