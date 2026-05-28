台灣SEO專家授課寫作術！「AEO搜尋優化實務班」教你寫出「可被AI引用」的媒體內容

Google 的搜尋邏輯從過去以關鍵字 SEO 為核心的「連結導向搜尋」，逐步轉向由 AI 直接生成摘要與答案。當使用者不再點擊連結，而是直接從 AI 獲得答案，媒體內容該如何持續被看見、被引用，甚至成為 AI 優先推薦的資訊來源？面對AEO（AI Engine Optimization）浪潮來襲，媒體正面臨一場全新的內容流量挑戰 ！編輯該如何調整內容策略 ？該如何寫出「 AI 看得懂、願意引用、能被優先推薦」的內容 ？各家媒體又如何搶先布局？

雜誌公會於 6月25日（四）舉辦「AEO搜尋優化實務班」實體課程，邀請 台灣SEO專家 將能數位行銷執行長 親自授課，從媒體內容產製角度出發，帶領學員掌握AEO最新運作邏輯，理解搜尋從SEO走向AI摘要導向的關鍵變化。

課堂中將深入解析「可被引用」的內容結構與寫作方法，透過講師實務案例與實際AI工具練習，引導編輯學習如何運用AI工具優化內容，將既有文章升級為符合AEO規則與引用機會的高效內容。最後一堂課更邀請到 康健謝惠靜副總編輯 與 91APP汪君羽資深副總經理 進行跨界分享與座談，從媒體與電商不同視角，深入解析AEO時代的內容布局與實戰經驗，帶領學員全面掌握未來內容競爭的關鍵。

課程五大亮點 ：

● 掌握AEO時代的媒體內容策略思維 ：理解搜尋邏輯轉變，重新建立內容競爭優勢

● AEO文章設計術｜ 寫出「可被AI引用」的內容：從標題、段落到結構，全面優化內容寫作方式

● AEO寫作實戰演練｜AI輔助內容優化：學習運用AI工具，將舊文章升級為AEO內容

● 跨界座談｜媒體 × 數位的實戰觀點：康健雜誌與91APP分享AEO應用與內容布局策略

● 即學即用的內容優化思維與方法：帶走可直接應用於日常編輯工作的實務技巧

「AEO搜尋優化實務班」課程發放報名中，即日起至6/19 (五)前報名享早鳥優惠，2人報名即享團報優惠，實體工作坊席次有限，額滿為止！機會難得，詳情見 線上報名網址 查詢。

課程推薦： 台灣SEO專家親授AEO寫作術，從標題、段落到結構，教媒體編輯們寫出AI看得懂、願意引用的內容

報名時間：2026-05-12 ~ 2026-06-19

活動時間：2026-06-25 ~ 2026-06-25

活動地點 :【實體課】台北市大安區基隆路二段172-1號11樓

主辦單位：台北市雜誌商業同業公會