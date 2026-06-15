臺史博郵遞藝術展「信風基隆」現正熱展中 以明信片串聯世界與臺灣

由國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）與財團法人白鷺鷥文教基金會共同策劃的《信風基隆—Keelung 400 Mail Art》郵遞藝術展，現正於臺史博盛大展出中。本展以1626年西班牙人抵達基隆至今四百年的歷史為背景，集結來自全球各地的「明信片」郵遞藝術作品，重現跨越地域與文化的祝福。這些承載於紙上的情感與記憶，正化為島嶼專屬的文化印記，吸引眾多喜愛歷史與藝術的民眾前往觀展。

本展以「信風」為概念，象徵訊息與情感隨海洋流動與傳遞。展出作品涵蓋書寫、繪畫、攝影與拼貼等形式。圖／臺史博提供

本展以「信風」為核心概念，象徵訊息與情感隨海洋流動與傳遞。展出作品涵蓋書寫、繪畫、攝影與拼貼等多元形式，參展陣容極其堅強，包含多位臺灣重要藝術家如李再鈐、江賢二，以及長期耕耘設計與視覺文化領域的林磐聳教授，同時亦邀集來自全球20多個國家的國際藝術家與歷史學者共同參與。從城市書寫、個人敘事到文化想像，展現出郵遞藝術自由且開放的創作特質，更是一場結合歷史、藝術與書寫的文化行動。

在科技發達、訊息「已讀不回」的隨顯AI時代，這場以實體明信片為媒介的展覽顯得格外珍貴。文化部藝術發展司長周雅菁指出，文化人透過小而精緻的明信片創作，將對臺灣的情感、對臺南的精神以及對基隆的想像匯聚，是一件非常有意義的文化工程。策展人林磐聳教授也表示，郵遞藝術強調作品在寄送與交流過程中形成意義，本展從「港口城市」基隆出發，循著信風續航移展至「文化古都」臺南，一件件集結的明信片顯示出對人文溫度的格外堅持，期許透過「以郵戳為憑」的展現，記錄下歷史節點上的時間、空間與人間，在不同城市脈絡中產生新的詮釋與對話。

參展者包括多位臺灣重要藝術家，如李再鈐、江賢二等，以及長期耕耘設計與視覺文化領域的林磐聳教授，同時亦邀集多位國際藝術家、歷史學者參與，從城市書寫、個人敘事到文化想像，呈現多元創作觀點，更展現郵遞藝術自由且開放的創作特質。圖／臺史博提供

參展者包括多位臺灣重要藝術家，如李再鈐、江賢二等，以及長期耕耘設計與視覺文化領域的林磐聳教授，同時亦邀集多位國際藝術家、歷史學者參與，從城市書寫、個人敘事到文化想像，呈現多元創作觀點，更展現郵遞藝術自由且開放的創作特質。圖／臺史博提供

圖／臺史博提供

臺史博近年持續以世界史和海洋史的角度，帶領觀眾認識臺灣在國際貿易網絡的位置，翻轉過去的刻板印象，並發現藝術正是理解歷史與臺灣的絕佳方法。本次展覽更進一步以藝術創作為主體，邀請世界各地藝術家寄送對土地的記憶與祝福，引導觀眾重新思考自身與土地、臺灣和世界之間的關係。

「信風基隆Keelung 400 Mail Art」郵遞藝術展展場一隅。圖／臺史博提供

圖／臺史博提供

白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀也分享，本次展出的400多張明信片，每張背後都有著曲折而獨特的故事，不僅保留了人與人之間真實的交流痕跡，更承載著國際對臺灣的想像與期望。在「400年」這個重要的歷史節點上，我們應當回憶過去並展望未來，而這些跨越文化與地域的珍貴郵遞藝術作品，在展覽結束後亦將捐贈給臺史博典藏，成為臺灣重要的文化資產。

《信風基隆—Keelung 400 Mail Art》郵遞藝術展自即日起展至2026年8月16日，歡迎民眾親臨現場，細細品味屬於臺灣這塊土地的美好與世界的連結。展覽期間將規劃相關講座與活動，詳細資訊可至臺史博官方網站查詢。

「信風基隆Keelung 400 Mail Art」展覽主視覺。圖／臺史博提供

展覽資訊 展覽名稱｜信風基隆Keelung 400 Mail Art 郵遞藝術展

展覽日期｜2026年5月15日－8月16日

展覽時間｜週二至週日 09:00–17:00（週一公休）

展覽地點｜臺史博展示教育大樓四樓第3特展室