首屆臺南藝術雙年展「迴圈啟動」主視覺、參與藝術家搶先看 特惠早鳥票9/9開搶

AI重點 文章重點整理： 重點一： 首屆臺南藝術雙年展將於2026年10月31日開展，主題為「迴圈．超展開」

首屆臺南藝術雙年展將於2026年10月31日開展，主題為「迴圈．超展開」 重點二： 展覽串聯16個核心與16個衛星展區，邀請12國共15組81位藝術家參與。

展覽串聯16個核心與16個衛星展區，邀請12國共15組81位藝術家參與。 重點三：早鳥票與藝術護照同步開賣，結合導覽、紀念品與城市合作優惠。

臺南市美術館將於今年10月31日推出「迴圈．超展開（Unfolding Circuits）」2026第一屆臺南藝術雙年展 。繼3月正式宣告展覽計畫後，今（7）日移師臺北華山1914文創產業園區中3館2樓拱廳，舉辦「迴圈啟動」發布記者會，象徵雙年展計畫全面啟動。現場首度揭曉展覽主視覺，並公布首波參展藝術家 名單、早鳥優惠與限量版護照等資訊，邀請全國民眾提前感受臺南藝術雙年展的城市魅力。

展區網絡成形，國際藝術家進場

第一屆臺南藝術雙年展以「迴圈．超展開」為主題，延續臺南城市圓環所象徵的流動、交會與循環意象，由林磐聳、謝宗哲、高俊宏、楊佳璇、柯春如、莊東橋及柯宜芸等七位策展人共同策劃，分別從「被消逝的迴圈」、「環．境迴圈」、「歷史 迴圈」、「集結迴圈」、「再生迴圈」、「風景迴圈」及「移動迴圈」等七大子題切入。本屆雙年展規模串聯達16個核心展區與16個衛星展區，展覽場域遍布臺南城區各角落。邀請觀眾漫步臺南，在歷史、人文與當代藝術交織的路徑中，感受城市與藝術共同生成的文化風景。

南美館游文玫董事長致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

七位策展人與參展藝術家、龔卓軍館長、觀光署長陳玉秀、游文玫董事長、周雅菁司長、黃雅玲局長合影。（南美館提供）

雙年展-七位策展人（南美館提供）

龔卓軍館長介紹與「小事報團隊」合作的第一期「七條通通報」，以及與「大女style 聚落」聯名推出的專屬提袋。圖／琅琅悅讀編輯室

今記者會發布現場，南美館公布首屆臺南藝術雙年展擬將邀請來自臺灣、日本、澳大利亞、尼泊爾、印度、越南、印尼、新加坡、馬來西亞、波蘭、英國及美國等12國，共15組81位藝術家參與。並搶先曝光第一波參展藝術家名單，包括小事報團隊（龔義昭&洪淑青）、太認真（郭柏瑜&佘文瑛）、方偉文、木下靜涯、瓦納帕蒂・尤努平古（Wanapati Yunupiŋu）、石川欽一郎、安力・給怒、艾婕音（Jane Ingram Allen）、吳佩珊、吳耿禎、杉原信幸＆中村綾花、李若玫、阮英俊、拉黑子・達立夫、武玉玲、約書亞・沙發兒（Joshua Sofaer）、夏本度・德（Sharbendu De）、張炳堂、梅志雄、許丙丁、郭俞平、郭柏川、陳毅哲、楊季涓、楊淯緹、葉石濤、鹽月桃甫等27組藝術團隊，共同展開地方文化與國際藝術的跨域對話。

鹽月桃甫，為當時的臺北高等學校《翔風》第8號所設計的封面，1929年（圖片提供：林磐聳）

武玉玲〈發芽〉2024。（南美館提供）

吳耿禎〈篝火系列〉（圖片：藝術家提供）

杉原信幸＆中村綾花〈西拉雅之樹、波浪的家譜、蕭壠之船〉，2025（攝影：吳太普）

華蓋與圓環，臺南雙年展的視覺語彙

臺南藝術雙年展LOGO由設計師蕭佑任操刀，以湯德章圓環為設計發想，透過七層同心圓與放射線構成視覺識別，呼應循環、交流與城市巷弄紋理，也展現「臺南就是一座美術館」的策展精神。

