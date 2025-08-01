《我家的事》曾敬驊全家福曝光 24年親情點滴道盡台灣家庭樣貌

由新銳導演潘客印編導電影《我家的事》國際影展入圍不斷，日前於台北電影節進行台灣首映，飾演一家四口的四位演員不僅在大阪影展拿獎，更是全數入圍台北電影獎，飾演媽媽的高伊玲榮獲北影影后殊榮。北影映後更在網路掀起熱烈討論，口碑爆棚，觀眾紛紛敲碗：「希望9月12日趕快到來，已經迫不及待進戲院了！」7月29日官方粉專驚喜釋出正式版海報，畫面中一家四口站在紅磚老屋前合影，就如同我們每個人記憶中熟悉的「全家福」，充分展現出本片以「家」作為主軸的核心議題。

《我家的事》主場景依照導演潘客印真實家景取樣，並選在導演家鄉彰化的一棟透天老宅拍攝，讓劇中平凡的生活瑣事成為情感線索，愛、責任、爭吵都在這棟透天厝中展開，而海報上那句動人字句：「你知道我們是多拼命，才會成為一家人嗎？」更勾起無數人對「家」的記憶與共鳴，引發觀眾強烈期待。

這部片由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪領銜主演，角色用春、夏、秋、冬四季命名，代表這一家人的生命流轉，彼此缺一不可，故事闡述看似平凡的一家人，其實是用盡力氣才能成為彼此生命中的陪伴。電影風格幽默中帶點惆悵，爭吵裡藏著不捨，細膩呈現出台灣家庭最日常卻也最深刻的樣貌，故事時間橫跨24年，對於演員表演與劇組執行都是極具挑戰的一次拍攝。

而演員與主創團隊的向心力及好感情，更是在拍攝期間就表露無疑，導演分享到：「每當拍攝到較重的情感戲時，我會陪著演員去散心平復情緒，過程中我們會互相分享彼此的人生經歷，像是穿越時空陪伴對方渡過人生最黑暗的時刻。」即使殺青後，感情卻沒有因此畫下句點，大家依然常常聚在一起，彷彿還在片場的日子從未結束。

《我家的事》曾敬驊為求畫面真實，片中一場吃香蕉的戲碼，他都認真吃掉香蕉，最後「香蕉吃到吐」嚇壞導演。圖/牽猴子提供

拍攝期間現場也發生不少趣事，其中一件令所有工作人員印象深刻的，則是當紅新生代演員曾敬驊為求畫面真實，在拍攝其中一場吃香蕉的戲碼時堅持「來真的」，最後竟吃下兩大串香蕉，因此在導演一喊卡之後，立刻到一旁嘔吐，導演潘客印嚇到當場直呼：「真的好怕他怎麼了！」但是吐完再上場，曾敬驊立刻展現鬆弛有度的喜劇演技，讓導演十分佩服他的敬業態度與實力。不只如此，曾敬驊也在片中大膽突破，其中一場於摩鐵洗澡的橋段，意外展現結實身材，讓觀眾笑稱：「我會衝著這段進戲院！」

此外，影帝影后夫妻檔藍葦華與高伊玲，片場中互尬演技，多場張力十足的情緒戲，連現場工作人員都忍不住大讚：「太過癮了！」而飾演姊姊的金獎新人黃珮琪則展現控制力極高的演技，幾場壓抑情緒、眼淚在眼眶打轉卻不能落下的表演，渲染力極強，就連導演也忍不住誇獎她：「從短片《姊姊》到長片《我家的事》演技有爆炸性的成長。」本片由大慕可可股份有限公司、文化內容策進院、酷映有影工作室有限公司出品，將於9月12日全台感動獻映。更多消息👉《我家的事》官方粉絲頁

《我家的事》在北影獲得「最佳女主角獎」的高伊玲，將母親一角詮釋的維妙維肖。圖/牽猴子提供

《我家的事》曾敬驊（左）在片中創造有別於過往的形象，成為極度貼近觀眾的角色；高伊玲（右）則是以穿搭和說話語氣，精準演繹母親一角。圖/牽猴子提供

《我家的事》曾敬驊拋開包袱，在電影中大膽突破。圖/牽猴子提供

《我家的事》最強夫妻檔藍葦華（左）、高伊玲（右），片中多場情緒戲。圖/牽猴子提供

《我家的事》演員藍葦華（左）、高伊玲（右）飾演夫妻檔，片中真實的互動模式，深受觀眾喜愛與支持。。圖/牽猴子提供

《我家的事》藍葦華將傳統父親不善言詞，習慣藉由行動對孩子付出愛的方式，詮釋的淋漓盡致。圖/牽猴子提供