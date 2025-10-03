金馬62／《大風之島》入圍最佳紀錄片 集資支持導演20年心血紀錄樂生記憶

第62屆金馬獎於10月1日公布入圍名單，由台灣導演許雅婷所執導的《大風之島》以「最佳紀錄片」入圍，共同角逐金馬榮耀，成為今年紀錄片類最受矚目的焦點之一。

公佈入圍名單的當下，許雅婷導演感動表示：「《大風之島》能背負著眾人的期盼，入圍金馬獎最佳紀錄片，這份重量，是無比的榮耀。我們由衷感謝金馬獎給予我們這個機會，能與樂生的阿公阿嬤一同走上紅毯，感受這份光芒！我們期盼，《大風之島》能像一顆種子，藉由風的力量，吹向台灣每一個角落。我們將永遠銘記，永遠為他們的尊嚴感到驕傲。』官方發行商今日也同時發布了《大風之島》正式預告，電影即將於12月5日在台上映。

《大風之島》歷時二十年拍攝，導演許雅婷從學生時期參與樂生運動開始，用影像持續蹲點、陪伴，紀錄樂生療養院院民與命運長期抗爭的歷程，當外界以為樂生運動已經落幕，她卻持續拍下事件的推進、日常的變化、身體的老去、信念的挫折與堅持。

作品即將於年尾在大銀幕上與觀眾見面，現在也正於WaBay挖貝群眾募資平台上熱烈展開經費集資計畫，推出《大風之島》限量周邊如電影海報、原創音樂 CD及電影書等特別回饋，邀請觀眾透過實際行動支持這部關乎人權、歷史與堅守家園的故事。導演許雅婷表示：「這條路，我們仍在努力。不論是在樂生療養院的倡議，還是電影內容的深化，每一步，都是為了將樂生阿公阿嬤給予我們的精神與記憶，深植於台灣這片土地。』詳情請上👉《大風之島》募資網站

《大風之島》(左)許雅婷導演耗時20年拍攝，紀錄樂生療養院院民與命運長期抗爭的歷程。圖/希望影視提供

《大風之島》故事圍繞在一座如孤島隔離的人們，面對20年來的迫遷、抹去過往，他們用餘生奮力刻下曾活過的痕跡。簡介描述，在台灣都市邊陲的樂生療養院山坡上，一群患有漢生病的院民沉睡於近一世紀的隔離之中。他們的生活雖忙碌卻平靜，生命如盤根錯節的樹根，深深紮根於這片土地。2005年，一場因捷運機廠開發而引發的迫遷爭議，將院民們捲入錯綜複雜的政治角力。

面對強權壓迫，他們組成自救會，覺醒、奮起，不再甘於被視為病人，而渴望作為「完整的人」被對待。然而，這場抗爭比想像中更漫長、更艱難。12年後，樂生終於開始重建，然而重建工程卻步步侵蝕，這片山坡日漸縮減，如今僅剩一道通往無處的斷頭橋與外界相連，成為真正的孤島。政治角力如狂風呼嘯而過，院民們則以殘弱的身軀、堅定的意志，死守生活的點滴，不肯放手。這些羈絆，是他們曾奮力活著的證明。本片將於12月5日正式上映，最新影片資訊👉「大風之島」電影粉絲專頁

《大風之島》。圖/希望影視提供

《大風之島》電影群眾集資計畫熱烈進行中。圖/希望影視提供