而本屆主視覺則由毛毛雨設計負責視覺概念與動態分鏡，並攜手空集設計完成動態製作。毛毛雨設計以「華蓋」為核心概念，將七個策展子題轉化為層層展開的環狀結構，呼應雙年展主題「迴圈．超展開」，並以旋轉動態展現城市流動與文化交會的意象。透過光譜般的漸層色彩與多重圓環交疊，形塑如同懸浮於城市上空的當代「華蓋」，象徵臺南持續累積的人文能量與藝術交流。

首屆臺南藝術雙年展LOGO設計師蕭佑任簡述設計理念。（南美館提供）

設計師蕭佑任將圓環結合迷宮，設計出本次雙年展LOGO。圖／琅琅悅讀編輯室

今日記者會現場發布首屆臺南藝術雙年展主視覺。（南美館提供）

本次主視覺由毛毛雨設計。（南美館提供）

從早鳥優惠到藝術護照，打開雙年展城市通行權

配合雙年展正式啟動，臺南市美術館推出雙年展早鳥優惠方案」，即日起至9月9日限時開賣。早鳥期間購票觀眾可享專屬加值內容與跨場域觀展機制，並依不同票種延伸多元的城市文化體驗。

單日票與雙日票提供觀眾暢行臺南市美術館、臺南國家美術館籌備處及臺南孔廟等展區之觀展機會，並結合城市文化資源，提供普濟殿燈籠紀念贈禮及Artogo語音導覽優惠等加值內容，使觀展體驗延伸至城市文化場域。其中，雙日票另結合春池玻璃合作之「玻璃幣」，可於「透明祭」期間於指定合作店家使用，作為串聯展覽與城市生活的延伸機制。

今日並公布首波28組藝術家名單。（南美館提供）

雙年展藝術護照則為本屆雙年展專屬通行證與整合型文化工具，持有該護照者可於展期間不限次數暢行核心場館，深化長時間與重複性參與的觀展可能。藝術護照亦整合城市合作場域資源，涵蓋書店、餐飲及生活空間等多元據點，提供專屬識別與合作回饋機制，使持護照觀眾得以享有不同於一般訪客之造訪體驗。未來亦將依據展覽系列活動規劃，推出「護照＋活動」方案套組，提供更彈性且多層次的觀展選擇。南美館後續也將陸續公布購買護照可獲得之雙年展專屬限量版收藏品及藝術福袋抽獎等相關資訊，讓藝術護照不只是觀展通行證，更成為探索臺南、收藏雙年展記憶的專屬紀念。

早鳥優惠方案： 單日票 售價 $200元

單日免費暢遊臺南市美術館（原票價 $80元）、臺南國家美術館籌備處（原票價 $160元），與臺南孔廟（原票價 $70元）三大核心展區。 府城四聯境普濟殿限定紀念燈籠乙個。

