南美館「雙城計」聯手日本熊本當代術館：3位台灣藝術家跨城詮釋 延展城市記憶與流動性創作

臺南市美術館於今（21日）推出「雙城計：臺南 × 熊本臺灣當代藝術接力展」，為一項橫跨臺南與熊本的跨國藝術接力計畫，邀集楊茂林、林鴻文與常陵三位當代藝術家以聯展形式揭開序幕。展覽自臺南啟動，並將於2027年延伸至日本熊本市現代美術館，發展為三位藝術家的接力個展，透過兩座城市之間的藝術對話，展開跨越時間與地域的當代藝術交流。

01-臺南市美術館推出跨國新展「雙城計：臺南 × 熊本臺灣當代藝術接力展」。（南美館提供）

臺南市美術館長期關注臺灣當代藝術與國際交流，並以藝術作為文化對話平台。在此脈絡下推出「雙城計：臺南 × 熊本臺灣當代藝術接力展」，由獨立策展人黃德馨策劃，以「城市」作為節點、「時間」作為軸線，從臺南與日本熊本兩地出發，展開一場跨越地域的當代藝術對話。展覽聚焦作品在不同城市之間的移動與回應為核心，並透過藝術家的創作語言，重新思考記憶、身分、空間與感知，如何在當代社會中持續流動與生成。

臺南市美術館龔卓軍館長致詞。（南美館提供）

日本熊本市現代美術館副館長坂本顯子親自來臺出席開幕，共同見證臺日藝術交流的重要時刻。（南美館提供）

展覽邀請三位臺灣藝術家，從不同面向回應當代處境。楊茂林以融合神話、漫畫、流行文化與歷史符號的視覺語言，呈現文化混種與身分流動的狀態，並透過異質符號的交錯，探問「我是誰」的命題。

藝術家楊茂林不同時期創作呈現出完全不同的風格。（南美館提供）

林鴻文則以色層、線條與空間的安排，營造介於內在與外在之間的感知場域，作品不強調敘事，而是在觀看中引導觀者感受時間、情緒與存在的流動。

「雙城計：臺南 × 熊本臺灣當代藝術接力展」邀集楊茂林、林鴻文與常陵三位當代藝術家進行聯展，此為林鴻文作品。（南美館提供）

常陵的創作則聚焦於數位時代中的「假性現實」，透過看似熟悉卻難以明確指認的場景，探討媒介、影像與記憶如何重構我們對現實的理解。

藝術家常陵藉由不同媒材創作呈現作品。（南美館提供）

「雙城計」試圖突破單一展覽的觀看模式，並透過策展人黃德馨於臺南與熊本兩地的實際走訪，使展覽建立在兩座城市的歷史經驗與文化觀察之上。臺南在古蹟與日常生活之間累積出了獨特的文化紋理，熊本則於震後重建的城市景觀中呈現斷裂與修復並存的狀態，兩座城市皆在歷史與當代交錯之中持續生成新的樣貌，使「記憶」不再只是過去的殘留，而是一種持續被觀看、被感知與重新建構的過程。

觀眾來到展間，將不只是觀看作品，更透過不同城市、歷史與個人經驗的交織，重新思考自身與世界的關係。本展亦透過臺南與熊本之間的藝術接力，回應當代亞洲城市日益緊密的文化交流脈絡，展現臺灣當代藝術在國際對話中的多元能量。

「雙城計：臺南 × 熊本臺灣當代藝術接力展」即日起於南美館展覽室G展出至9月27日止。展覽由文化部、文化黑潮及臺南市政府指導，臺南市美術館與東益藝術設計工作室共同主辦，並由熊本市現代美術館及公益財團法人熊本市美術文化振興基金會協力參與。展覽期間亦將規劃系列推廣活動，邀請觀眾從不同角度進入展覽脈絡，感受藝術在跨城市交流中的延展性與可能性。

「雙城計：臺南 × 熊本臺灣當代藝術接力展」邀集楊茂林、林鴻文與常陵三位當代藝術家進行聯展，此為林鴻文作品。（南美館提供）

藝術家楊茂林不同時期創作呈現出完全不同的風格。（南美館提供）

展覽資訊： 「雙城計：臺南 × 熊本臺灣當代藝術接力展」

日期｜2026年5月21日至2026年9月27日

地點｜臺南市美術館2樓 展覽室G

官網｜https://www.tnam.museum/exhibition/detail/704