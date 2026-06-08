海外首展！ C-LAB《你好，我是谷川俊太郎》重現70年詩作軌跡 林強、鄭宜農、鄧九雲等人跨界致敬

被譽為日本當代最負盛名、最平易近人的「國民詩人」谷川俊太郎，其唯一授權的海外首次售票展《你好，我是谷川俊太郎──詩人與他的創作展》將於2026年6月5日至7月5日在臺灣當代文化實驗場C-LAB美援大樓展演空間展出。籌備兩年，本次展覽將首度公開多項珍貴文本與跨界合作的作品，以全新影像、聲音裝置與多媒體互動，讓觀眾不再只是「看」詩，而是直接「走進」詩人橫跨七十年構築的創作宇宙。

《你好，我是谷川俊太郎》展外觀。圖／豐和蔚蔚提供

攝影師川島小鳥以六年時間拍攝谷川俊太郎生活紀錄

這個展覽，是與詩人約定的實現。主辦單位豐和蔚蔚 the illuminee 表示，本次展覽是團隊與谷川先生生前親自許下的承諾，旨在呈現谷川俊太郎一生的創作面貌，以及他與眾多創作者之間的跨界共創關係。展覽特別邀請三組台灣創作者以谷川的詩作為文本，打造全新聲音、影像與空間創作：林強Lim Giong、Luca Bonaccorsi、蔡明志Gibson；鄭宜農、松崗惠二；鄧九雲、李勻，各自發展出面貌各異的全新作品。展場並設有二十首代表作聲音裝置，由谷川俊太郎本人與占星專家唐綺陽分別獻聲朗讀。這些創作者選擇以詩為起點重新創作，回應的是谷川俊太郎橫跨七十年、始終以最日常的語言觸及最深層感受的創作生命。

展出作品《二十億光年的孤獨》1952年首版書封翻拍，攝影：趙鈺甯。圖／豐和蔚蔚提供

《你好，我是谷川俊太郎》俊太郎七十年創作旅程。圖／豐和蔚蔚提供

占星專家唐綺陽首次獻聲朗讀詩歌。圖／照片由經紀公司提供

設計師皆川明為谷川俊太郎詩作創作原畫將首次來台展出，攝影：Dingdong Lee

流體藝術家松岡恵二KEIJI MATSUOKA與鄭宜農共創多媒體影音作品 照片由本人提供

音樂人林強，攝影：張芳瑄 「萬物的邀約」系列活動：「潛意識餐廳」聲音藝術演出，台中市立美術館，由白木耳（White Fungus）主辦。

音樂人鄭宜農為展覽全新創作歌曲，照片由本人提供

演員與作家鄧九雲，照片由本人提供

谷川俊太郎21歲發表首本詩集《二十億光年的孤獨》，該作熱銷至今已逾70年。他的一生以詩為起點，展現驚人的創作能量，累積詩作逾2500首，創作了250多本的兒童繪本。他的影響力跨越世代，曾為宮崎駿動畫電影《霍爾的移動城堡》主題曲譜詞、為荒木經惟的攝影集配詩，並與藝術家Noritake共創繪本。他更投入50年翻譯全套《史努比》漫畫，也曾參與電視與電影劇本創作。語言在他的世界裡，從來就不只是詩的形狀，本展正是沿著這條軌跡而來。

《你好，我是谷川俊太郎》 詩人創作身影。圖／豐和蔚蔚提供

四大必看亮點

經典原作重現：

《二十億光年的孤獨》首版原書、手工詩集與珍貴影像，完整呈現谷川俊太郎七十年的創作旅程，更有「台灣展場限定」紀錄片放映場次。

原音震撼再現：

現場將播放谷川俊太郎親聲朗讀詩作的珍貴錄音，並由唐綺陽專屬詮釋多首詩作，在聲音中展開閱讀一首詩的體驗。

《你好，我是谷川俊太郎》谷川俊太郎&唐綺陽_詩文原音朗讀。圖／豐和蔚蔚提供

跨界藝術共創：

本次展覽集結多件谷川俊太郎與日本當代創作者共同完成的重要原作與出版品，並首度在台灣呈現。攝影師川島小鳥、川內倫子鏡頭下的詩人影像；設計大師皆川明創作之原畫作品；與其子谷川賢作共同巡演的演出作品，帶領我們重新看見谷川俊太郎跨越攝影、設計與音樂的共創軌跡。

《你好，我是谷川俊太郎》川島小鳥攝影作品。圖／豐和蔚蔚提供

全新視聽演繹：

邀請三組台灣活躍的跨領域創作者：林強、鄭宜農、鄧九雲等，以谷川俊太郎的詩作為文本，重新開展聲音、影像與空間作品，讓觀者穿梭在不同媒介之間，展開新的感官閱讀。

《你好，我是谷川俊太郎》鄧九雲X 李勻 愛情的四時_聲音裝置。圖／豐和蔚蔚提供

《你好，我是谷川俊太郎》 林強X Luca Bonaccors X蔡明志音樂多媒體創作。圖／豐和蔚蔚提供

《你好，我是谷川俊太郎》 鄭宜農X松岡惠二跨界多媒體創作

展覽專書

除了不容錯過的海外首展，更同步出版專書《大家的朋友谷川俊太郎──日本14組創意人眼中的國民詩人》。透過採訪、編輯與影像的交織，本書收錄不同合作創作者眼中所看見的谷川俊太郎，將他與各創作者之間的合作關係轉化為一條可被閱讀的路徑──從繪本、攝影集到歌曲，創作在不同形式中展開，也彼此連結。本書不只是承載內容的媒介，而是創建一個可被觀看、翻閱與延伸的結構，並銜接展覽敘事，讓這段創作旅程持續發生。

受訪者涵蓋谷川賢作、小山田圭吾、川島小鳥、川內倫子、皆川明、糸井重里、NORITAKE等14組日本創意人，橫跨音樂、攝影、設計、出版、媒體與插畫等領域。

新書封面《大家的朋友谷川俊太郎》

《你好，我是谷川俊太郎》主視覺。圖／豐和蔚蔚提供

展覽資訊 《你好，我是谷川俊太郎——詩人與他的創作展》售票展時間：2026.6.5（五）— 2026.7.5（日） 週二至週日12:00-21:00，週一休館

地點：臺灣當代文化實驗場C-LAB美援大樓展演空間1F（台北市大安區建國南路一段 177 號）