全球首展「花生漫畫75周年特展」百件展品台北亮相！從藝術、時尚、亞洲文化視角探索史努比的魅力

史努比粉絲注意啦！《How Do You Do, Snoopy？ 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》世界首展6月20日起在台北新光三越A11 Legacy Max登場！由蔚龍藝術王玉齡擔任總策劃，由美國查爾斯．舒茲博物館共同合作策劃，並邀請東京史努比博物館創意總監草刈大介共同參與策展，在75周年之際以亞洲視角重新探索史努比與東方文化的巧妙連結，運用超過50幅經典漫畫作品以及為展覽量身打造的動畫，重新爬梳史努比如何以獨特的幽默與智慧，同時規劃出四大展區集結21位藝術家、24個頂尖時尚品牌，以及首度公開全新開發的太空互動體驗，橫跨藝術、文化、時尚與娛樂等多元視角，堪稱近年來《花生漫畫》最獨一無二的全方位特展之一。

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖／KKLive提供

藝術 Ｘ 文化 Ｘ 時尚 Ｘ 娛樂 多元視角

1950年首篇《花生漫畫》面世，以童趣視角展開的獨特幽默與哲學，不僅風靡跨世代讀者，影響力更從娛樂，文化、藝術、時尚一路蔓延至太空！《花生漫畫75周年特展》的重磅級焦點之一，即是邀請了21位藝術家以《花生漫畫》為靈感創作，探索史努比與他的夥伴們如何深入當代文化、藝術與生活。

其中包括以《黃色小鴨》聞名的弗洛倫泰因・霍夫曼（Florentijn Hofman）、韓國潮流角色設計先鋒團隊SUPERFICTION、擅長打造超現實童趣的德國藝術團體英格斯‧伊第工作室 (inges idee) 與Andreas Piontkowitz、來自首爾的甜甜圈魔法師金載容（Jae Yong Kim），近年備受矚目的日本當代藝術家江上越，持續參與《花生漫畫》全球藝術家計畫的巴西藝術家avaf亦受邀參展，他與花生漫畫的創作連結可追溯至 2018 至 2020 年間，並持續展開相關創作至今。台灣自然也不遑多讓，由楊茂林、人申二、陳泰樺與蔣友柏四位風格迥異的藝術家代表，與來自三大洲的藝術家共襄盛舉。

以《黃色小鴨》聞名的弗洛倫泰因・霍夫曼（Florentijn Hofman）。圖／琅琅悅讀編輯室 台灣藝術家蔣友柏的作品。圖／琅琅悅讀編輯室

查爾斯・舒茲（Charles M. Schulz）的生命故事。 查爾斯・舒茲（Charles M. Schulz）與他的狗狗安迪。

今年三月風靡巴黎的《史努比與貝兒時尚大道》，結束花都之旅後也直接來到台灣，這場已巡迴全球數十年、持續邀請新銳設計師參與的展覽，展出多套為史努比與他的姊妹貝兒量身打造的高級時裝，品牌陣容包括 Chanel、Gucci、Hermès 以及 Giorgio Armani 等國際頂級精品。

與人類太空探索以及NASA淵源深厚的史努比，在慶祝《花生漫畫》75周年特展中，自然不能缺乏太空元素。在全新打造的《遨遊史努比宇宙》互動體驗中，邀請觀眾與《花生漫畫》的夥伴們一起完成「尋找史努比號」的太空任務，踏上一場融合藝術與太空探險的奇幻旅程。

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖／KKLive提供 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖／KKLive提供 圖／琅琅悅讀編輯室

多國藝術家出席力挺

世界首展開幕活動上，除了三位台灣藝術家楊茂林、人申二與陳泰樺，來自泰國的POORBOY和2choey亦應邀出席，分別以街頭藝術與普普藝術風格，詮釋他們眼中的《花生漫畫》，現場展開一場以《花生漫畫》為主題的跨國文化交流。

東京史努比博物館創意總監草刈大介致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

台灣藝術家陳泰樺。圖／琅琅悅讀編輯室

《How Do You Do, Snoopy? 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》2025年6月20日至9月7日於新光三越信義新天地A11 6F盛大展出，展覽期間將陸續推出限量藝術公仔及多款限定周邊商品，敬請期待！