Artogo語音導覽50元折扣碼（原價 $150元）。 雙日票 售價 $300 元

雙日內免費暢遊臺南市美術館（原票價 $80元）、臺南國家美術館籌備處（原票價 $160元），與臺南孔廟（原票價 $70元）三大核心展區。

府城四聯境普濟殿限定紀念燈籠乙個。

Artogo語音導覽50元折扣碼（原價 $150元）。

春池聯名玻璃幣乙枚，「透明祭」活動期間至指定合作店家消費可折抵 $100元。 雙年展藝術護照 售價 $2000元，早鳥88折 $1,760元

展覽期間免費暢遊臺南市美術館（原票價 $80元）、臺南國家美術館籌備處（原票價 $160元），與臺南孔廟（原票價 $70元）三大核心展區；弎畫廊優惠入館。

府城四聯境普濟殿限定紀念燈籠乙個。

Artogo語音導覽50元折扣碼（原價 $150元）。

雙年展合作店家專屬折扣或相關回饋（陸續公布，敬請期待）。

雙年展專屬限量版收藏品（陸續公布，敬請期待）。

藝術福袋抽獎（陸續公布，敬請期待）。

策展對談凝聚展覽脈絡，第一屆臺南藝術雙年展正式啟動

文化部藝術發展司司長周雅菁、交通部觀光署署長為陳玉秀與臺南市政府文化局局長黃雅玲今日也特別出席記者發布會，而南美館也緊接在會後進行策展人座談會，邀集七位策展人及跨領域專家與參展藝術家共同交流，分別以「城市共生的循環」、「當代藝術的迴圈」及「集結超展開」三大主題展開對談。與談陣容包括出版界代表遠流出版董事長王榮文、關注歷史街區與都市保存的丘如華、當代視覺藝術家林鴻文、獨立編輯與藝評人陳思宇，以及參展藝術家拉黑子．達立夫、吳耿禎、吳佩珊等；另日本知名建築師藤本壯介也以視訊方式參與分享。本場座談集結出版、建築、藝評與藝術創作等不同領域專家，共同探討藝術如何回應城市、歷史、文化與當代社會，使媒體及藝文界更進一步理解第一屆臺南藝術雙年展的策展脈絡與發展方向。

日本知名建築師藤本壯介以視訊連線分享。圖／琅琅悅讀編輯室

遠流出版董事長王榮文，在「城市共生的循環」中分享他的跨界經驗，包含爆紅天來美術館的創辦理念，以及未來衍伸醫院藝廊的理念與計畫。圖／琅琅悅讀編輯室

「迴圈．超展開」2026第一屆臺南藝術雙年展將於2026年10月31日至2027年3月1日展出。展期間亦將推出開幕活動、遊行、夜間市集、文學劇場、影像計畫、聲音計畫及百虎計畫2.0、城市藝術走讀導覽等系列活動，使每個週末皆有不同形式的藝術活動發生，串聯城市空間、文化場域與日常生活。邀請觀眾走進臺南，在藝術的流動與交會中，共同展開這座城市的文化迴圈。

南美館「迴圈」主視覺則由毛毛雨設計負責視覺，以涼傘為概念操作刀設計。（南美館提供）

展覽資訊 ： 「迴圈．超展開」2026第一屆臺南藝術雙年展

展覽日期｜2026年10月31日至2027年03月01日

展覽地點｜

核心展區：臺南市美術館、臺南國家美術館籌備處、國立臺灣文學館、葉石濤文學紀念館、司法博物館、愛國婦人會館、臺南市中西區圖書館、臺南孔廟、原臺南公園管理所、湯德章紀念公園、B.B.ART、全美戲院、弎畫廊、臺灣府城隍廟、府督建築館、絕對空間

衛星展區：八吉境道署關帝廳、小轉角、友愛街旅館、文鼎留聲博物館、艸祭 Book inn、臺灣首廟天壇（天公廟）、山前世界、原型一號宅、甘樂阿舍美術館、臺南市竹溪禪寺、臺南林百貨、海馬迴光畫館、德鴻畫廊、暮拉多元藝術空間、珍藝術空間、太平境馬雅各紀念教會 官網資訊｜立即閱讀 售票連結｜ 立即閱讀

精華 FAQ Q1：第一屆臺南藝術雙年展的主題與展期是什麼？ 本屆雙年展主題為「迴圈．超展開（Unfolding Circuits）」，展期自2026年10月31日至2027年3月1日，並由臺南市美術館主辦，規劃以城市空間串聯多個展區。

Q2：這次雙年展由誰策劃，並包含哪些展區規模？ 展覽由林磐聳、謝宗哲、高俊宏等7位策展人共同策劃，分成7個子題展開，並串聯16個核心展區與16個衛星展區，遍布臺南城區各地。

Q3：早鳥票與藝術護照有哪些主要優惠內容？ 早鳥票分為單日票200元、雙日票300元與藝術護照1,760元，均可暢遊核心展區；另含普濟殿燈籠、Artogo導覽折扣，部分票種還有玻璃幣與合作店家回饋。