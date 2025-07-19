《NO GOOD！歐吉桑》亞洲叔圈夢幻聯動 李銘順x李國煌x許效舜大叔自己說了算

琅琅悅讀／ 華映娛樂
《No Good 歐吉桑》開鏡。圖/萬騰文化創意
《No Good 歐吉桑》開鏡。圖/萬騰文化創意

最強熟齡大叔電影《NO GOOD！歐吉桑》 集合三大喜劇高手

電影《NO GOOD！歐吉桑》集合三大金獎巨星李銘順、李國煌及許效舜強強聯手，演出熟齡大叔瘋狂追夢的熱血故事，由導演張清峰執導，全片日前在台灣開鏡，三人頂著炎熱天氣展開拍攝，預計在2026年上映。三大巨星一碰面演出便展現十足默契，李國煌信心滿滿的說：「我們三個都是百搭型的演員，和任何演員都能配合，所以我們三個碰在一起，展現的默契會有三倍之多！一定非常精彩。」

電影《NO GOOD！歐吉桑》集合了多位金獎演員，包括視帝李銘順、入圍李國煌及金鐘獎最佳綜藝節目主持人許效舜聯手合作，再加上金鐘視后黃姵嘉、金馬獎最佳女配角張詩盈等人共同演出，由導演張清峰執導。

電影聚焦在三個的歐吉桑人老心不老想要一圓夢想，不顧一切、努力硬幹的勵志故事。李銘順扮演因腰傷退休的攝影師，永遠看不慣00後年輕人的行為，不斷嘮叨卻沒人重視，為了讓年輕人關注他的想法，決定當傳達理念；許效舜演出退休藥廠老闆，雖然家財萬貫，但在家中毫無地位而想一圓自己年輕時的歌手夢；李國煌則是演出家庭事業永遠缺一點的萬年副導演，一直沒有機會成為導演的他只能守著一間小小書店，他默默的想尋回失聯的初戀情人，這三個人生失敗的歐吉桑決定闖入直播界，相互圓夢。

李國煌表示得知合作演員是李銘順和許效舜時，覺得選角很成功，他覺得三個人的演技是屬於百搭風格，「我們的演技和任何演員都可以合作，就是百搭。導演很會選，把我們三個放在一起，展現的默契就有三倍以上。」李銘順也覺得三人開拍第一天就可以完全投入，不用培養就很有默契，許效舜透露他們有空就會聚在一起打屁聊天，默契越聊越好。至於三位喜劇強手，有沒有暗中較勁呢？李銘順覺得要有笑果，需要他們在現場激盪笑點，大家互相提醒，才能讓笑哏靈感源源不絕的發生，李國煌則覺得就算是有點較勁的感覺，三人都是為了讓電影更加精彩、吸引觀眾，算是良性競爭，而許效舜笑說歐吉桑有不能輸的精神，「在拍攝時，難免會突然加一點小動作或台詞，但大家都能接招，也變得更好笑了。」

《NO GOOD！歐吉桑》。圖/萬騰文化創意

歐吉桑大鬧直播界 熱血圓夢當網紅

《NO GOOD！歐吉桑》描述因腰傷痛風高血壓被迫退休的憤青攝影師永助（李銘順 飾），爲人太過囉唆無法和家人和睦相處，因就學問題和兒子賭氣，兩人決定拍影片較量，他拉著在家沒有地位的藥場老闆好友祥林（許效舜 飾）和一直無法當導演的萬年副導楚生（李國煌 飾），3個對當下忿忿不平的歐吉桑，計畫殺入直播界當網紅，讓現代年輕人重視歐吉桑的存在價值！

一開始鬧了不少笑話，慘兮兮，直到祥林改裝了他的老貨車成為「夢想起飛總部」，為了一圓年少時當歌手的夢想，出迪士可唱跳單曲，編了他們體力負荷不了的洗腦舞，還拍了MV，而這支舞跳得慘不忍睹的MV在網路上竟然爆紅，將他們推上百萬網紅之列，更讓年輕人爭相模仿。但各有心思的三人在一次直播上公開大吵，甚至在甕窯雞城大打出手被抓到警察局，人氣鬧沒了，帳號被停權，資金也遭凍結，他們能否放下心中的芥蒂和過於陳舊的觀念，互相協助完成彼此的夢想，暢快活出人生的光彩！

《NO GOOD！歐吉桑》由順汶投資股份有限公司公司、龍英投資有限公司、樂盟影業、自由海豚影像館、蒔雨興業有限公司共同出品，萬騰文化創意股份有限公司製作，預計將於2026年上映，更多電影資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《No Good 歐吉桑》開鏡。圖/萬騰文化創意

《No Good 歐吉桑》開鏡。圖/萬騰文化創意

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