《愛裡行間》布洛斯南x海倫娜 北愛爾蘭壯麗風光見證生命旅程

改編自尼爾．威廉斯經典暢銷小說《愛的四封信》的浪漫文學電影《愛裡行間》（Four Letters of Love），由英國導演波莉．史蒂爾（Polly Steele）執導，並邀集三位享譽國際的實力派影星皮爾斯・布洛斯南（Pierce Brosnan）、海倫娜・寶漢・卡特（Helena Bonham Carter）、蓋布瑞・拜恩（Gabriel Byrne）同台演出，在如詩如畫的北愛爾蘭海岸線，譜寫一段帶有奇蹟氣息的生命頓悟之旅。

三位演員皆與原著小說有著獨特的連結。以《哈利波特》「貝拉雷斯壯」一角獲全球影迷喜愛的海倫娜表示：「我本來就是這部小說的粉絲。我在25年前就讀過，一直很想演伊莎貝爾。」她甚至曾經爭取改編版權，儘管當時未能如願以償，命運仍將這部作品輾轉帶到她的面前，讓她不禁感嘆命中註定的緣分。蓋布瑞拜恩則完全沉浸在閱讀之中，因為他曾經在地方中學擔任過教師，也是天生的詩人。

布洛斯南、海倫娜演繹愛與命運的詩篇

主演詹姆士龐德多年而走紅國際的布洛斯南，此次詮釋流浪畫家，他本身即是一位長年投入繪畫創作的藝術家，因此在大銀幕上揮灑油彩的姿態，充滿渾然天成的熱忱與氣質。除此之外，藝術作為人生避風港的意義，也將角色故事與布洛斯南的現實人生連結在一起。「在我人生非常艱難的時期，繪畫真的像一道光一樣，」布洛斯南回憶喪妻後如何透過繪畫自我療癒，而這段緩緩走出悲傷的經歷，也讓他在《愛裡行間》的演出格外具有情感厚度。

《愛裡行間》。圖/原創娛樂提供

《愛裡行間》的拍攝場景大量使用了北愛爾蘭鄉間的壯麗風光，絕美鏡頭呈現海岸懸崖、霧中離島與金色冬陽。對於製作紀錄片出身的史蒂爾導演來說，出外景的天氣挑戰已不足為奇，《愛裡行間》卻罕見地遇上連續放晴的好天氣。她曾讚嘆表示，愛爾蘭的景致不僅是美麗的背景，更如同「另一位角色」；晴朗的陽光使風景色澤更為鮮明，也為整部電影的製作過程，增添了一抹被上天祝福的奇蹟氛圍！

《愛裡行間》講述一對年輕男女各自獨立的成長故事，透過畫作、詩集與信箋，悄悄織入命定相逢的愛情緣分。同時，電影也深刻探討了人如何傾聽內在的聲音，無須懼怕他人的不理解，而能接納「神」的召喚，主動改變自己的人生。「這世上沒有巧合這件事，你必須去遇見生命。」如文學般雋永優美的電影台詞，不僅道盡生活真諦，也鼓勵每個人朝著心之所向航行。《愛裡行間》將於9月12日在台上映，更多資訊👉原創娛樂粉絲專頁

