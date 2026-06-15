登上一艘舟，乘著黑潮漂流 臺南市美術館海洋議題展「隨波逐潮：流動的跨文化海洋敘事」

臺南市美術館自6月9日起推出全新展覽「隨波逐潮：流動的跨文化海洋敘事」（Flowing with the Waves: Intercultural Sea Stories in Motion），為南美館首次推出以海洋為核心的當代社會議題展覽。展覽由策展人董維琇、協同策展人陳宣誠策劃，邀集8位國內外藝術家參與，透過藝術創作呈現海洋相關議題的多重敘事與想像，並從海洋、生態與跨文化連結等面向與觀眾展開對話。

臺南市美術館推出海洋議題展「隨波逐潮：流動的跨文化海洋敘事」。（南美館提供）

跟著黑潮漂流，重思人類與海洋的關係

本次展覽源自2019年由策展人與藝術家共同發起的跨國研究計畫「以海洋為中心的社會參與式藝術：批判思考與重新想像黑潮地帶間的文化交流」，由國藝會贊助，透過研究、藝術展演與社會參與式創作，重新思考黑潮文化地帶中的跨文化交流與海洋共同體關係。

展覽邀集James Jack、Wang Ruobing、王郁媜、王綺穗、林純用、紀凱淵、孫佳暄、劉曉蕙等八位國內外藝術家參與。本展分為三大子題，呈現黑潮文化圈中的海洋、生態與跨文化連結。

子題一「多物種對話」，透過藝術家王郁媜對氣候危機下臺灣紅樹林生態的長期關注，以及林純用從藍鯨擱淺事件延伸對漁業廢棄物與海洋污染的反思，探討人類與非人類物種彼此依存的生命關係。子題二「以海洋為中心的亞洲社會參與式藝術實踐」，藉由藝術家James Jack與孫佳暄的社群共創、地方記憶與藝術計畫參與，連結海洋文化中的人群經驗與島嶼敘事。子題三「流動作為方法：跨文化海洋敘事」，藝術家Wang Ruobing、王綺穗、紀凱淵與劉曉慧的作品，則從漂流、航行、身體感知與地方信仰出發，回應海洋文化、物質流動與生命記憶彼此交錯的關係。

展覽透過多種不同媒材的創作及影像，開啟對海洋議題的多重理解。（南美館提供）

展覽透過多種不同媒材的創作及影像，開啟對海洋議題的多重理解。（南美館提供）

藝術家林純用的作品，從藍鯨擱淺事件延伸對漁業廢棄物與海洋污染的反思。（南美館提供）

展覽中試圖帶領觀者想像登上同一條船隻，成為在海洋裡漂流的人群。在航行過程中，他們將會被海洋帶往哪裡？又能做什麼？藉由展覽引領觀眾重新理解海洋作為社群關係緊密連結、休戚與共的場域，思考人類與自然、多物種及島嶼文化之間的共生未來，並促成長期關注海洋議題的國際藝術家、臺灣在地藝術家與觀眾之間的交流與激盪。

本次展覽作品不僅僅只在展覽室中呈現，也在南美館的其他空間隨處可見。（南美館提供）

本次展覽作品不僅僅只在展覽室中呈現，也在南美館的其他空間隨處可見。（南美館提供）

多場展覽系列活動接力登場，一起走進海的敘事現場

為使展覽與民眾能有更深入的理解與交流，6月12日開幕當日將舉辦「隨波逐潮：流動的跨文化海洋敘事」國際論壇，由策展人董維琇與協同策展人陳宣誠主持，邀請參展藝術家James Jack、王郁媜發表，並由與談人暨藝術家Wang Ruobing及國立臺灣大學洪廣冀副教授參與對談。展覽至10月11日止前，亦將舉辦藝術家座談、工作坊及導覽等系列活動，邀請觀眾聆聽關於海的故事，透過展覽開啟對海洋議題的多重理解。

本次展覽參展藝術家James Jack在活動結束前，為大家帶來一場與海洋有關的表演。（南美館提供）

本次展覽參展藝術家James Jack在活動結束前，為大家帶來一場與海洋有關的表演。（南美館提供）

臺南市美術館館長龔卓軍致詞。（南美館提供）

臺南市美術館董事長游文玫開幕式致詞。（南美館提供）