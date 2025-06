全球首展「花生漫畫75周年特展」百件展品台北亮相！從藝術、時尚、亞洲文化視角探索史努比的魅力

史努比粉絲注意啦!《How Do You Do, Snoopy? 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》世界首展6月20日起在台北新光三越A11 Legacy Max登場!由蔚龍藝術王玉齡擔任總策劃,由美國查爾斯.舒茲博物館共同合作策劃,並邀請東京史努比博物館創意總監草刈大介共同參與策展,在75周年之際以亞洲視角重新探索史努比與東方文化的巧妙連結,運用超過50幅經典漫畫作品以及為展覽量身打造的動畫,重新爬梳史努比如何以獨特的幽默與智慧,同時規劃出四大展區集結21位藝術家、24個頂尖時尚品牌,以及首度公開全新開發的太空互動體驗,橫跨藝術、文化、時尚與娛樂等多元視角,堪稱近年來《花生漫畫》最獨一無二的全方位特展之一。

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖/KKLive提供

藝術 X 文化 X 時尚 X 娛樂 多元視角

1950年首篇《花生漫畫》面世,以童趣視角展開的獨特幽默與哲學,不僅風靡跨世代讀者,影響力更從娛樂,文化、藝術、時尚一路蔓延至太空!《花生漫畫75周年特展》的重磅級焦點之一,即是邀請了21位藝術家以《花生漫畫》為靈感創作,探索史努比與他的夥伴們如何深入當代文化、藝術與生活。

其中包括以《黃色小鴨》聞名的弗洛倫泰因・霍夫曼(Florentijn Hofman)、韓國潮流角色設計先鋒團隊SUPERFICTION、擅長打造超現實童趣的德國藝術團體英格斯‧伊第工作室 (inges idee) 與Andreas Piontkowitz、來自首爾的甜甜圈魔法師金載容(Jae Yong Kim),近年備受矚目的日本當代藝術家江上越,持續參與《花生漫畫》全球藝術家計畫的巴西藝術家avaf亦受邀參展,他與花生漫畫的創作連結可追溯至 2018 至 2020 年間,並持續展開相關創作至今。台灣自然也不遑多讓,由楊茂林、人申二、陳泰樺與蔣友柏四位風格迥異的藝術家代表,與來自三大洲的藝術家共襄盛舉。

以《黃色小鴨》聞名的弗洛倫泰因・霍夫曼(Florentijn Hofman)。圖/琅琅悅讀編輯室 台灣藝術家蔣友柏的作品。圖/琅琅悅讀編輯室

查爾斯・舒茲(Charles M. Schulz)的生命故事。 查爾斯・舒茲(Charles M. Schulz)與他的狗狗安迪。

今年三月風靡巴黎的《史努比與貝兒時尚大道》,結束花都之旅後也直接來到台灣,這場已巡迴全球數十年、持續邀請新銳設計師參與的展覽,展出多套為史努比與他的姊妹貝兒量身打造的高級時裝,品牌陣容包括 Chanel、Gucci、Hermès 以及 Giorgio Armani 等國際頂級精品。

與人類太空探索以及NASA淵源深厚的史努比,在慶祝《花生漫畫》75周年特展中,自然不能缺乏太空元素。在全新打造的《遨遊史努比宇宙》互動體驗中,邀請觀眾與《花生漫畫》的夥伴們一起完成「尋找史努比號」的太空任務,踏上一場融合藝術與太空探險的奇幻旅程。

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖/KKLive提供 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖/KKLive提供 圖/琅琅悅讀編輯室

多國藝術家出席力挺

世界首展開幕活動上,除了三位台灣藝術家楊茂林、人申二與陳泰樺,來自泰國的POORBOY和2choey亦應邀出席,分別以街頭藝術與普普藝術風格,詮釋他們眼中的《花生漫畫》,現場展開一場以《花生漫畫》為主題的跨國文化交流。

東京史努比博物館創意總監草刈大介致詞。圖/琅琅悅讀編輯室

台灣藝術家陳泰樺。圖/琅琅悅讀編輯室

《How Do You Do, Snoopy? 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》2025年6月20日至9月7日於新光三越信義新天地A11 6F盛大展出,展覽期間將陸續推出限量藝術公仔及多款限定周邊商品,敬請期待!

圖/琅琅悅讀編輯室

圖/琅琅悅讀編輯室

文章目錄 四大展區特點一次看!

第一區:花生漫畫的藝術 Art of Peanuts —

第二區:史努比藝術平行時空Snoopy in Art —

第三區:史努比與貝兒時尚大道 Snoopy and Belle in Fashion —

第四區:遨遊史努比宇宙 Snoopy in Space —

四大展區特點一次看!

