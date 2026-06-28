南美館「我們愛塗鴉藝術特展」設計師Agnès珍藏街頭藝術來台，與台灣塗鴉藝文跨時空對話

身兼服裝設計師、藝廊經營者、藝術贊助者及攝影師的Agnès女士，自1975年於巴黎中央市場第一間由肉舖改建而成的agnès b. 服裝店起，即將品牌空間打造為藝術、音樂與塗鴉自由交會的創意場域。1980年代初期，當法國街頭藝術萌芽之際，她已率先看到塗鴉文化蘊藏的創作 能量和時代精神。多年來，Agnès女士始終關注這種充滿生命力卻短暫的藝術形式，並以獨特視角與其發展出深刻連結。

自 1975 年於巴黎中央市場旁，將一間舊肉舖改造為首家店鋪開始，agnès b. 便超越了傳統服裝品牌的框架，不僅販售服飾，更成為藝術、音樂、電影、出版與街頭文化的交流平台。圖／南美館臉書

自 1975 年於巴黎中央市場旁，將一間舊肉舖改造為首家店鋪開始，agnès b. 便超越了傳統服裝品牌的框架，不僅販售服飾，更成為藝術、音樂、電影、出版與街頭文化的交流平台。圖／南美館臉書

臺南市美術館與法國品牌agnès b.攜手合作推出「agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展」。適逢品牌來台25週年，本展由Agnès女士親自策劃，呈現其40年來持續關注與收藏的街頭藝術作品。去年於法國北部魯貝藝術與工業博物館 La Piscine 展出，今年首度將真跡移師海外，繼東京 PARCO MUSEUM TOKYO 展出後巡迴至南美館。在這座融合歷史底蘊與當代文化的場域中，開啟一場跨越地域、語言與世代的全新對話，感受藝術自由流動的能量。

「我所珍視並不斷重申的是，塗鴉不是污染。 相反，它是一門豐富的藝術，它美化了生活，也美化了城市。」 —— Agnès Troublé

塗鴉大師真跡 呈現街頭藝術的自由世界

「agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展」以 Agnès女士自1984年開始的收藏歷程為起點，自逾5000件藏品中展出33件珍藏非賣品真跡，匯集23組具代表性的國際藝術家 。展品涵蓋 JonOne 充滿律動與色彩張力的作品、Hiraku Suzuki 遊走於文字和圖像之間的符號語彙，以及 Jim Joe 帶有幽默感與個人敘事的畫作。每件作品皆述說著20世紀末的城市文化發展軌跡，也映照出街頭藝術突破既有界限，從街頭角落逐步走向當代藝術領域，實踐自由創造力與人文精神，成為重要的文化表現形式。

展覽一隅。圖／臺南市美術館

展覽一隅。圖／臺南市美術館

展覽一隅。圖／臺南市美術館

展覽以多元媒材呈現塗鴉藝術的豐富樣貌。其中，來自巴黎 Molitor 游泳池的三扇舊門扉，原為 Agnès女士於游泳池拆除前特別保存的歷史物件，後邀請 Philippe Baudelocque、Futura 2000、Katre 於其上創作，讓藝術、歷史與時尚 交織共存。另一重點作品為傳奇塗鴉大師 Futura 2000 的大型自畫像作品《Self-Portrait》(1985)，亦是 Agnès女士最喜愛的收藏之一。作品展現 Futura 2000 精準的塗鴉噴漆技巧和充滿流動感的抽象表現風格，彰顯其在塗鴉藝術史上的重要地位。

展場同步展出 agnès b. 專屬藝術期刊《反諷點報（Point d’Ironie）》。其名稱源自19世紀象徵諷刺與獨立思辨的標點符號，這份刊物由 Agnès女士與藝術家 Christian Boltanski 及 Hans Ulrich Obrist 共同發起，希望透過紙本作為藝術表現媒介。每一期皆邀請不同藝術家自由創作，使刊物本身成為一件獨一無二的藝術作品。其中一期由 Agnès女士蒐集來自羅馬、威尼斯、倫敦、香港及東京等城市的塗鴉影像，並親自進行排版設計，為此次展品之一。

展覽一隅。圖／臺南市美術館

展覽一隅。圖／臺南市美術館

時尚的靈感 源於街頭

為展現作品與服裝之間的對話，此次展覽帶來agnès b. 與街頭藝術家合作的37件時裝作品，含括15件經典 Photoprints 服裝和22件藝術家 T 恤。展場設置投影紗幕，透過懸浮影像呈現與Photoprints系列呼應的作品與介紹，營造更具沉浸式 感的觀展體驗。

Agnès女士藉由與塗鴉藝術家的合作，將街頭創作與攝影影像轉化為服裝語彙，讓藝術不再停留於畫框或展牆中，成為穿梭城市中「行走於街道的藝術品」。透過此次展覽，觀展者亦得以重新探索這些動人的創作故事，看見藝術作品與服裝之間細膩而深刻的連結，進一步感受「藝術即生活」所蘊含的美感與自由精神。

展覽一隅。圖／臺南市美術館

展覽一隅。圖／臺南市美術館

展覽一隅。圖／臺南市美術館

展覽一隅。圖／臺南市美術館

展覽一隅。圖／臺南市美術館

臺灣街頭藝術家現場創作展演同步展開

延續Agnès女士「藝術共享」的理念，為回應展覽所呈現的國際街頭藝術脈絡，南美館同步策劃【跨時空對話：從巴黎街頭到府城巷弄】現場創作展演計畫，邀請首位與 agnès b. 合作 T 恤系列的臺灣藝術家CREEPY MOUSE、臺南在地塗鴉代表人物黑雞先生 Mr.OGAY ，以及陳云、蔡濰任等臺灣當代藝術家進駐現地創作。串連1980年代巴黎塗鴉文化與臺灣當代在地視角，開啟一場跨越時空與地域的藝術轉譯。

透過本次展覽，觀展者更能感受街頭塗鴉瞬息萬變又充滿韌性的生命力，並在重新凝視城市街道的過程中，發現日常風景裡潛藏的創作能量。

創作藝術家黑雞先生 Mr.OGAY。

創作藝術家蔡濰任。

展場限定商品 KRINK藝術家T恤

配合「agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展」展出，agnès b. 特別攜手街頭藝術家 Craig Costello（KRINK, KR）推出展場限定藝術家T恤。正面呈現其代表性創作，背面則集結 PARCO MUSEUM TOKYO 與臺南市美術館標誌，作為本次展覽跨國交流的重要紀念。

以噴濺與潑灑筆觸聞名的 KR，創作橫跨雕塑、攝影、設計與繪畫領域，並以自創的 KRINK 墨水享譽國際街頭藝術界。此次限定商品延續其鮮明視覺語彙與實驗精神，讓觀眾得以將展覽記憶與街頭藝術能量帶入日常生活之中。更多展覽資訊 可至南美館官網查詢。

展覽資訊： 「agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展」

時間：2026.06.25 – 2026.09.20

地點：臺南市美術館 I , J展覽室

「agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展」自即日起至9月20日在臺南市美術館 I , J展覽室展出。圖／臺南市美術館