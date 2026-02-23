日本東京史努比博物館再進化！可觸摸「鬆鬆軟軟」主題區與萊納斯特展 3/7同步登場
史努比粉絲準備好被可愛爆擊了嗎！位於東京都町田市「南町田 Granberry Park」的 日本史努比博物館（Snoopy Museum Tokyo），正式宣布將於 2026年3月7日迎來全新升級。這次改裝不僅強化了參觀者的感官互動，更推出以「療癒」與「哲學」為核心的雙重展覽計畫，特展「Together with Linus 眾人的萊納斯」與博物館開幕日同步開展至8月30日，推出不少療癒感十足的限定周邊，邀請喜愛《花生漫畫》（Peanuts）的藝文愛好者注意進館互動體驗。
五感體驗升級：走進「鬆鬆軟軟」的療癒宇宙
對於台灣的粉絲來說，史努比的魅力並不陌生。回顧 2025 年，台灣也曾引進國際巡迴展覽《How Do You Do, Snoopy？ 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》，當時就有許多展件即是「史努比博物館」，在國內引發了不小的迴響與觀展熱潮，不僅展現了《花生漫畫》跨越半世紀的跨文化影響力，更讓許多人重新認識了漫畫家查爾斯·舒爾茨（Charles M. Schulz）筆下的詼諧精髓。
本次史努比博物館改裝的最大亮點，莫過於全新常設企劃「鬆鬆軟軟博物館」（Fukafuka Museum）登場。打破傳統博物館「只能看、不能摸」的博物館禁忌，館方特別設計了多處互動拍照點。
在這裡，參觀者不僅能近距離欣賞史努比與牠的兄弟姊妹們，更能實際「擁抱」這些經典角色。此外，館內增設了可供躺臥的「鬆軟區」，讓旅人在繁忙的國際行程中，能像史努比一樣悠閒地躺下，在充滿溫度的空間裡翻閱漫畫、放空冥想。這種強調「觸覺」與「參與感」的展陳方式，正契合了當代國際博物館界推崇的感官平權與心理療癒趨勢。
「Together with Linus 眾人的萊納斯」特展登場！
除了感官體驗，學術與藝術性兼具的特展也不容錯過。自3月7日起至8月30日，博物館將推出 「Together with Linus 眾人的萊納斯」 專題展。
攜帶著天藍色「安心毛毯」為標誌的萊納斯，是《花生漫畫》中最具哲學色彩的角色。他總是拖著那條天藍色毛毯，與摯友查理·布朗討論人生真諦，或是應對妹妹莎莉那令人窒息的「熱情」。展覽將透過珍貴的原稿與文獻，探討萊納斯如何成為當代「心靈避風港」的象徵，並展現他與史努比之間關於「毛毯爭奪戰」的趣味互動。
精選漫畫介紹
主人的形狀
隨時帶著安心毛毯的萊納斯，即使不得已離開毛毯去接電話，毛毯仍保持原本的形狀，靜靜地在原處等著他。
歡欣與澆冷水
萊納斯與摯友查理·布朗倚牆交談。萊納斯為戀情萌芽而欣喜，但查理·布朗想的卻完全不同。
思緒交錯的沙發上
范佩爾特家排行老二的萊納斯，夾在嘮叨的姊姊露西與直言的弟弟里朗之間，努力地過著每一天。
必收藏周邊：將「鬆軟感」帶回家
博物館商店「BROWN’S STORE」將同步推出特展聯名商品，每一款都兼具質感與療癒力，包含以萊納斯毛毯為靈感的刺繡扁平托特包、居家時光必備伴鬆軟放鬆版史努比絨毛玩偶、限定收納袋等等，不論你是熱愛漫畫藝術的考據派，還是渴望在旅行中尋找療癒的感官派，2026 年春季的日本史努比博物館，都將是你不可錯過的國際藝文標點。
「我最愛史努比！！」全新主題即將啟動
史努比博物館將持續進化，致力成為讓大家比以往更能感受到「最愛史努比們」的地方。除了鑑賞珍貴原畫，館方也將每兩月提供定期季節活動與每日工作坊等多元體驗內容，目前現正展出季節活動，即是首場活動名為「HAPPY SEASONS!」(快樂季節，12月26日至3月1日)，以充斥史努比與愛心元素，營造滿滿的情人節浪漫溫馨的氛圍。
「我最愛史努比！！」全新主題即將登場，博物館表示將隨時歡迎粉絲來館內參觀，享受與可愛的史努比相處的精心時刻。詳細資訊將陸續於官方網站公告，敬請期待。
史努比博物館資訊
● 地址：東京都町田市鶴間3-1-4
● 開放時間：平日10:00～18:00、週末及國定假日10:00～19:00
● 休館日：2026年1月1日、2月17日、每年8月休館1日(8月18日)、2027年1月1日
● 交通方式：東急田園都市線・南町田Granberry Park站步行4分鐘
展覽資訊
常設展：「鬆鬆軟軟博物館」（Fukafuka Museum）
時間：不限時
特展：「Together with Linus 眾人的萊納斯」
時間：2026/3/7-8/30
票價
預售票：即日起至3/6，全票1,800日圓/人、國/高中生票 800日圓、歲-國小生 400日圓、4歲以下免票。
開展後：2026/3/7起，全票2,000日圓/人、國/高中生票 900日圓、歲-國小生 500日圓、4歲以下免票。
當日門票：全票2,000日圓/人、國/高中生票 1,00日圓、歲-國小生 600日圓、4歲以下免票。
