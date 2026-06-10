故宮北院端午連假精彩不斷！楚辭、神獸、龍藏經等多元特展一次看

端午連假即將來臨，國立故宮博物院於連假期間正展出包含楚辭文化等多檔精彩特展，更有長笛音樂會等精彩活動，絕對是您在炎炎夏日最清涼又充實的出遊景點。

端午節為紀念戰國時代詩人屈原，故又稱詩人節，故宮刻正展出的「獨騷－楚辭文化意象與龍舟」特展透過「戰國烽煙中的屈原」、「楚辭：跨時空的文化共振」、「端午民俗的屈原記憶」三個單元，分別從歷史文化的脈絡、文學傳統對藝術文化的浸潤，以及節俗文化等面向，與觀眾一起追索屈原跨越兩千年的獨特魅力。

除可透過清朝所繪的〈離騷圖〉，具象《楚辭》中的瑰奇迷離世界，亦有文豪蘇軾自許「續離騷」，對屈原精神接續之作的〈書中山松醪賦〉，以及繁華的古代龍舟競渡等精彩書畫作品。

宋 蘇軾 書中山松醪賦

元 王振鵬 寶津競渡圖

「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展是首度於故宮北院將《龍藏經》結合其全套裝幀配件完整呈現，並結合故宮同仁近年針對各部分所進行的檢測分析與比對研究，將視角從單純的文獻典籍，提升至「總體藝術品」的高度，引領觀眾層層解構這部曠世經典；另「真假乾隆－清高宗的御筆與代筆」特展則一窺所謂乾隆「御筆」的真相，乾隆皇帝書法有代筆人並非新聞，展覽將皇帝御題、代筆與詞臣親書並列展出，觀眾可見到彼此間的書風差異與不同書學涵養，認識乾隆皇帝真正的書法樣貌與品味。

《龍藏經》

廣受親子觀眾歡迎的「神獸再現—文物中的奇幻生物」特展探索東亞文化圈的神獸文化，從上古先秦到近現代，從青銅器到一般家中陳設，更攜手財團法人北港朝天宮、國立臺灣歷史博物館，呈現神獸文化的豐富與多樣。聖人降世時現身的祥瑞神獸「麒麟」、由雞頭、蛇頸、龜背與魚尾等多種動物特徵組合而成的「鳳凰」、傳說中龍與馬所生的神獸「龍馬」， 還有廟宇中常見的動物神「虎爺」等，帶您走進不一樣的奇幻故宮。

清 麟之趾

清 戴洪 鳳凰祥雲

6月19日端午節當天在故宮正館B1大廳更有免費的「夏映故宮笛音情」長笛音樂會，邀請知名樂團「吹笛人室內樂團」用各式不同的西洋長、短笛，詮釋多元豐富曲目，曲目安排包括寓意夏季花草繁茂作品《花之組曲》、台灣民謠《白牡丹》，也帶來樂團專輯榮獲第35屆傳藝金曲獎「音樂類最佳演奏獎」之作品的《虛構小說組曲》第一樂章《漩渦激流》，以及懷舊爵士改編的《長笛爵士五重奏組曲》，並有熱情奔放充滿舞曲風情的《自由探戈》，和古典名曲《席巴女王的進場》等，以悠揚的笛聲，與您共度佳節。

活動與展覽資訊 《夏映故宮笛音情》長笛音樂會

時間：2026/06/19(五)15:00-16:00

地點：故宮北部院區正館B1大廳 「獨騷－楚辭文化意象與龍舟」

時間：2026/04/14-06/21

地點：故宮北部院區第一展覽館 210、212陳列室 「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」

時間：2026/05/09-11/08

地點：故宮北部院區第一展覽館 103、104陳列室 「真假乾隆－清高宗的御筆與代筆」

時間：2026/04/21-07/05

地點：故宮北部院區第一展覽館 202、204、206陳列室 「神獸再現—文物中的奇幻生物」

時間：2026/03/20-08/30

地點：故宮北部院區第一展覽館105、107陳列室