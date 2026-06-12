風雨無阻有驚喜！2026 Pinkoi 品品節文創設計、療癒美食、毛孩公益，精彩你的週末生活

什麼市集下雨天去才有驚喜？夏日悄然到來，如何在快節奏的都會時光中，引入一絲「療癒」日常，為生活短暫按下暫停鍵。亞洲跨境設計購物平台Pinkoi年度最大戶外市集「品品節」，以「夏日療癒花園」為題集結超過 220 間來自台灣、日本、韓國、泰國、香港、澳門等六地的設計品牌，以設計美學、風味美食與寵物陪伴為三大亮點，在初夏的台北打造一座城市裡的創意場域，將於6月12日至6月14日於圓山花博公園入口廣場盛大登場。

品品節市集一隅。（圖：Pinkoi）

全區免費入場，下雨天現場更隨機幫消費者結帳、前100名到場更可獲得絕版IP聯名吊飾，詳細活動資訊請見活動網站。

亮點一：亞洲六地設計能量齊聚，讓生活成為最好的療癒處方

（由左至右品牌：Naonyan；reH）

（由左至右品牌：Pebble選物；Sunkronizo）

Pinkoi今年精選超過220間來自台灣、日本、韓國、泰國、香港、澳門的品牌齊聚品品節，從插畫、穿搭到居家生活，每件選品背後都藏著創作者對療癒的獨到詮釋。日本超人氣療癒系圖文作家Naonyan將親自出展，以溫柔可愛的角色說出許多人心底說不出口的感受；穿搭選物不能錯過來自韓國的reH，其皮革採用植物性玉米皮革，製作出多款可和自然和諧共處的永續皮件；想為感官注入一點療癒，香氛是最直接的入口，韓國的Collins鐵盒裝線香以柔和香草揉合薰衣草氣息，點燃一縷宛如走進一座秘密花園；來自台灣的藝術香氛品牌Sunkronizo，以時間命名香氣，卻不被時間定義，認為每款香調都是一種心境的縮影，讓氣味成為情緒最自然的表達。這些跨越國界的設計能量，正是Pinkoi多年來連結創作者與生活者的縮影，期許讓好設計成為每個人專屬的療癒旅程。

亮點二：美食療癒又降溫！季節限定日本柑橘果汁、泰國產地巧克力、瑪黑茶冰淇淋

（由左至右品牌：PAUSE STUDIO；torinos；Khom Chocolatier House；Kankitsu Stand Orang；savoeur）

療癒也可以從舌尖開始。台灣自家烘焙咖啡品牌PAUSE STUDIO從生豆挑選到杯測一手包辦，以精品單品咖啡與手作甜點，讓人在午後間慢下來；東京台東區烘焙甜點品牌torinos，以當季水果與平飼雞蛋製作細緻烘焙點心，每樣都是職人對食材的溫柔堅持；榮獲國際巧克力大賞銀獎的泰國清邁品牌Khom Chocolatier House，以在地產區可可豆從豆到成品全程手工製作，巧克力飲品、慕斯到手工巧克力磚一應俱全；廣島尾道的Kankitsu Stand Orange則專注將在地鮮採柑橘即時現榨入杯，果香清亮、酸甜平衡，讓悶熱的午後也能瞬間輕盈；炎炎夏日最不能錯過，以瑪黑茶系列冰淇淋聞名的savoeur，其透過冰淇淋不同口味、質地的層次變化，帶領味蕾展開一場沁涼的感官之旅。這些來自不同土地的風味，在這共築一場跨國的風味療癒！

Khom Chocolatier House（圖：Pinkoi）

Kankitsu Stand Orange（圖：Pinkoi）

亮點三：毛孩也一起來療癒！毛孩限定披薩美食、似顏繪、臘腸狗聚

（由左至右品牌：喜翻寵物樂食JOLLYROLL；BUBBLE BUBBLE；Ginny Lambkin；KONI STUDIO）

今年品品節特別為毛孩與飼主共同打造一場屬於彼此的療癒時光。台灣寵物美食品牌喜翻寵物樂食JOLLYROLL秉持萌寵也該有專屬comfort food的理念，帶來全台首創狗狗DIY派對披薩，森林野莓嫩鴨、經典義大利等多款口味，讓毛孩在盛夏也能大口享受派對滋味；台灣寵物友善香氛品牌BUBBLE BUBBLE則從設計師與愛犬Bubble的日常相處出發，以精品香氛思維選用寵物友善原料，調製兼具清新與層次的香氛噴霧，讓主人與毛孩的擁抱，都留下彼此共同的氣味記憶。現場也將迎來一場毛孩盛會，出展插畫創作者Ginny Lambkin特別發起週末限定「臘腸狗聚」，歡迎飼主帶毛孩一同入場，到場飼主可於服務台兌換限定聯名插畫吊飾，加入Line好友更有機會抽中插畫家KONI STUDIO手繪似顏繪名額（週末限定），讓a毛爸媽與毛孩都能留下這個夏天獨一無二的療癒記憶。

亮點四：雨天也要出門！現場驚喜買單、限量吊飾兌換、使用 Pinkoi Pay 消費做公益，現場再享雙重會員驚喜

心輔犬扇子。（圖：Pinkoi）

活動期間遇上雨天也別猶豫，當日前100名到場的民眾，即可獲得星球聯名吊飾一枚（款式隨機）；每日15:00–15:30，Pinkoi小編更將神秘現身突襲消費者，直接替他結帳買單，讓這趟療癒之旅驚喜加倍。今年品品節更與心輔犬團隊攜手合作，以動物療癒為企劃核心，規劃每日兩場心輔犬互動教育課程，由專業講師帶領民眾親身體驗心輔犬的陪伴力量，同時喚起大眾對動物議題的關注，活動期間透過Pinkoi Pay消費，將提撥部分金額回饋心輔犬公益。現場新加入Pinkoi會員的民眾，亦可獲得可愛的心輔犬扇子及市集現金抵用券；加入Line好友更有機會抽中價值超過1,000元的多樣好禮！

2026 Pinkoi品品節預熱活動也火熱登場！

如果已經迫不及待到現場體驗，今年品品節特別邀請部分品牌進行線上預熱，6月1日起至6月14日，於Pinkoi APP下單任一商品，即可在「我的獎勵」獲得「亞洲小禮抽獎券」，憑券於活動現場有機會抽中曼谷來回機票；同期間下單海外商品，更可額外獲得「精選日本飾品兌換券」，至現場即可直接兌換日本飾品（每日限量，兌完為止）。

品品節大花（圖：Pinkoi）

品品節市集一隅。（圖：Pinkoi）

活動資訊： 活動時間｜2026.06.12（五）14:00–18:00；06.13–06.14（六 - 日）11:00–18:00

活動地點｜圓山花博公園入口廣場（近捷運圓山站 1 號出口）入場方式｜免費入場

2026品品節主視覺。（圖：Pinkoi）