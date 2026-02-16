《捕風追影》2026台南走春地標 成龍x梁家輝「雙狼對峙」手繪看板現身全美戲院

《捕風追影》「雙狼對峙」手繪看板。圖/全美戲院提供
《捕風追影》「雙狼對峙」手繪看板。圖/全美戲院提供

走春熱門打卡景點！全美戲院手繪看板上新電影

「復古浪漫」熱潮席捲回來了！《捕風追影》已在各大社群平台掀起熱議，不少影迷直呼「電影真的回來了」、「打算上映後帶父母看這部片」，更被譽為充滿「老派回憶衝擊」的年度話題之作。

近日，《捕風追影》特別與台南全美戲院合作，推出臺灣僅存的手繪電影看板。全美戲院外牆已悄悄掛上由資深畫師張玉村親筆繪製的《捕風追影》「雙狼對峙」手繪海報，氣場全開，強烈視覺瞬間成為台南走春必拍的新打卡地標。

走過75年歷史的全美戲院，曾一度熄燈又重新開業，承載無數台南人的青春記憶。全美戲院持續推出新片手繪看板，從《冠軍之路 HERO！HITO！》、《功夫》，到如今緊張刺激、一觸即發的《捕風追影》，每一幅海報都吸引海內外影迷駐足拍照，在社群平台掀起討論。值得一提的是，《捕風追影》與《功夫》皆推出 IMAX 規格，精緻畫面與震撼音效更放大武打電影的魅力。此次《捕風追影》主視覺以喜氣紅色為基調，巧妙呼應新年氛圍，也讓全美戲院成為過年期間最吸睛的文化風景。

《捕風追影》「雙狼對峙」手繪看板。圖/全美戲院提供

《捕風追影》2/17 ibon預售電影票，一次收藏全卡司

除了視覺驚喜，《捕風追影》也帶來購票新選擇。電影超值雙人預售票將於 2 月 17 日（大年初一）在 ibon 火熱開賣，全台 7-11 門市皆可購買，售價 688 元，即可享有雙人電影票與多款限定特典。預售套票內容誠意滿滿，包含「全員曝光」定檔海報 L 夾一張、「雙狼對峙」電影書籤卡一組（2 張）、「全員曝光」A4 海報 L 夾一個與3D 變身特典卡一組（3 款）。

其中，最受影迷期待的 3D 變身特典卡採用光柵（Lenticular）技術製作，一次收藏成龍、梁家輝、張子楓、此沙（分飾兩角）與 SEVENTEEN 文俊輝等全卡司風采，SEVENTEEN 粉絲更是不可錯過文俊輝限量小卡收藏。《捕風追影》以老派武打精神為核心，描繪成龍與梁家輝之間的宿命交鋒，緊張刺激、一觸即發。電影將於 3 月 27 日全台上映，同步推出 IMAX 中文版與 2D 中、粵語版本。更多電影資訊👉鴻聯國際官方粉絲專頁

《捕風追影》電影超值雙人預售票將於 2 月 17 日（大年初一）在ibon火熱開賣 。圖/鴻聯國際提供

《捕風追影》。圖/鴻聯國際

鴻聯國際

鴻聯國際秉持永續經營的理念，代理發行多元電影，推薦優質的影視作品，帶來豐富的視聽饗宴。曾發行《封神三部曲》系列、《尋龍訣》、《神劍闖江湖》、《初戀那件小事》等多部知名電影。➤鴻聯國際 FB鴻聯國際 YT

猜你喜歡

