2026台北國際書展／泰國人氣作家MTRD.S首度來台 「獵愛殺手」引領奇幻推理耽美新潮流

泰國人氣BL作家MTRD.S首次造訪台灣，帶來代表作《獵愛殺手》，並於台北國際書展舉辦簽書會。MTRD.S指出，此作品是第一本完全按照自己步調、獨立完成的創作，未受出版社出版節奏限制，使他得以自由探索角色設定與故事走向。

MTRD.S表示，《獵愛殺手》融合奇幻與推理元素，故事中主角擁有重生能力，可改寫過去遺憾，呈現充滿想像力的愛情與冒險。書籍由春光出版社發行，已在台灣讀者中引起關注，感受泰國當代BL小說魅力。

除了《獵愛殺手》，MTRD.S也介紹了自己的系列作品《通靈情人》。這是一套以泰國不同地區信仰故事為題材的驚悚推理BL小說，目前已出版北部信仰主題的通靈情人，未來計畫延伸至南部、中部與東南部，呈現泰國各地獨特文化與民間信仰，預計四年後完成。

直擊《獵愛殺手》泰國作家MTRD.S 新書分享會現場。圖／春光出版instagram貼文

簽書會現場氣氛熱烈，粉絲踴躍提問，包括創作靈感來源、寫作過程，以及投入BL題材的原因。MTRD.S指出，他希望透過作品支持LGBTQ+族群，同時結合推理元素，讓小說既有情感深度，也充滿懸疑張力。他透露，未來四至五年間，將持續完成完整系列小說的創作計畫。

此次來台，MTRD.S不僅與讀者分享作品，也體驗台灣美食與文化，從珍珠奶茶到牛肉麵，每個小小的日常體驗都令他印象深刻。他的到來，不僅為台灣讀者帶來泰國當代BL小說的最新風貌，也提供了理解泰國創作者生活方式與文化脈絡的窗口。

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

