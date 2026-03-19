《私人診間疑雲》直視人性脆弱與瘋狂 心理師追查死因意外展開療癒之旅

攜手法國影帝丹尼爾奧圖引爆話題

3月20日全台上映的法國電影《私人診間疑雲》（A Private Life），自國際影展首映以來便橫掃好評，不僅榮獲多倫多國際影展「分享她的旅程突破獎」、入選2025年加拿大十大佳片，更於坎城影展、聖塞巴斯提安國際影展與華沙國際影展奪得觀眾獎肯定。該片同時入圍法國盧米埃獎最佳女演員、最佳音樂，並讓茱蒂佛斯特成為首位入圍該獎項的美國演員，國際聲勢持續攀升。

本片由《他和她的女兒》導演麗貝卡茲羅托斯基執導，以黑色喜劇包裹心理驚悚與懸疑推理，打造出風格獨具的跨類型之作。劇情聚焦一名冷靜理性的精神科醫師莉蓮，在病患離奇自殺後竟無法停止流淚，人生與職業同時陷入危機。當她直覺案件另有隱情，甚至不惜跨越專業倫理展開調查，卻逐步捲入理性與靈性、現實與幻覺交錯的迷局之中。

兩度奧斯卡得主茱蒂佛斯特此次挑戰全法語演出，細膩詮釋一位被理性反噬的女性角色，其表現被《好萊塢報導者》評為年度最佳演出之一。《IndieWire》更於導演推薦專題中獲凱琳庫薩瑪盛讚力推。她與丹尼爾奧圖飾演的前夫之間火花四射的對手戲，也為全片增添輕盈幽默的節奏，讓作品在懸疑之外流露出近似再婚喜劇的趣味。

《私人診間疑雲》。圖／聯影電影

台灣方面，《私人診間疑雲》亦獲金馬影展強力推薦，評審盛讚：「全世界應該沒有人比茱蒂佛斯特更適合這個角色。」影評人也一致好評如潮——有人形容本片「在懸疑與愛情之間取得完美平衡」，也有人指出電影透過「追查死因的過程，反轉為一場自我療癒之旅」，更有觀眾驚喜表示：「原以為是驚悚片，卻在關鍵時刻笑出聲！」

金馬60決選評審之一石偉明則極力讚揚此片表示：「胡思亂想中、疑神疑鬼中、前世今生中，電影始終帶點幽默的自嘲味，茱蒂佛斯特出入於法語及英語的來去自如，丹尼爾奧圖及馬修阿馬希兩位法國影帝的適時幫襯，節奏出乎地輕快。茱蒂佛斯特和丹尼爾奧圖的前妻前夫對手戲，尤其精彩。」

影評人「無影無蹤」盛讚：「茱蒂．佛斯特全法語演出，從科學到玄學，導演的任何選擇都在挑戰觀眾的預期有些癲狂、有些不思議，無與倫比的觀影體驗。」

《私人診間疑雲》。圖／聯影電影

導演麗貝卡茲羅托斯基表示，本片是一則關於「懷疑」的故事——既懷疑他人，也懷疑自己。她試圖拆解「堅強女性」的神話，讓角色在看似冷靜的外表下，逐漸顯露情感裂縫。片中運用鏡像、密閉空間與AI生成影像，營造出介於夢境與現實之間的曖昧質地，使整體觀影體驗更添神祕層次。

融合懸疑推理、黑色幽默與情感探索，《私人診間疑雲》不僅是一場追查真相的心理旅程，更是一部直視人性脆弱與內心匱乏的深刻之作。當理性走到盡頭，真相是否反而藏在最難以言說的情感之中？《私人診間疑雲》於3月20日在台上映，一場理性與信念、幽默與陰影交錯的心理懸疑，即將揭曉。

《私人診間疑雲》。圖／聯影電影

《私人診間疑雲》。圖／聯影電影

《私人診間疑雲》。圖／聯影電影

《私人診間疑雲》。圖／聯影電影

《私人診間疑雲》。圖／聯影電影

《私人診間疑雲》。圖／聯影電影

《私人診間疑雲》。圖／聯影電影

《私人診間疑雲》。圖／聯影電影

《私人診間疑雲》。圖／聯影電影

《私人診間疑雲》。圖／聯影電影