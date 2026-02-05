2026台北國際書展／從野球到棒球 牽起台日情誼的共同語言

書名《野球與棒球》

作者：野島剛

譯者： 鄭天恩

出版社：聯經出版

出版日期：2026/01/29

資深媒體人野島剛與成大歷史系副教授謝仕淵舉行對談，透過野島剛甫發行的《野球與棒球》一書來看台日間的情誼。開場由外貿協會董事長黃志芳引言，分享棒球在他生命中的意義，以及由他所見透過棒球建立的台日關係。現場還秀出陳傑憲的簽名球。而後前職棒選手周思齊更驚喜獻花，為2/4於書展現場舉行的《野球與棒球》新書發表會獻上祝福。

野島剛分享寫作艱辛，《野球與棒球》耗費他十年光陰，在日本與台灣兩地採訪不下百人。他說冥冥之中彷彿有球靈引導。從曾打進甲子園的嘉農棒球隊開始，經過他的追尋，得知有球員後來到花蓮執教，讓原住民孩子得以接觸棒球，進而催生在日本職棒大放異彩的一眾台灣球員，延續了棒球DNA。現場還分享了目前唯一仍在世嘉農球員的畫面，大聲唱著當年日語校歌，彷彿回到年少時的打球時光。

謝仕淵提到，當初聽到這本書的構想就覺得很特別，能以不同的角度切入台灣歷史，並且連結到自己同樣以棒球為題做的訪談工作。他也分享，打過棒球的人都知道，某種程度棒球比賽沒有輸家。雙方在場上拼盡全力，等於都認同了這項運動，兩邊球員也藉此建立起特別的情誼，此時勝負已經不重要了。

兩人最後分享了在台灣與日本做訪談的異同，以及棒球帶給各自的意義。活動最後，藉由現場提問，為即將到來的經典賽互為雙方代表隊打氣，以此畫下完美句點。

