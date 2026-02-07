2026台北國際書展／當年《孽子》選角超費時！白先勇與導演曹瑞原對談 分享創作與影視化秘辛

琅琅悅讀／ 台北國際書展
（左起）曹瑞原、白先勇、連俞函、周昭翡。圖／台北國際書展
（左起）曹瑞原、白先勇、連俞函、周昭翡。圖／台北國際書展

知名文學家於今（2/6）日在舉辦新書《白先勇的戲夢人生》分享會，以自身創作與經驗為題，暢談小說、影像與舞台之間的轉換歷程。白先勇在書中指出，是一條孤獨的單行道，是作家的獨角戲。他也強調，影視與舞台則是集體創作，動輒數十人甚至上百人共同完成，是一場集體冒險。

聯合文學出版新書《白先勇的戲夢人生》。圖／聯合文學出版

白先勇表示，自己眾多作品中，最特別、影響最深遠的仍是《孽子》。該作改編為公共電視連續劇後，曾連續播出多次，並引發社會廣泛討論。不僅觸及父子衝突與性向議題，也讓更多觀眾正視同志處境。他指出，劇中父親在跑馬燈上呼喚離家出走的孩子，讓許多家庭產生情感共鳴。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

圖／台北國際書展

《孽子》後續更被改編為舞台劇。白先勇坦言，起初難以想像如此人物眾多、結構複雜的小說能搬上舞台，但演出成果超乎預期。2014年於國家戲劇院首演，2020年再度巡演，從高雄、台中到台北，皆獲熱烈回響。

談及影視改編關鍵要點，白先勇表示，選角成功就完成了一半；若角色不合，再多努力都可能白費。他認為，《孽子》中導演曹瑞原的選角非常精準，飾演主角阿青的范植偉形象貼合小說精神，使角色得以立體呈現。

曹瑞原說，當年為《孽子》選角耗費大量時間，幾乎走遍全台高中尋找演員。由於當時社會保守，不少男演員擔心被定型而婉拒演出，使選角更具挑戰。然而，他始終相信白先勇小說高度畫面感，尤其父子那段衝突描寫極具視覺性，促使他決心投入改編為電視劇。

圖／台北國際書展

圖／台北國際書展

白先勇談到自己小說角色的影視選角，並點名兩位最符合心中形象的女主角。他表示，《金大班的最後一夜》由姚煒飾演的金大班，以及《玉卿嫂》中由楊惠姍詮釋的角色，最貼近筆下人物的精神與氣質。他認為，演員不僅外型契合，更成功掌握角色內在情感。此外，現場驚喜邀請公視時代劇《一把青》中飾演朱青的演員連俞涵出席，與白先勇同台交流。

白先勇指出，無論形式如何轉換，創作核心始終來自對人性與情感的關注。他期盼文學能持續與影像、舞台對話，在集體創作中走得更遠，也被更多人理解。

圖／台北國際書展

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

展覽資訊：

2026第34屆台北國際書展
Taipei International Book Exhibition 2026

閱讀泰精彩
展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）
展出時間：
2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00
2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00
2/8(日) 10:00-20:00
展期6天全面開放購票入場
書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
台北國際書展 小說創作 白先勇 影視改編 聯合文學

台北國際書展

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯臺灣出版界魅力與實力：對外，具現臺灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳臺灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

相關連結

延伸閱讀

2026台北國際書展／當年《孽子》選角超費時！白先勇與導演曹瑞原對談 分享創作與影視化秘辛

2026台北國際書展／賴芳玉、方念華談婚姻中不將就的人生選擇

2026台北國際書展／台灣海洋文學作家夏曼．藍波安以大海為中心，書寫父子關係

2026台北國際書展／疫情期間法漫銷售飆升！董龑分享法漫的前世今生

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。