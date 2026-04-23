《薄荷糖：4K經典數位修復》橫跨20年人生 青龍影帝薛景求一聲淒喊震撼韓影歷史

韓國大導李滄東最痛倒敘經典《薄荷糖：4K經典數位修復》5/15 在台上映

「我想回到過去！」影帝薛景求這聲震撼影史的淒厲吶喊，即將以最清晰樣貌重返大銀幕！由韓國電影大師李滄東執導、影帝薛景求奠定地位的傳奇鉅作《薄荷糖：4K經典數位修復》，正式定檔 5 月 15 日在台上映。這部「影史最痛」的倒敘經典獲英國《衛報》評選「20大韓國經典電影」及入選坎城影展「導演雙週」，更是影帝薛景求包攬青龍獎影帝與大鐘獎最佳新人等大獎的驚豔影壇代表作，展現跨越 20 年的神演技；2026 年透過 4K 修復版重看《薄荷糖》，除了在大銀幕感受前所未有震撼，更能體會其精準穿透黑暗、直視命運的藝術高度。

串連2026「李滄東電影年」核心終章 影迷補齊大師拼圖「必看最後一站」

2026 年堪稱台灣影迷的「李滄東電影年」，除了由甲上娛樂發行的關鍵代表作《薄荷糖：4K經典數位修復》外，大師的其他經典也接力登場，包括 4 月 17 日率先上映的《生命之詩：4K數位修復版》，以及 5 月 8 日緊隨其後的《綠洲：4K數位修復版》，三部神作接連上映，讓影迷得以在兩個月內補齊李滄東的大師拼圖。而《薄荷糖》作為李滄東「綠色三部曲」中最具震撼力的關鍵代表作，是這場大師饗宴中絕對不能錯過的「必看最後一站」。

限量海報場先行引爆 光點華山4/25~4/29講堂、特典驚喜曝光

李滄東經典之作《薄荷糖》5年前首次以4K數位修復版本上映，卻遭逢疫情三級警戒而延期數月推出，5年後再次重返大銀幕，這次絕不能再與大師擦身而過！為了回饋苦等多時的影迷，在正式上映前，片商特別與光點華山電影館合作推出「薄荷糖 4K版｜限量海報場」，將於4/25、4/26、4/27、4/29限定放映，其中4月26日（週日）場次特別邀請知名影評人塗翔文帶領觀眾深入剖析李滄東的作者風格。凡購買此限量海報場電影票，即可獲得「薄荷糖原版 A3 海報」一張，預售票已於光點華山現場櫃檯及官網開賣。

「薄荷糖 4K版｜限量海報場」將於4/25~4/29在光點華山放映。圖/甲上娛樂提供

劇情簡介

故事描述1999 年千禧年前夕，中年男子金英浩（薛景求 飾）闖入了昔日同伴的河邊聚會，那裡曾是他與初戀情人尹順林（文素利 飾）擁有最美回憶的地方。然而，歷經滄桑的他已崩潰走投無路，在眾人驚恐的目光下，他站上鐵軌迎向火車，痛苦大喊：「我想回到過去！」隨著火車倒退，電影以七個章節倒敘展開：從他在商場的潰敗、當警察時的殘暴、到軍旅時期的創傷…透過 4K 精緻修復，我們將看清命運如何將一名純真少年，步步推向再也無法回頭的深淵。《薄荷糖：4K經典數位修復》將於 5 月 15 日在台上映，更多電影資訊請鎖定👉甲上娛樂官方Facebook。

《薄荷糖：4K經典數位修復》。圖/甲上娛樂提供

《薄荷糖：4K經典數位修復》。圖/甲上娛樂提供

《薄荷糖：4K經典數位修復》。圖/甲上娛樂提供

《薄荷糖：4K經典數位修復》。圖/甲上娛樂提供