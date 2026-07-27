海外巡迴首站！《藤本壯介建築展：原初．未來．森》忠泰美術館早鳥票啟售

AI重點 文章重點整理： 重點一： 藤本壯介建築展將作為忠泰美術館十週年首展登臺。

藤本壯介建築展將作為忠泰美術館十週年首展登臺。 重點二： 展覽自2026年8月15日至2027年1月3日於雙展區舉行。

展覽自2026年8月15日至2027年1月3日於雙展區舉行。 重點三：預售早鳥票7月27日中午12點起於Klook限時開賣。

曾於東京森美術館締造 超過23 萬人朝聖紀錄的建築 大展——《藤本壯介建築展：原初．未來．森》，即將登陸臺灣！

臺灣首座聚焦「未來」與「城市」議題的忠泰美術館 於今年（2026年）迎來開館十週年。作為十週年系列展覽的重磅首發，忠泰美術館特別與日本東京森美術館跨國聯手，將國際最具話題性的建築大師「藤本壯介」個展移師臺北，於 2026 年 8 月 15 日至 2027 年 1 月 3 日盛大展出，這也是該展的國際巡迴首站。展覽以忠泰美術館（主展區）與建國啤酒廠成品倉庫（衛星展區）雙展區、六大主題、逾百件建築計畫以及2025年大阪．關西萬博會場〈環形大屋頂〉的1：5大型局部建築模型，全面爬梳建築師三十年的創作精華。預售早鳥票7月27日中午12點起限時開賣。

忠泰美術館7月27日開賣《藤本壯介建築展：原初．未來．森》預售早鳥票 。圖片／忠泰美術館提供

探索人類、自然與未來的關係 藤本壯介的森林建築哲學

打造出 2025 年大阪・關西萬博精神象徵、世界最大木構造建築〈環形大屋頂〉的藤本壯介建築師，出生於森林廣袤的日本北海道。家鄉的雜樹林景觀，構成他對空間最初的感知，也使「森林」成為其設計 理念的重要原點，延伸出對人、環境與都市共生狀態的思考。

2025 年大阪．關西萬博〈環形大屋頂〉 © Iwan Baan，圖片／忠泰美術館提供

不同於一般進入建築師事務所的養成路徑，藤本壯介畢業後選擇自行摸索建築實踐，並於 2000 年憑藉〈青森縣立美術館設計競賽提案〉嶄露頭角。此後，他陸續完成倫敦〈蛇形藝廊展覽館 2013〉、蒙彼利埃〈白樹〉、布達佩斯〈匈牙利音樂之家〉，以及大阪・關西萬博〈環形大屋頂〉等指標性作品，持續探索人類、自然與未來的關係。

本次展覽將呈現藤本壯介三十年來獨立探索出的創作脈絡與精華，除了自日本運抵臺灣超過百件建築計畫的珍貴模型與手稿，更將於建國啤酒廠成品倉庫搭建大阪・關西萬博主會場〈環形大屋頂〉1:5 的大型局部建築模型。忠泰美術館期待透過藤本壯介「建築與自然共融」的哲學，邀大眾共探城市與社會的「未來學」，也引介臺灣觀眾深入認識藤本壯介從個人養成、創作實踐到走向國際的建築歷程。

藤本壯介建築師 © Mori Art Museum, Tokyo; photography by Tayama Tatsuyuki。圖片／忠泰美術館提供

預售早鳥票限時發售 7 月 27日中午 12 點 Klook搶先開賣

《藤本壯介建築展：原初．未來．森》預售早鳥票將於 7 月 27 日中午 12 點起於 Klook搶先開賣。觀眾於預售期間購票，即可以 180 元優惠價購入原價 250 元的展覽門票，一票即可通行雙展區；8 月起，udn 售票網也將全面開賣。預售早鳥優惠至 8 月 14 日止。

此外，藤本壯介開幕講座將於8 月 15 日舉辦，推出限量「專刊簽名套票組」，內含展覽門票乙張、日本進口《藤本壮介の建築 原初・未来・森》專刊乙本，以及開幕講座入場席次與會後簽書會參加資格，7月31日將於ACCUPASS開賣，售完為止。更多展覽與售票資訊，請見忠泰美術館官網。