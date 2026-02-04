2026台北國際書展／故宮展位「泰」美啦！書展設攤鼓勵閱讀與收藏文創小物

2026年台北國際書展於2月3日至8日盛大舉行，國立故宮博物院今年以「雅藝共融・閱動新境」為主題，打造一場跨越文化疆界的藝術閱讀盛宴，呼應本次書展主題國泰國在文化發展上所展現的多元面貌與開放姿態。展位設計以故宮經典為基底，透過現代幾何線條解構傳統建築語彙，構築一座象徵文化交流的時空通廊。邀請民眾在書香與藝術交融的氛圍中，體驗古典與當代共鳴的無限魅力。

故宮熱賣的特展圖錄如《看得見的紅樓夢》、《江戶浮世之美》、《甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展》、《千年神遇－北宋西園雅集傳奇》現場提供9折優惠，是收藏好時機；另新書《古畫漫漫說：漫畫與故宮名作的相遇》以漫畫獨特的分鏡與視角，結合歷史故事、精美插圖及故宮重量級畫作作品解析，帶您輕鬆走入名畫世界。展會期間於故宮精品網路商城設立「故宮線上書展」主題商品推薦專區，結合線上線下通路行銷故宮出版品。

故宮蕭宗煌院長、余佩瑾副院長與捷克經濟文化辦事處David Steinke代表及副代表為 Martina Rubešková於書展相見歡，捷克將是2027年書展主題國。

台北國際書展法國展區亦展出刻正於巴黎凱布朗利博物館展出中的故宮「龍」展圖錄

故宮展位以入口的圓弧拱門寓意文化橋接的邀請。展場內規劃流暢動線與視覺留白，讓閱讀與觀展成為動態的心靈旅程。書展期間故宮展位將舉辦多場主題講座與互動活動，內容涵蓋文物藝術、東南亞文化交流及故宮出版品深度介紹，邀請院內專家、學者與藝文創作者共襄盛舉。今年更推出線上直播服務，透過「故宮精品Facebook粉絲專頁」即時轉播講座精華，讓未能到場的民眾也能同步參與。

為增添觀展趣味，書展期間將於故宮展位辦理「新書發表會」及「馬上運轉」、「馬年成語小百科」等互動體驗集客活動。參與民眾有機會獲得「欽定一甲第一名筆」故宮經典文創小禮，以及展區打卡分享贈「郎世寧百駿圖明信片」。書展期間更推出精選出版品限時優惠，單筆消費滿額還可獲贈「故宮X三麗鷗百年院慶桌曆」文創好禮，數量有限，送完為止。

展覽資訊： 2026台北國際書展・故宮博物院 C720展位展期：2月3日–5日（週二至四）10:00–18:00

2月6日–7日（週五至六）10:00–22:00

2月8日（週日）10:00–20:00

地點：台北世界貿易中心展覽一館（台北市信義路五段五號1樓）