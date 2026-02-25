2026臺北文學季「土地之道」：3/7 開幕式玩土市集、17 位作家出攤、超萌土撥鼠周邊，亮點活動全攻略！
土會弄髒身體，但可野放我們的心，開春萬物復甦之際，2026臺北文學季以「土地之道」為主題，以泥土為媒介，從3到5月規劃一連串精彩文學講座、展覽、體驗與創作工作坊等活動，啟動大家對自然生態、環境書寫的討論，探索土地，進行城市紋理的挖掘，以及土地延伸的議題。
以下彙整2026臺北文學季五大亮點，邀請喜愛閱讀、音樂與文創的觀眾們，一起赤手、赤腳，在文學中野放靈魂！更多詳情請關注臺北文學季Facebook、Instagram 或官方網站。
💡 亮點一：超萌吉祥物「土比」與詹雨樹設計周邊
主視覺部分邀請到以拼貼為主要創作形式的知名設計師「詹雨樹」操刀合作，延伸設計紀念品「親土地墊」與「柔軟土襪」，伴手禮與在地品牌旺萊山聯名推出紀念品。今年還設計專屬小編「土比」，是一隻臺北土生土長的土撥鼠，興趣是鑽洞、探索、玩樂。喜愛文學，各場活動都有土比布偶的可愛身影，歡迎大家合照。
此外，本次活動也延伸設計紀念品「親土地墊」與「柔軟土襪」，伴手禮與在地品牌旺萊山聯名推出紀念品，歡迎民眾把既可愛用實用周邊帶回家。
💡 亮點二：四大類型活動，深度挖掘城市紋理
本次文學季規劃了四大主題系列，從多元維度探訪臺北這片土地：
． 「土裡土氣」生態書寫： 透過文學作品與田野採集，探索泥土中蘊含的自然生態。
． 「土生土長」城市風土： 走入臺北傳統市集，聆聽因土而生的人情與在地故事。
． 「水土不服」身體覺知： 從作家之眼出發，探討環境與身體的服從與不服，感受土地對身體的重塑。
． 「寸土寸金」地下精神： 臺北地價高昂，卻也催生了極具反動能量的「地下」文化，成為非主流精神的象徵。
講師群包含作家劉克襄、洪震宇、洪愛珠、張惠菁、甘耀明等人外，還邀請了YouTuber「波蘭Anna」、馬來西亞餐飲品牌「池先生Kopitiam」創辦人池家瑋、「裝咖人」樂團團長張嘉祥與Zine小誌創作者羅宜凡、漫畫店Mangasick經營者老B等來自各領域的專家好手，一起討論臺北這片土地！
💡 亮點三：3/7 開幕式「土Day」——一場盛大的文學嘉年華
文學季的重頭戲莫過於 3 月 7 日在「臺北市客家文化主題公園」登場的「土Day」開幕式。當天規劃五大區域，搶先帶領大家炒熱文學季：
． 吃土市集： 匯聚與「土」相關的文創攤位，更有 17 位知名作家親自出攤售賣心中的「土」產。
． 土丘音樂（too chill）： 邀請庵心自在所、葉穎、陳德政、任明信 ╳ 吳青原等歌手與作家，在草地上帶來最 chill 的視聽饗宴。
． 土憩閱讀： 在大自然中自由讀取與土地相關的書籍，感受土地意識。
． One！Two！玩土： 讓讀者親手撥開土壤，在土中尋找隱藏的美麗句子。
． 好土體驗： 由瑜珈教練作家張以昕帶領「文學吐吐氣」，或與藝術家地衣森林一起進行泥土創作。
💡 亮點四：17 位作家「斜槓」當店長，必訪攤位清單
想看作家們如何定義「土地」嗎？開幕當天千萬別錯過這些獨家攤位，完整作家名單一次看
小 令－佩加索斯的癒感
毛 奇－深夜公寓料理習作白天版＆潤寶閣
白 樵－微型風葛雪羅
柏 森－木白木木木的漂流瓶
徐珮芬－詩藥方／坊 Poetry Pharmacy
崔舜華－「春在之地——選物遇心」
張 正－燦爛時光，曖曖內含光
張亦絢－我假裝是小説家，你假裝是你——普魯斯特遊戲
陳栢青－如膠似漆帶老黑膠回家
曹馭博－曾奴傅的布克
陳昭淵－陳昭淵不明所以在這裡
陸穎魚－詩壇的月亮守護者
潘柏霖－苦難的罐頭
謝宜安－臺灣都市傳說扭蛋籤
鍾文音－雙魚洄游，為美擱淺
鴻 鴻－詩與音樂的靈魂交換所
顏艾琳－我斷捨離的彼岸，離港
💡 亮點五：跨界講師陣容，從文學到 Youtuber
除了重量級作家劉克襄、洪愛珠、甘耀明、張惠菁等人外，今年更廣邀各領域好手：
． 多元視角： 邀請 YouTuber「波蘭 Anna」、馬來西亞餐飲品牌「池先生」創辦人池家瑋。
． 獨立精神： 「裝咖人」樂團張嘉祥、Zine 創作者羅宜凡、Mangasick 經營者老 B 等，共同討論臺北的多樣面貌。
📅 【3/7 土Day 開幕式活動表】
13:00 - 17:00 ｜ 吃土市集、土憩閱讀、玩土體驗
13:00 - 13:40 ｜ 庵心自在所：踏入音樂聲
14:00 - 14:40 ｜ 葉穎：夢的落地音樂講唱會
14:00 - 15:00 ｜ 張以昕：文學土吐氣（瑜珈體驗）
15:00 - 15:40 ｜ 陳德政：山的混音室：聲音、文字與泥土對話
16:00 - 16:40 ｜ 任明信 ╳ 吳青原：前往靈魂的草原
16:00 - 17:00 ｜ 地衣森林：碰土——摸出文學的形狀
想了解更多詳情，請鎖定「臺北文學季」Facebook、Instagram 或官方網站。今年春天，讓我們一起踏上這段深刻的土地之道！
展覽資訊：
🩷 𝟐𝟎𝟐𝟲 臺北文學季 🩷
時間：𝟮𝟬𝟮𝟲.𝟯.𝟳—𝟮𝟬𝟮𝟲.𝟱.𝟮𝟱
系列講座 × 活動體驗 × 國際華文作家 ×
文學特展 × 市圖好書展 × 臺北文學．閱影展
