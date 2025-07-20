《全知讀者視角》李敏鎬：我時刻控制自己，因為有更重要的事物

錯過《與神同行》卻與《全知讀者視角》相遇 李敏鎬親曝接演內幕

根據韓國文化產業振興院（KOFICE）發佈的「2025年韓流白皮書」，李敏鎬已經連續12年獲評為「最受喜愛的南韓男演員」冠軍。人氣持續不墜的他，睽違十年以年度奇幻動作片《全知讀者視角》重返大銀幕，不僅分享他多年後再度接演電影的原因，更自曝「非常討厭那種『我就是主角』的感覺。」並透露自己每場戲都經過深思熟慮，並特別注重如何用演技呈現自己的主角氣場，而非只是憑外貌吸睛。

據悉，他過去曾接到《與神同行》演出邀約，卻因為種種因素未能接演；這回相同製作公司再以本片提出邀約，導演金秉祐也透露選擇他演出的理由：「我們需要一位每次登場，都能搶奪目光、具備份量感的演員。」同時，他更談到自己身為韓流巨星，多年來人氣不墜的秘訣，以及對近期許多韓星「私生活爭議」的看法，展現自己穩重自持的一面。《全知讀者視角》即將在7月23日（週三）晚場起於全台盛大獻映，即日起各大影城已經開始預售。

睽違10年以《全知讀者視角》再登大銀幕 李敏鎬親曝演出原因

李敏鎬在電影《全知讀者視角》當中，飾演小說世界成為現實之下的小說主角「劉眾赫」，擁有「回歸」能力，為了在即將毀滅的世界中生存，反覆使用能讓自己回歸過去的能力，並經歷一遍又一遍的世界毀滅。雖然他在過程中獲得壓倒性力量，卻因為日益加深的失落感，讓他變得冷酷並憤世嫉俗，成為一位擁有強大力量卻又孤獨的「怪物型主角」，堪稱奇幻主角的經典範本。

同時，這也是他在《江南1970》之後，睽違十年再度重返大銀幕，他對此表示：「老實說，我壓力很大，跟電視劇相比，電影的評價更加明確直接，因此現在最強烈的感受，就是在等待大家看完電影後的評價。」他並表示：「之所以花這麼久時間才再拍電影，是因為年輕時的我，去電影院是想抒發情感或感受深度層次的表演。比起青春題材，我更傾向能讓我感到有深度的作品。當時就想過，電影想從30歲之後再開始演。」

《全知讀者視角》李敏鎬這回飾演電影中的小說主角，卻透露自己討厭「我就是主角」的感覺。圖/采昌國際多媒體提供

李敏鎬透過《全知讀者視角》重返大銀幕，可說是比誰都更理解本片對他角色的期待。導演金秉祐透露選他演出的理由：「我們需要一位每次登場，都能搶奪目光、具備份量感的演員。」據悉，李敏鎬過去曾收到《全知讀者視角》相同製作公司的《與神同行》演出邀約，卻因為種種考量未能接演。這回演出相同公司打造的這部年度話題之作，也因此備受矚目。

他表示：「製作公司時隔十年後，再次提出演出邀請，尤其我們是從企劃階段就開始進行諸多交流，所以我才決定參與。關於這個IP要如何製作成影視作品，我也和經紀公司進行很多討論。」他並補充：「我從某個時候開始，就覺得這個社會愈來愈個人化、孤立化，在這樣的背景下，我感受到這部作品的故事，就像是個小型社會；在電影中登場的各色人物，也展現當人們聚在一起時所能爆發的巨大能量。我很喜歡作品所傳達的這項訊息，因此決定接演。」

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

李敏鎬拒當「最帥主角」 親曝私德翻車潮下「零負評」自律法則

李敏鎬在《全知讀者視角》當中，每次出場都以強烈氣場與存在感主導整個畫面，這也是他在每場戲中經過深思熟慮的成果：「我一直追求的是，在被賦予的情況下全力以赴去做好每件事，這也是我認為自己和角色『劉眾赫』最相似的價值觀。」然而，他這回在片中精彩演繹小說世界中的主角，不過卻語出驚人表示：「我其實非常討厭那種『我就是主角』的感覺。」他揭露原因：「雖然這部電影的風格和我過往的作品截然不同，但另一方面，這個角色又可能會讓很多人覺得『李敏鎬又只演主角了』，或是『他只是想讓自己看起來帥而已』，所以我對此考量了很多。由於角色的故事背景很少，我特別著重如何用演技呈現他的主角氣場。」一席話展現自己成熟穩重的一面。

尤其近期眾多明星因為私生活爭議，讓演藝生涯面臨危機，多年來鮮少有負面新聞的他，也透露自己如何保持清白形象的秘訣：「我一直提醒自己，我也隨時有可能出現問題。」他進一步表示：「這類事件，通常出自個人的情緒或慾望，我會在那樣的時刻思考：『現在有更重要的事物。』像是家人、正在進行的重要企劃，只要能意識到這些，我就會努力控制自己。雖然因為要時時刻刻留意，會覺得自己沒辦法完全『做自己』，但我還是希望在能力範圍之內，能過著健康而穩定的生活。」

《全知讀者視角》李敏鎬睽違10年，透過這部年度話題電影重返大銀幕。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》由韓國作家夫婦sing N song共同創作的網路小說，於2018年開始在munpia連載，本篇於2020年2月2日完結，2023年2月15日開始連載外傳。後來被UMI與Sleepy-C改編成Webtoon漫畫，從2020年5月26日連載至今。

電影斥資300億韓圜年度最高預算打造，以別出心裁的劇情設定，搭配全球火紅的知名影星，成為觀眾引頸期盼的劃時代「東方奇幻」代表作的《全知讀者視角》，即將在7月23日（週三）晚場起於全台盛大獻映，即日起各大影城已經開始預售。本片劇情描述平凡上班族金獨子（安孝燮飾演），唯一嗜好是閱讀網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》，不過在長達十年的連載期間，他卻成為小說最後的唯一讀者。當金獨子在地鐵車廂讀完小說最終話時，小說中的場景卻轉瞬成為現實。

地鐵車廂彷彿成為人間煉獄，巨大怪物正踐踏著這座城市，以及憑空出現在眼前的訊息－－「您收到了第一個主線任務。」緊接著，熟悉的小說角色紛紛登場，而那位無比強大、牽動著整個世界命運的小說主角劉眾赫（李敏鎬飾演），開始照著劇情一一行動。眼看熟悉的世界將不復返，一個嶄新的世界正在誕生，身為唯一知曉這個新世界結局的金獨子，將在升級自身能力的同時，與夥伴們打造出跟原本小說截然不同的結局…。欲知本片最新消息👉采昌國際多媒體官方臉書粉絲團

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供