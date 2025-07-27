《失控夜班》瑞士醫院體制太糟糕？護理師被逼到極限

★一夜無法喘息的突發輪班，一場與時間的生死賽跑

★2025柏林影展特別放映單元轟動全場，橫掃全歐破億票房奇蹟

★《失控教室》實力派女星萊奧妮貝內施化身熱血夜班護理師，超神演技撼動全場！

《失控夜班》 (German: Heldin) 故事講述，在燈火通明卻孤寂無聲的瑞士醫院夜班裡，護理師芙蘿拉挺身走進一場無休止的挑戰。她專業、堅強、熱心助人，但這一夜，她得面對的不只是病房裡的混亂，更是身心極限的考驗。人力短缺、病患爆滿、突發狀況接連而來，身心俱疲的她，必須同時照料一位重病失智老婦、等待診斷的虛弱老者，以及要求苛刻的私家病人。隨著時間一分一秒流逝，病房彷彿變成一座沒有出口的迷宮，而芙蘿拉也在壓力與責任中逐漸失去控制……在這場與時間、制度、與自身信念的煎熬中，她能堅持到天亮嗎？《失控夜班》電影8月29日上映。

導演 佩特拉沃爾普 Petra VOLPE介紹：

瑞士導演暨編劇佩特拉沃爾普（Petra Volpe）畢業於德國波茨坦電影大學。她的長片處女作《夢土》（Traumland, 2014）即獲得瑞士電影獎四項提名。2017年，她執導的《老娘要革命》（Die göttliche Ordnung）勇奪翠貝卡影展最佳女演員及觀眾票選獎，使她在國際間嶄露頭角，該片於瑞士大獲票房成功，並銷售至30多個國家，代表瑞士角逐奧斯卡最佳國際影片。佩特拉沃爾普目前於柏林與紐約兩地生活與創作，除了在瑞士持續製作影視作品，也活躍於美國影視產業。她目前正籌備第四部長片《Frank & Louis》。

演員 萊奧妮貝內施 Leonie Benesch介紹：

出生於漢堡的萊奧妮貝內施（Leonie Benesch）是當今德國最受矚目的實力派女演員之一。她曾就讀於倫敦的金士頓音樂與戲劇學院，2009年在麥可漢內克導演的坎城金棕櫚獲獎作品《白色緞帶》中擔任主角之一，並憑此嶄露頭角，獲得國際間廣泛好評。此後，貝內施展現出極具變化與深度的演技，活躍於多部知名影視作品中，包括德國熱播影集《巴比倫柏林》（Babylon Berlin）、Netflix 話題影集《王冠》（The Crown）以及ZDF出品的《群》（Der Schwarm）等。她更因主演電影《失控教室》（The Teachers’ Lounge）榮獲德國電影獎影后頭銜，並於2023年入圍歐洲電影獎最佳女主角。隔年更代表德國獲得奧斯卡最佳國際影片提名。2024年萊奧妮貝內施以新作《九月五日：人質危機》（September 5）再度登上大銀幕，持續以紮實演技征服全球觀眾。

《失控夜班》。圖/光年映畫提供

《失控夜班》。圖/光年映畫提供

《失控夜班》。圖/光年映畫提供

《失控夜班》。圖/光年映畫提供

《失控夜班》。圖/光年映畫提供

《失控夜班》。圖/光年映畫提供

《失控夜班》。圖/光年映畫提供

《失控夜班》。圖/光年映畫提供

《失控夜班》女主角Leonie-Benesch。圖/光年映畫提供

《失控夜班》導演Petra Biondina Volpe。圖/光年映畫提供

《失控夜班》。圖/光年映畫提供