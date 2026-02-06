《歐陸瘋情畫》直擊歐洲社會的冷酷 外媒盛讚：複雜又荒誕的聰慧喜劇

榮獲柏林影展最佳劇本銀熊獎、橫掃國際影壇好評的話題之作《歐陸瘋情畫》（Kontinental ’25），即將於 2 月 6 日全台上映。電影日前舉行試片，深刻犀利的敘事與冷冽荒誕的幽默引發觀眾與影評熱烈討論，被一致譽為「直擊當代歐洲良心危機的震撼之作」，佳評如潮。

本片由柏林影展金熊獎導演哈都・裘德（Radu Jude）編劇並執導，再度展現其標誌性的政治諷刺與道德辯證功力，不僅被英國權威電影雜誌《視與聽》（Sight and Sound）選為 2025 年度推薦五十大電影之一，更被國際影評盛讚為「如現實般複雜又荒誕的聰慧喜劇」、「導演至今最激進、也最絕望的作品」。

電影的藝術成就，也獲得世界級名導肯定。傳奇導演馬丁・史柯西斯（Martin Scorsese）在 TCM 經典影展與影評人戴夫・卡格（Dave Karger）的訪談中，公開表達對羅馬尼亞電影的高度讚賞，並特別點名哈都・裘德的創作。他形容裘德的作品「極為震撼」，能將政治、道德與影像全部攤開擊碎，迫使觀眾以全新的角度重新觀看世界，也讓《歐陸瘋情畫》上映前聲勢再攀高峰。

《歐陸瘋情畫》從一樁看似日常的公務事件出發：一名女法警依法執行驅逐令，迫使藏身地窖的流浪拾荒者離開，卻未料對方隨後自縊身亡。突如其來的悲劇，讓她陷入無法逃避的良心譴責。為了尋求理解與救贖，她不斷向朋友、前學生、神父與親人傾訴，卻在一場場對話中，逐步看清體制的冷酷、階級的斷裂，以及個人在結構暴力面前的無力感。

本片不僅在柏林影展奪下最佳劇本銀熊獎，更於全球影展累積 3 項大獎、5 項提名，包括芝加哥國際電影節最佳女主角獎、希洪國際影展 AISGE 最佳女演員獎，並入選香港國際影展，實力與口碑備受肯定。女主角艾絲特・湯帕以影后級演技，精準詮釋體制與人性夾縫中的崩潰與掙扎，被影評譽為「年度最震撼的女性角色之一」。

台灣影評與創作者同樣盛讚不已。資深影評人梁良指出，本片「反映轉型中的歐洲邊陲國家，從個人到國家所面對的困惑與焦慮，是極具思辨力的藝術電影」。導演鴻鴻則直言，哈都・裘德「批判力道依然犀利，直刺虛偽道德的痛處」。導演王安民形容電影宛如「另類公路片，越看越耐看」，影評人彌勒熊則盛讚其以極簡形式創造出最大化的藝術張力，捕捉城市最真實的呼吸。

被影評形容為「柏林銀熊獎認證的當代重拳」，《歐陸瘋情畫》以幽默包裹尖銳現實，撕開歐洲文明的華麗外衣，直指住房危機、戰爭陰影、民族主義與中產階級焦慮，是一部會讓人笑著不安、看完沉默的諷刺傑作。

《歐陸瘋情畫》將於 2026 年 2 月 6 日全台上映。上映戲院包括信義威秀、南港LaLaport威秀、真善美劇院、南港喜樂時代影城、長春國賓影城、新店裕隆城威秀、桃園統領威秀、SBC星橋國際影城、台中大魯閣新時代威秀、台南Focus威秀、高雄大遠百威秀、高雄喜樂時代影城、花蓮鐵道電影院等。預售票現正於博客來售票網與聯影蝦皮賣場販售《歐陸瘋情畫》A3原文海報。

《歐陸瘋情畫》。圖/聯影電影提供

