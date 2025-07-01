《造山者－世紀的賭注》張忠謀也來追電影 台積電創辦人魅力引爆全場歡呼

琅琅悅讀／ 牽猴子
《造山者－世紀的賭注》導演蕭菊貞將張忠謀先生曾經喊話的內容剪進片尾，認為「那不只是對台積電，也是對台灣深切的鼓勵與呼喚」。圖/牽猴子提供
《造山者－世紀的賭注》導演蕭菊貞將張忠謀先生曾經喊話的內容剪進片尾，認為「那不只是對台積電，也是對台灣深切的鼓勵與呼喚」。圖/牽猴子提供

「最強彩蛋」驚喜現身！觀眾捕獲野生先生欣賞《造山者－世紀的賭注》

由連續兩屆榮獲最佳導演的蕭菊貞執導，紀錄片《造山者－世紀的賭注》上映後口碑發燒，票房也節節攀升，近期各地戲院幾乎場場爆滿，上週更出現驚喜一幕，創辦人張忠謀先生低調現身戲院，與一般觀眾一同觀影，消息曝光後瞬間在網路上掀起熱議。《造山者－世紀的賭注》電影結束離場時，張忠謀先生三度停下腳步，舉起雙手向現場觀眾致意，現場響起熱烈掌聲與歡呼聲。不少觀眾更在社群上興奮發文，直呼這場觀影體驗「讓人發瘋」，甚至形容親眼目睹本尊現身堪稱全場「最強彩蛋」。

導演蕭菊貞得知張忠謀先生現身觀影後也在臉書上發文，感性提到，自己特別將張忠謀先生曾經喊話的內容剪進片尾，認為「那不只是對台積電，也是對台灣深切的鼓勵與呼喚」。

《造山者－世紀的賭注》張忠謀先生三度停下腳步，舉起雙手向現場觀眾致意，現場響起熱烈掌聲與歡呼聲。圖/牽猴子提供

《造山者－世紀的賭注》上映至今，票房不僅突破一千兩百萬，包場場次也已突破三百場，話題與口碑齊飛，第二周的票房更逆勢上揚，全台各地也掀起自發性的觀影熱潮，像是高雄、新竹上週末單日就湧入近十場包場，許多教育單位、企業團體、民間團體也陸續響應，隨著暑假開跑，越來越多高中生、大學生相約觀賞，導演蕭菊貞也強調：「這是台灣當代應知的必修課！」

《造山者－世紀的賭注》不僅回顧台灣半導體產業的崛起，更將鏡頭拉回2025年當下，直面最新國際局勢，台灣也無可避免地站上地緣政治角力的最前線。這不僅是半世紀前的歷史，更是影響此刻、攸關每一個人未來的事。隨著暑假強檔電影接連登場，導演蕭菊貞也提醒觀眾把握機會，儘早進戲院觀賞這部屬於台灣的必修課。《造山者－世紀的賭注》現正熱映中。若企業、校園、社團有任何包場需求，歡迎洽詢戲院或👉《造山者－世紀的賭注》官方臉書

《造山者－世紀的賭注》上映至今，票房不僅突破一千兩百萬，包場場次也已突破三百場，話題與口碑齊飛。圖/牽猴子提供

《造山者－世紀的賭注》許多教育單位、企業團體、民間團體也陸續響應，隨著暑假開跑，越來越多高中生、大學生相約觀賞，導演蕭菊貞也強調：「這是台灣當代應知的歷史必修課！」。圖/牽猴子提供

《造山者－世紀的賭注》。圖/牽猴子提供

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