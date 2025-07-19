《NO GOOD！歐吉桑》亞洲叔圈夢幻聯動 李銘順x李國煌x許效舜大叔自己說了算

最強熟齡大叔電影《NO GOOD！歐吉桑》 集合三大喜劇高手

電影《NO GOOD！歐吉桑》集合三大金獎巨星李銘順、李國煌及許效舜強強聯手，演出熟齡大叔瘋狂追夢的熱血故事，由導演張清峰執導，全片日前在台灣開鏡，三人頂著炎熱天氣展開拍攝，預計在2026年上映。三大巨星一碰面演出便展現十足默契，李國煌信心滿滿的說：「我們三個都是百搭型的演員，和任何演員都能配合，所以我們三個碰在一起，展現的默契會有三倍之多！一定非常精彩。」

電影《NO GOOD！歐吉桑》集合了多位金獎演員，包括金鐘獎視帝李銘順、金馬獎影帝入圍李國煌及金鐘獎最佳綜藝節目主持人許效舜聯手合作，再加上金鐘視后黃姵嘉、金馬獎最佳女配角張詩盈等人共同演出，由導演張清峰執導。

電影聚焦在三個退休的歐吉桑人老心不老想要一圓夢想，不顧一切、努力硬幹的勵志故事。李銘順扮演因腰傷退休的攝影師，永遠看不慣00後年輕人的行為，不斷嘮叨卻沒人重視，為了讓年輕人關注他的想法，決定當網紅傳達理念；許效舜演出退休藥廠老闆，雖然家財萬貫，但在家中毫無地位而想一圓自己年輕時的歌手夢；李國煌則是演出家庭事業永遠缺一點的萬年副導演，一直沒有機會成為導演的他只能守著一間小小書店，他默默的想尋回失聯的初戀情人，這三個人生失敗的歐吉桑決定闖入直播界，相互圓夢。

李國煌表示得知合作演員是李銘順和許效舜時，覺得選角很成功，他覺得三個人的演技是屬於百搭風格，「我們的演技和任何演員都可以合作，就是百搭。導演很會選，把我們三個放在一起，展現的默契就有三倍以上。」李銘順也覺得三人開拍第一天就可以完全投入，不用培養就很有默契，許效舜透露他們有空就會聚在一起打屁聊天，默契越聊越好。至於三位喜劇強手，有沒有暗中較勁呢？李銘順覺得要有笑果，需要他們在現場激盪笑點，大家互相提醒，才能讓笑哏靈感源源不絕的發生，李國煌則覺得就算是有點較勁的感覺，三人都是為了讓電影更加精彩、吸引觀眾，算是良性競爭，而許效舜笑說歐吉桑有不能輸的精神，「在拍攝時，難免會突然加一點小動作或台詞，但大家都能接招，也變得更好笑了。」

《NO GOOD！歐吉桑》。圖/萬騰文化創意

歐吉桑大鬧直播界 熱血圓夢當網紅

《NO GOOD！歐吉桑》描述因腰傷痛風高血壓被迫退休的憤青攝影師永助（李銘順 飾），爲人太過囉唆無法和家人和睦相處，因就學問題和兒子賭氣，兩人決定拍影片較量，他拉著在家沒有地位的藥場老闆好友祥林（許效舜 飾）和一直無法當導演的萬年副導楚生（李國煌 飾），3個對當下忿忿不平的歐吉桑，計畫殺入直播界當網紅，讓現代年輕人重視歐吉桑的存在價值！

一開始鬧了不少笑話，流量慘兮兮，直到祥林改裝了他的老貨車成為「夢想起飛總部」，為了一圓年少時當偶像歌手的夢想，出迪士可唱跳單曲，編了他們體力負荷不了的洗腦舞，還拍了MV，而這支舞跳得慘不忍睹的MV在網路上竟然爆紅，將他們推上百萬網紅之列，更讓年輕人爭相模仿。但各有心思的三人在一次直播上公開大吵，甚至在甕窯雞城大打出手被抓到警察局，人氣鬧沒了，帳號被停權，資金也遭凍結，他們能否放下心中的芥蒂和過於陳舊的觀念，互相協助完成彼此的夢想，暢快活出人生的光彩！

《NO GOOD！歐吉桑》由順汶投資股份有限公司公司、龍英投資有限公司、樂盟影業、自由海豚影像館、蒔雨興業有限公司共同出品，萬騰文化創意股份有限公司製作，預計將於2026年上映，更多電影資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《No Good 歐吉桑》開鏡。圖/萬騰文化創意

《No Good 歐吉桑》開鏡。圖/萬騰文化創意