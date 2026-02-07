2026台北國際書展／當年《孽子》選角超費時！白先勇與導演曹瑞原對談 分享創作與影視化秘辛

知名文學家白先勇於今（2/6）日在台北國際書展舉辦新書《白先勇的戲夢人生》分享會，以自身創作與影視改編經驗為題，暢談小說、影像與舞台之間的轉換歷程。白先勇在書中指出，小說創作是一條孤獨的單行道，是作家的獨角戲。他也強調，影視與舞台則是集體創作，動輒數十人甚至上百人共同完成，是一場集體冒險。

白先勇表示，自己眾多作品中，最特別、影響最深遠的仍是《孽子》。該作改編為公共電視連續劇後，曾連續播出多次，並引發社會廣泛討論。不僅觸及父子衝突與性向議題，也讓更多觀眾正視同志處境。他指出，劇中父親在跑馬燈上呼喚離家出走的孩子，讓許多家庭產生情感共鳴。

《孽子》後續更被改編為舞台劇。白先勇坦言，起初難以想像如此人物眾多、結構複雜的小說能搬上舞台，但演出成果超乎預期。2014年於國家戲劇院首演，2020年再度巡演，從高雄、台中到台北，皆獲熱烈回響。

談及影視改編關鍵要點，白先勇表示，選角成功就完成了一半；若角色不合，再多努力都可能白費。他認為，《孽子》中導演曹瑞原的選角非常精準，飾演主角阿青的范植偉形象貼合小說精神，使角色得以立體呈現。

曹瑞原說，當年為《孽子》選角耗費大量時間，幾乎走遍全台高中尋找演員。由於當時社會保守，不少男演員擔心被定型而婉拒演出，使選角更具挑戰。然而，他始終相信白先勇小說高度畫面感，尤其父子那段衝突描寫極具視覺性，促使他決心投入改編為電視劇。

白先勇談到自己小說角色的影視選角，並點名兩位最符合心中形象的女主角。他表示，《金大班的最後一夜》由姚煒飾演的金大班，以及《玉卿嫂》中由楊惠姍詮釋的角色，最貼近筆下人物的精神與氣質。他認為，演員不僅外型契合，更成功掌握角色內在情感。此外，現場驚喜邀請公視時代劇《一把青》中飾演朱青的演員連俞涵出席，與白先勇同台交流。

白先勇指出，無論形式如何轉換，創作核心始終來自對人性與情感的關注。他期盼文學能持續與影像、舞台對話，在集體創作中走得更遠，也被更多人理解。

