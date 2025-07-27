《驚奇4超人：第一步》影評：為了家人，我願意翻天覆地

相隔十年後，我們再度得到另一部《驚奇4超人》（英語：The Fantastic Four)電影，也是第一部真正由漫威影業操刀的《驚奇4超人》電影。從各方面來看，都能看出凱文費吉對這部電影絕對的看重，尤其是與過去「處於低潮時」的漫威相比，《驚奇4超人：第一步》在製作上絕對是精良且慎重的。

但這並沒有讓《驚奇4超人：第一步》成為另一個漫威救世主。相對來說，當你把它和過去幾部福斯時代的系列擺在一起，《第一步》也彰顯不出其「正牌漫威」的特色。這不在於它沒有跟 MCU 連動，而是其整體表現仍是一部中規中矩的電影：漫威試圖跨出完全擺脫 MCU 的第一步，卻又落入某種不見其野心、公式化的窠臼。

就拿反派來說，「行星吞噬者」空有表面上的震懾與恐懼，但更多的是仰賴麥可吉亞奇諾那撼動人心的配樂，而非任何表演，也完全浪費拉爾夫伊內森的威脅感。電影花了太多篇幅在強調驚奇四超人「家庭」的氣氛，少了讓觀眾能夠認識「行星吞噬者」的空間，他真的就只像一個放大版的館長，尤其他長時間「坐在那裡」，比初登場時的薩諾斯還沒有威嚴。

佩德羅帕斯卡依然演好「國民爹地」的暖男形象，他是全世界最聰明的科學家、唯一的英雄領導人，也是一個新手爸爸，從他表演的眉宇之間，看到那個扛起重擔的深邃；凡妮莎柯比散發出剛柔並濟的母愛；喬瑟夫昆恩的嘴砲性格不輸克里斯伊凡；茱莉亞嘉納的銀色衝浪手，則才是這部片塑造最完整的反派，試著用簡而有力的格局，去建立一個有血有肉的悲劇反派。

《驚奇4超人：第一步》並沒有為《復仇者聯盟 5》鋪路的野心，我想它的野心更多的是向傑克柯比或史丹李爺爺致敬，也是向那個永遠被譽為「漫威第一家庭」地位的《驚奇4超人》漫畫，獻上一封最溫柔真摯的情書。

《驚奇4超人：第一步》。圖/漫威影業提供