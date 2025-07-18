《AI拼才會贏》梁志強自導自演 人工智慧機器人到府服務歡樂溫馨

新加坡票房天王梁志強再推新作《AI拼才會贏》，聚焦當下最流行的AI話題，邀請了超有默契的老搭檔程旭輝、莫小玲、陳麗貞等演員共同演出，電影8月1日在台灣上映。導演梁志強表示AI已經在現今生活中無所不在了，電影中的主題曲全都是利用AI生成，「我想讓大家可以了解AI能載舟也可能覆舟，藉由電影讓大家多想一下自己的生活。」

AI科技掀起了全球風潮，展開了凡事都要應用AI的現象！電影作品向來充滿社會觀察的新加坡票房名導梁志強也相中AI題材，今年推出最新作品《AI拼才會贏》，便是聚焦在AI對小老百姓日常生活的影響，人工智慧機器人到府服務引發一流串的趣事和風波。他說：「現在凡事任何話題無一不講到AI，入侵我們生活到橫行霸道的境界了，所以AI和現代生活是息息相關的，而且很狂妄，但我們卻好像很不了解這個東西，所以電影才設定了以AI為背景的故事。」

這回梁志強除了自編自導自演之外，也邀請了以往合作默契十足的程旭輝擔任男主角，扮演擁有好廚藝但個性懶散的王東南，想靠著AI機器人幫忙打理事業及家庭，他更打趣說：「因為這次讓輝哥當男主角，所以李國煌沒有要演。」還有老班底莫小玲及陳麗貞、再加上姚懿珊、柳勝美等人共同演出。

梁志強表示為了符合片名，徹底應用AI科技，電影中的所有歌曲都是以AI來作曲、編曲和混音，「共有九首歌都是AI創作出來的，完成設定後，有的歌只要10秒就完成了，速度真的很誇張，但我怕對不起人類，所以歌詞還是由我來寫，並交給真人姚懿珊來唱，不是讓AI歌手唱出來。」

《AI拼才會贏》。圖/華映娛樂提供

《AI拼才會贏》描述懶惰不靠譜的王東南（程旭輝 飾）因被降職為保安，他為了當CEO的夢想，立志翻身，在美食評論家「舌尖女皇」和好友阿強（梁志強 飾）的支持下開餐館，靠著他擁有的好廚藝，餐廳經營非常成功。為了改善和老婆南嫂（陳麗貞 飾）的關係，他特別訂購了一台正在流行的AI人工智慧機器人玲玲（莫小玲 飾）協助家務。怎料，王東南卻遭到徒弟Steven背叛，暗地與「舌尖女皇」合作，另起爐灶，影響了餐廳的生意。而南嫂也因見到王東南每天被年輕漂亮的同事包圍，深感嫉妒並懷疑他不忠。面對事業和家庭的危機，王東南能否在機器人玲玲的幫助下克服挑戰，贏回一切？《AI拼才會贏》8月1日上映，更多資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《AI拼才會贏》。圖/華映娛樂提供

《AI拼才會贏》。圖/華映娛樂提供

《AI拼才會贏》。圖/華映娛樂提供

《AI拼才會贏》。圖/華映娛樂提供