本次展覽集結21位藝術家、24個頂尖時尚品牌、超過50幅漫畫/動畫,細數四大展區特色與亮點與必看作品!

第一區:花生漫畫的藝術 Art of Peanuts —

特邀東京史努比博物館創意總監草刈大介策劃,集結50多幅經典漫畫作品,邀請觀眾走進史努比的世界,以亞洲視角探索《花生漫畫》的禪意與哲學,以及繪畫風格上與水墨畫、浮世繪等東方藝術風格的巧妙輝映。

同時,也透過一則則有趣漫畫引介出查理布朗、史努比與《花生漫畫》夥伴,以及漫畫家查爾斯・舒茲(Charles M. Schulz)的照片,看見他如何透過史努比擄獲萬千粉絲的心。

圖/琅琅悅讀編輯室

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖/KKLive提供

圖/琅琅悅讀編輯室

第二區:史努比藝術平行時空Snoopy in Art —

橫跨三大洲21位藝術家齊聚為《花生漫畫》慶祝75周年,以史努比為靈感,透過繪畫、雕塑、刺繡、中藥材等各類媒材創作,以大異其趣風格與概念,重新詮釋史努比的經典風貌,展開一場精彩的跨文化對話。

圖/琅琅悅讀編輯室

圖/琅琅悅讀編輯室

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖/KKLive提供

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖/KKLive提供

圖/琅琅悅讀編輯室

台灣藝術家陳泰樺的作品。圖/琅琅悅讀編輯室

第三區:史努比與貝兒時尚大道 Snoopy and Belle in Fashion —

常在漫畫中透露自己獨特時尚見解的史努比,這回獲得Chanel、Gucci、Hermès、Giorgio Armani等全球頂尖設計師的跨界合作,為史努比與貝兒打造獨一無二的造型,使他們由漫畫角色躍升為國際時尚舞台上的明星。

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖/KKLive提供

圖/琅琅悅讀編輯室

圖/琅琅悅讀編輯室

圖/琅琅悅讀編輯室

圖/琅琅悅讀編輯室

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖/KKLive提供

第四區:遨遊史努比宇宙 Snoopy in Space —

對太空充滿憧憬與幻想的史努比,1969年化身阿波羅10號登月小艇,2022年他曾搭乘阿提米絲一號(Artemis I)太空船,擔任零重力指示物。2025年邀請觀眾與他在這次特展打造的沉浸式互動體驗中,一起踏上尋找「史努比號」的冒險旅程!

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖/KKLive提供

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖/KKLive提供

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖/KKLive提供

花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生。圖/KKLive提供

展覽資訊 《How Do You Do, Snoopy? 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》

時間:2025/6/20(五)– 2025/9/7(日) 11:00 – 20:00

地點:新光三越 A11 Legacy Max(110台北市信義區松壽路11號6樓)

購票:展覽現場、KKTIX 及全台全家便利商店

全票NT$450(成人)

學生票NT$430(6歲以上,僅於展覽現場販售)

特惠票NT$225(65歲以上、3-6歲、身心障礙者及其陪同者)

未滿3歲免費入場

圖/KKLive

花生漫畫75週年

幸福就是……75年的陪伴。自1950年查理布朗、史努比與《花生漫畫》夥伴首次登場以來,這群角色已陪伴全球觀眾走過75年。《花生漫畫》從一部漫畫作品成長為全球現象,涵蓋獲獎無數的動畫、舞台劇與沉浸式體驗,並與眾多國際品牌展開高知名度合作與零售計畫。超過七十年來,藝術家、音樂家、哲學家與全球粉絲皆深受查爾斯・舒茲筆下角色的啟發——這群可愛角色以最簡單純粹的方式,道出最深刻的人類情感與人生經驗,而他們的故事仍將繼續。

關於花生漫畫/PEANUTS:

花生漫畫中的人物及其相關智慧財產權41%歸WildBrain Ltd.所有,39%歸索尼音樂娛樂(日本)公司所有,20%歸查爾斯・舒茲(Charles M. Schulz)家族所有。查爾斯・舒茲(Charles M. Schulz)於1950年首次向全世界介紹了花生系列漫畫中的人物,當時花生系列漫畫在七家報紙上首次亮相。從那以後,查理布朗、史努比和花生漫畫的其他成員在流行文化上留下了不可磨滅的印記。大家也可以在Apple TV+欣賞花生漫畫全新動畫和特別動畫,粉絲們還可以透過世界各地數以千計的消費產品、遊樂園購物、文化活動、社交媒體以及從傳統到數字的各種形式的每日漫畫來享受花生漫畫。 2018年,《花生漫畫》與美國國家航空暨太空總署(NASA)簽署了為期數年的太空法案協議,希望相關計畫能激發下一代學生對太空探索和STEM的熱情。