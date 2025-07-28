《我和我的殭屍女兒》韓國影帝曹政奭、導演畢鑑盛8/5訪台親談拍攝幕後

曹政奭主演的年度災難鉅獻《我和我的殭屍女兒》，是《屍速列車》團隊打造的最新殭屍鉅獻，改編自9.8顆星人氣漫畫《我的殭屍女兒》！《我和我的殭屍女兒》故事敘述為了守護成為殭屍的女兒，身為猛獸飼養員的爸爸正桓（曹政奭 飾），決定對女兒展開前所未有的特訓，就算失去生命也在所不惜！

電影公司車庫娛樂宣布，曹政奭將偕同導演畢鑑盛一同於8月5日（二）來臺灣宣傳《我和我的殭屍女兒》。屆時將舉辦《我和我的殭屍女兒》曹政奭來台見面場，與觀眾面對面交流，分享拍攝幕後的精彩故事，粉絲們已經迫不及待能親眼見曹政奭，一睹韓國影帝風采！

曹政奭與臺灣頗有緣分，2012年曾獲臺灣觀光局邀請，擔任代言人，拍攝臺灣觀光微電影。而這次是他時隔7年再度來臺，將以電影主角之姿現身與影迷近距離接觸，讓人更加期待與興奮！《我和我的殭屍女兒》曹政奭來台見面場於MAGIC HOUR APP售票，7月24日下午2點30分一般售票正式開賣，購買《我和我的殭屍女兒》曹政奭來台見面場電影票一張，即可憑票獲得該場次限定特典一份，內含喵嗚壓克力吊飾、電影角色小卡、A3國際版厚磅海報２張。詳細資訊請上車庫娛樂官方粉絲專頁。

曹政奭透露收到《我和我的殭屍女兒》的劇本時，女兒已經誕生，因此自然而然地就更沉浸於角色中，他表示：「收到本作提案的時機真的很絕妙，不曉得之後是否還有機會遇到如此適合我的作品，我真的完全變成了『正桓』這個角色！」對於在演戲的過程中最有共鳴的部分的提問，他表示：「一開始讀劇本時就覺得很有共鳴，感情戲多的話可能會很有難度，但身為父親的我能較容易地接近這個角色。不過，讓我感到最辛苦的就是自己湧現的情感過多的部分，所以一直和導演討論該表現到什麼樣的程度，努力調節自己的情緒。」

《我和我的殭屍女兒》曹政奭8月5日首度為電影來臺會粉絲。圖/車庫娛樂提供

在《我和我的殭屍女兒》中，「正桓」以熱情的父愛陪伴著變成殭屍的女兒，曹政奭對此表示：「這也讓我想起自己的女兒因為新冠肺炎而發燒到39度的狀況，當時我和妻子Gummy都是在未染疫的情況下照顧著女兒。雖然說因為身為父母必須照顧好小孩，但似乎也需要勇氣，父母也是人啊。」他認為除了犧牲精神、愛與希望等，雖然有許多要素，但要先有勇氣十足的行為，才能拯救自己的孩子。

《我和我的殭屍女兒》讓戲外也是父親的曹政奭身有所感，深刻體會角色的愛與痛。為了讓更多觀眾感受到本片真摯動人的情感與核心價值，曹政奭不僅在韓國全力投入宣傳，更特別選擇將海外宣傳的首站獻給台灣，這也是他第一次來台灣宣傳電影，顯見他對作品的投入，也展現對台灣觀眾的誠意與感謝。《我和我的殭屍女兒》8月1日（五）在臺上映！

《我和我的殭屍女兒》本作是《屍速列車》團隊打造的最新殭屍鉅獻。圖/車庫娛樂提供

《我和我的殭屍女兒》。圖/車庫娛樂提供

《我和我的殭屍女兒》。圖/車庫娛樂提供

《我和我的殭屍女兒》喵嗚。圖/車庫娛樂提供

《我和我的殭屍女兒》。圖/車庫娛樂提供