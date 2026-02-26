《忌念日：極權元年》大膽預言美國走向極權 黛安蓮恩憂：這絕對不是誇大其詞

原本的紀念日，成為了民主的告別式。《另類神父》奧斯卡提名導演揚科馬薩（Jan Komasa）全新驚悚力作《忌念日：極權元年》（英文片名：Anniversary），故事描述為了慶祝大學教授艾倫（黛安蓮恩 飾）與餐廳老闆保羅（凱爾錢德勒 飾）的25週年結婚紀念日，兩人的孩子們齊聚一堂，沒想到唯一的兒子喬許（狄倫歐布萊恩 飾）帶回來的新女友莉茲（菲比迪諾佛 飾）竟是艾倫過去的學生，思想激進的莉茲似乎有備而來，準備在這個家裡掀起一陣腥風血雨，與此同時，一場極權風暴也將席捲這個自由國度……《忌念日：極權元年》將於3月6日全台大銀幕驚悚上映。

《忌念日：極權元年》由曾以《另類神父》獲得奧斯卡最佳國際影片提名的的波蘭導演揚科馬薩（Jan Komasa）執導，透過一個美國家庭在五年之間的變化，描寫美國逐步走向極權國家的過程。見到《忌念日：極權元年》裡美國社會分裂的狀況，跟現實世界的美國越來越像，始料未及的導演楊科瑪薩感嘆表示：「我是在2019年提出這個點子，當時它只是一部反烏托邦電影、一部科幻電影！」

美國資深女星黛安蓮恩（Diane Lane）曾以《出軌》獲得奧斯卡提名，近年最知名的角色是《超人：鋼鐵英雄》裡超人的媽媽「瑪莎肯特」，她在《忌念日：極權元年》裡飾演一名自由派的大學教授「艾倫」，因為意識形態差異而受到當局的壓迫。片中高等教育受到美國政府干涉的情節，正巧與近期川普政府對大學推行保守主義改革的情況類似。黛安蓮恩說：「當艾倫（在電影裡）說『我被列入了監視名單』——這絕對不是誇大其詞。如果我們不夠小心，這一切可能會朝向另一個極端發展。」

《忌念日：極權元年》的北美電影發行商，疑似因為電影極具爭議又極度對照現實的情節，擔心得罪現任美國總統川普而遭到冷處理。導演楊科馬薩的經紀公司「Gresh」的合夥人之一表示：「這部電影被冷處理是因為它太具爭議性了。在我看來，這正是我們所處世界的縮影。」

除了黛安蓮恩之外，《忌念日：極權元年》集結了《哥吉拉大戰金剛》凱爾錢德勒（Kyle Chandler）、《柏捷頓家族：名門韻事》菲比迪諾佛（Phoebe Dynevor）、《只為你遺憾》麥肯娜葛瑞絲（Mckenna Grace）、《荒島囚救》狄倫歐布萊恩 （Dylan O'Brien）、《新浪潮》柔伊德區（Zoey Deutch）等卡司，這場為美國民主「送終」的派對可謂是星光熠熠。《忌念日：極權元年》將於3月6日全台大銀幕驚悚上映。

《忌念日：極權元年》。圖/車庫娛樂