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

文章目錄 四大展區特點一次看！

第一區：花生漫畫的藝術 Art of Peanuts —

第二區：史努比藝術平行時空Snoopy in Art —

第三區：史努比與貝兒時尚大道 Snoopy and Belle in Fashion —

第四區：遨遊史努比宇宙 Snoopy in Space —

四大展區特點一次看！

本次展覽集結21位藝術家、24個頂尖時尚品牌、超過50幅漫畫/動畫，細數四大展區特色與亮點與必看作品！

第一區：花生漫畫的藝術 Art of Peanuts —

特邀東京史努比博物館創意總監草刈大介策劃，集結50多幅經典漫畫作品，邀請觀眾走進史努比的世界，以亞洲視角探索《花生漫畫》的禪意與哲學，以及繪畫風格上與水墨畫、浮世繪等東方藝術風格的巧妙輝映。

同時，也透過一則則有趣漫畫引介出查理布朗、史努比與《花生漫畫》夥伴，以及漫畫家查爾斯・舒茲（Charles M. Schulz）的照片，看見他如何透過史努比擄獲萬千粉絲的心。

圖／琅琅悅讀編輯室

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖／KKLive提供

圖／琅琅悅讀編輯室

第二區：史努比藝術平行時空Snoopy in Art —

橫跨三大洲21位藝術家齊聚為《花生漫畫》慶祝75周年，以史努比為靈感，透過繪畫、雕塑、刺繡、中藥材等各類媒材創作，以大異其趣風格與概念，重新詮釋史努比的經典風貌，展開一場精彩的跨文化對話。

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖／KKLive提供

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖／KKLive提供

圖／琅琅悅讀編輯室

台灣藝術家陳泰樺的作品。圖／琅琅悅讀編輯室

第三區：史努比與貝兒時尚大道 Snoopy and Belle in Fashion —

常在漫畫中透露自己獨特時尚見解的史努比，這回獲得Chanel、Gucci、Hermès、Giorgio Armani等全球頂尖設計師的跨界合作，為史努比與貝兒打造獨一無二的造型，使他們由漫畫角色躍升為國際時尚舞台上的明星。

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖／KKLive提供

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖／KKLive提供

第四區：遨遊史努比宇宙 Snoopy in Space —

對太空充滿憧憬與幻想的史努比，1969年化身阿波羅10號登月小艇，2022年他曾搭乘阿提米絲一號（Artemis I）太空船，擔任零重力指示物。2025年邀請觀眾與他在這次特展打造的沉浸式互動體驗中，一起踏上尋找「史努比號」的冒險旅程！

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖／KKLive提供

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖／KKLive提供

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖／KKLive提供

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖／KKLive提供

展覽資訊 《How Do You Do, Snoopy? 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》

時間：2025/6/20（五）– 2025/9/7（日） 11：00 – 20：00

地點：新光三越 A11 Legacy Max（110台北市信義區松壽路11號6樓）

購票：展覽現場、KKTIX 及全台全家便利商店

全票NT$450（成人）

學生票NT$430（6歲以上，僅於展覽現場販售）

特惠票NT$225（65歲以上、3-6歲、身心障礙者及其陪同者）

未滿3歲免費入場

圖／KKLive

花生漫畫75週年

幸福就是……75年的陪伴。自1950年查理布朗、史努比與《花生漫畫》夥伴首次登場以來，這群角色已陪伴全球觀眾走過75年。《花生漫畫》從一部漫畫作品成長為全球現象，涵蓋獲獎無數的動畫、舞台劇與沉浸式體驗，並與眾多國際品牌展開高知名度合作與零售計畫。超過七十年來，藝術家、音樂家、哲學家與全球粉絲皆深受查爾斯・舒茲筆下角色的啟發——這群可愛角色以最簡單純粹的方式，道出最深刻的人類情感與人生經驗，而他們的故事仍將繼續。

關於花生漫畫/PEANUTS：

花生漫畫中的人物及其相關智慧財產權41%歸WildBrain Ltd.所有，39%歸索尼音樂娛樂（日本）公司所有，20%歸查爾斯・舒茲（Charles M. Schulz）家族所有。查爾斯・舒茲（Charles M. Schulz）於1950年首次向全世界介紹了花生系列漫畫中的人物，當時花生系列漫畫在七家報紙上首次亮相。從那以後，查理布朗、史努比和花生漫畫的其他成員在流行文化上留下了不可磨滅的印記。大家也可以在Apple TV+欣賞花生漫畫全新動畫和特別動畫，粉絲們還可以透過世界各地數以千計的消費產品、遊樂園購物、文化活動、社交媒體以及從傳統到數字的各種形式的每日漫畫來享受花生漫畫。 2018年，《花生漫畫》與美國國家航空暨太空總署（NASA）簽署了為期數年的太空法案協議，希望相關計畫能激發下一代學生對太空探索和STEM的熱情。