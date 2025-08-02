《久別重逢》鄭伊健從青澀到滄桑 少年的音樂愛戀如今只剩遺憾

奇幻愛情電影《久別重逢》（Last Song For You）由《葉問》導演葉偉信監製，是香港知名編劇梁禮彥首度執導的作品，集合香港男神鄭伊健、新生代潛力演員許恩怡、MIRROR成員陳卓賢及文青女神蔡思韵共同演出一場穿越時空的愛情故事，電影在香港上映時口碑及票房兼具，更讓新人許恩怡躍升為香港的「國民初戀」，而在台北電影節放映時，這部不落俗套的穿越時空電影獲得好評滿滿，電影將於9月5日全台上映。

香港奇幻愛情電影《久別重逢》由香港知名編劇梁禮彥執導，他曾經寫過《葉問3》、《葉問4：完結篇》、《殭屍》、《殺破狼．貪狼》等知名作品的劇本，首次執導電影卻轉為愛情作品，更有著穿越時空的奇幻色彩，但故事情節真摯浪漫又不落俗套，更邀請《古惑仔》男神鄭伊健及蔡思韵，香港人氣偶像MIRROR成員陳卓賢及潛力新星許恩怡共同演出兩個不同時空的戀人，電影在香港上映後，開出破千萬港幣（約3800萬台幣）的好成績，更是口碑滿滿，而新人許恩怡表現一鳴驚人，清新可愛的模樣獲封為香港的「國民初戀」，更以充滿靈氣又自然的演出獲得2025年香港金像獎最佳女主角的提名，演技實力獲得肯定。

電影中充滿了昔日的情懷和音樂，在導演梁禮彥眼中，影歌雙棲的鄭伊健是最佳人選，「男主角從小愛音樂，長大後更成為音樂人，必需要懂唱歌、懂音樂，更要對音樂有感受力，而且要保有一種善良及童真的感覺，我覺得鄭伊健非常適合，他一直保有這種獨一無二的特質。」鄭伊健獲邀演出時便爽快一口答應，一改《古惑仔》陳浩男帥氣的經典形象，化身為滄桑的音樂人，他說：「這部劇本的出現讓我夢想成真。」而扮演少年時期的男主角則是由人氣團體MIRROR成員陳卓賢演出，梁禮彥說：「他會彈會唱，也會創作，安靜的感覺和鄭伊健有些相似，拍攝出來的效果很好。」

《久別重逢》 鄭伊健。圖/華映娛樂提供

星二代許恩怡的媽媽是80年代的混血女神柏安妮，曾經紅極一時，但後來急流湧退成為心理治療師，而許恩怡則在20歲踏入演藝圈，她表示媽媽從小都支持她的決定，完全不反對她進入演藝圈，而她一出道便星運極佳，作品不斷，出道三年便在《久別重逢》中首次擔任主角。她覺得壓力不小，一拿到劇本便不停準備，導演也讚美她是個很努力勤奮的演員，「她是個很有大愛的人，常常會覺得身邊人好那她就很好，所以我覺得她很適合這個角色，而且她演出時發揮的很自然，為整部電影加分，讓電影呈現出一種很舒服的感覺。」

《久別重逢》故事描述：那年盛夏的香港長州，少女夏文萱（許恩怡 飾）與少年蘇昇華（陳卓賢 飾）因一張唱片相遇，但對這段從音樂開始的青澀愛情，相知的兩人不知能一起走多遠⋯⋯多年後，已成為知名創作音樂人的蘇昇華（鄭伊健 飾），在人生低谷時，意外重逢已多年不見的夏文萱（蔡思韵 飾）。有著重病的夏文萱心痛眼前的蘇昇華變化如此，決定為他送上最後禮物，希望這份穿越時空的禮物能讓他找到人生的改變機會。《久別重逢》將於9月5日上映，更多資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《久別重逢》許恩怡。圖/華映娛樂提供

《久別重逢》蔡思韵。圖/華映娛樂提供

《久別重逢》許恩怡及鄭伊健。圖/華映娛樂提供

《久別重逢》陳卓賢 許恩怡。圖/華映娛樂提供

《久別重逢》陳卓賢。圖/華映娛樂提供

《久別重逢》。圖/華映娛樂提供