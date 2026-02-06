2026台北國際書展／「寫作可以不用花錢，但電影卻不行」譯成26國語言小說《鯨》作者千明官首度來台開講！

南韓作家千明官於2004年出版的作品《鯨》，曾被翻譯成26種語言，2023 年其英文譯本入圍了國際布克獎決選名單，是韓國文學少數受到國際大獎肯定的作品之一。今(2/5)日台北國際書展邀請到作者千明官首度來台分享，這本20年前出版卻依舊具有文化反思及社會寓意的史詩經典文學。

《鯨》作者千明官與陳陌青的小說家對談，講座現場人潮洶湧。圖／台北國際書展

作者千明官透露其實他從小的夢想是當電影導演，長大後卻跑去賣保險，賺了錢朝夢想前進卻發現並非易事，結果電影沒拍成，錢也花光了。在文青弟弟的鼓勵之下才開啟寫作之路。他花了三個月時間以短篇小說踏入文壇，而後來的長篇小說《鯨》更是一鳴驚人。千明官坦言作品得獎後內心沒有太大觸動，反而覺得終於有個屬於自己風格的作品。他以自我人生經驗回顧過去，40歲的他覺得一事無成，失去人生意義，現在60歲回頭看，才發覺其實當時自己還很年輕有希望，每個年齡階段都有不同想法。

書名：《鯨》

作者：千明官

出版社：馬可孛羅／城邦文化

出版時間：2025-9-30

千明官表示自己曾經從事影視工作，在寫作過程會去思考如何表達故事的高潮迭起，以及架構呈現、畫面想像，身體宛如有電影的DNA：「我在寫作時會先思考出畫面，像是荒野、磚廠等背景，再以文字描繪下才有了《鯨》這個故事。」他分享當時寫初稿只花了三個月，後來再用三個月時間校稿，僅僅半年就完成了《鯨》。他笑說：「因為當時沒錢，除了吃飯、睡覺，完全與外界斷聯，才能把心力投入埋頭苦寫。」如今現在閒暇之餘，反而很忙碌充實，會看Youtube、騎腳踏車、釣魚等休閒活動。

談論到文學改編成影視，他說寫作可以不用花錢，盡情天馬行空，但電影卻不行。不管什麼都需要錢，而且還要整合各方的意見，製作過程相當複雜龐大。千明官也分享自己心目中的創作，他覺得為了賺錢而去創作並非壞事，反而呈現自己個人主觀世界給大眾，能夠吸引讀者才是有份量的作品。而《鯨》這本書對於世界的憤恨不平的吶喊，千明官表示不只是韓國人會有這樣的情緒，全世界的人都會有絕望、挫折，藉由簡單的文字描述，不過度包裝，將人物的慾望及創傷真實流露，才是最有力量的作品。

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

《鯨》作者千明官與陳陌青的小說家對談，講座現場人潮洶湧。圖／台北國際書展

《鯨》作者千明官與陳陌青的小說家對談，講座現場人潮洶湧。圖／台北國際書展

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

