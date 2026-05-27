超沉浸「Fun VR名畫劇場」陪你踏入梵谷、莫內的世界 5/28起限量席次開搶

聯合數位文創長期致力於引進國際頂級藝術來台，積極促進國內外藝術文化交流。今年6月5日至6月21日，特別推出「Fun VR名畫劇場」主題，為喜愛藝術的觀眾打造全新跨界視角，以360度全景影像與沉浸式敘事，帶領觀眾深度走入梵谷、莫內、馬諦斯等世紀藝術大師的作品與傳奇人生。

本次精選四部國際強檔VR藝術鉅作，包含《走進梵谷的調色盤》、《睡蓮之夢：走進莫內花園》、《馬諦斯：色彩之舞》與《FLOW：流動之境》，以多元視角直擊藝術大師的創作核心，打破傳統畫展的平面限制，引領觀眾「真正走進畫作之中」。隨著色彩與光影流動交織的敘事節奏，觀眾將得以貼近藝術家鮮為人知的情感、思緒與心靈風景。作品屢獲國際影展肯定與大獎殊榮，兼具藝術啟蒙與娛樂性，以淺顯易懂的敘事語言，讓不同年齡層的觀眾都能輕鬆進入藝術世界。

5月28日起至6月2日中午12點前，udn售票網推出限時93折購票優惠。《走進梵谷的調色盤》搭配《睡蓮之夢：走進莫內花園》為一場次，原價399元，優惠價370元；《馬諦斯：色彩之舞》搭配《FLOW：流動之境》為另一場次，原價349元，優惠價325元。優惠席次限時限量銷售，並可於演出期間自由選擇場次入場觀賞體驗，6月2日中午12點過後恢復原價。誠摯邀請觀眾走進Fun VR名畫劇場，在科技與藝術交會的沉浸旅程中，重新感受世界名畫跨越時代的感動與魅力。更多活動辦法請見udn售票網說明。

《走進梵谷的調色盤》Van Gogh's Palette

導演Agnès Molia & Gordon

帶你穿越時空，走進1890年的法國奧維爾小鎮。這座寧靜的村莊，不僅是文森・梵谷（Vincent van Gogh）生命最後兩個月的居所，更見證了他創作生涯中最熾烈、最關鍵的藝術轉折。

觀眾將化身為梵谷摯友——保羅・嘉舍醫生（Dr. Paul Gachet），從一塊借給梵谷的調色盤，以及為嘉舍醫生之女瑪格麗特（Marguerite Gachet）繪製肖像的故事展開，循著畫筆與色彩的軌跡，逐步走入梵谷晚年的內心世界。

Fun VR名畫劇場-《走進梵谷的調色盤》。 圖 / 聯合數位文創

當梵谷筆下濃烈厚重的色彩與奔放筆觸，以360度沉浸式影像在眼前翻湧流動，觀眾將以前所未有的近距離，感受這位孤獨天才熾熱而瘋狂的靈魂世界。這不只是欣賞名畫，更是一場深入畫中、直擊情感核心的藝術旅程，徹底顛覆你對經典藝術的觀看方式。

《睡蓮之夢：走進莫內花園》Claude Monet The Water Lily obsession

導演 Nicolas Thépot

20分鐘暫別城市喧囂，走進一場光影與色彩交織的沉浸式冥想旅程。作品以印象派大師克勞德・莫內（Claude Monet）與政治家克里蒙梭（Georges Clemenceau）之間的經典世紀對話為靈感，從吉維尼花園的日式拱橋啟程，穿越莫內的創作空間，最終融入巴黎橘園美術館中巨幅《睡蓮》的夢幻世界。

觀眾將置身流動的水波與變幻的光影之中，看見色彩在空氣裡緩緩暈染，感受莫內窮盡一生追逐光與時間的執念之美。當畫作不再只是靜止的平面，而是化為包覆全身的感官體驗，每一步都像漫步於莫內筆下的詩意庭園。

本片以細膩而療癒的藝術氛圍，獲得國際影展與觀眾一致盛讚，被譽為「今年最撫慰人心的藝術VR作品」。更接連榮獲蒙特婁國際藝術影展（ARTFIFA）、哥本哈根國際紀錄片影展等國際大獎肯定，成為近年最受矚目的藝術沉浸式鉅作之一。

Fun VR名畫劇場-《睡蓮之夢：走進莫內花園》。 圖 / 聯合數位文創

Fun VR名畫劇場-《睡蓮之夢：走進莫內花園》。 圖 / 聯合數位文創

《馬諦斯：色彩之舞》Dance Dance Dance – Matisse

導演Agnès Molia & Gordon

名畫不再只是靜止凝視，而是以充滿生命律動的姿態，在你眼前全幅甦醒。作品大膽打破傳統畫展框架，融合現代編舞藝術與沉浸式VR影像，帶領觀眾穿梭於紐約現代藝術博物館（MoMA）、巴黎現代藝術博物館等世界級藝術殿堂，一次飽覽《舞蹈（1909）》、《美利恩的舞蹈》、《未完成的舞蹈》與《巴黎的舞蹈》等馬諦斯經典代表作。

Fun VR名畫劇場-《馬諦斯：色彩之舞》。 圖 / 聯合數位文創

在這場沉浸式體驗中，馬諦斯筆下奔放鮮明的色彩與野獸派線條，將隨著音樂與舞蹈節奏在四周流動、延展與綻放。畫作不再只是掛在牆上的藝術品，而是化為充滿情感與能量的空間劇場，邀請觀眾親身走入其中，感受藝術與身體律動交織出的純粹生命力。

當色彩開始跳舞、線條開始呼吸，你不再只是觀看者，而是這場藝術狂歡的一部分。透過最頂級的動態視覺美學與沉浸式敘事，《馬諦斯：色彩之舞》將帶來一場前所未有、直擊感官與情感核心的藝術體驗。

《FLOW：流動之境》FLOW

導演Adriaan Lokman

看似尋常的日常，放大成一場關於風、氣味與溫度的感官風暴，邀你一起隨神祕女性的輕柔步伐，漫遊在氣流勾勒的風暴世界。在無形力量的牽引下，氣味、溫度與呼吸交織成細微卻真實的感官層次；自然與人造風息彼此碰撞，直至風暴平息、現實悄然改變，你將帶著震撼的靈魂醒來。這場專為重度感官體驗者打造的視聽傑作，無法複製的沉浸感，只有親臨現場才能解開風暴謎底。

Fun VR名畫劇場-《FLOW：流動之境》。 圖 / 聯合數位文創

Fun VR名畫劇場-《FLOW：流動之境》。 圖 / 聯合數位文創

活動資訊 活動名稱｜Fun VR名畫劇場

活動期間｜2026年6月5日（五）至6月21日(日)

場次時間｜每周五六日，14:00、15:00、16:00、17:00

地點｜Fun VR劇院（CLASSROOM 2F）

地址｜臺北市中正區羅斯福路四段136巷3號2樓（原公館東南亞戲院）

Fun VR名畫劇場_播放場次表。 圖 / 聯合數位文創

Fun VR名畫劇場_套票場次表。 圖 / 聯合數位文創