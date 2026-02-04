2026台北國際書展／回顧千禧網路小說黃金年代四大作家：蔡智恆、吳子雲(藤井樹) 、東燁(穹風) 、姜泰宇(敷米漿)

台北國際書展2月3日於藍沙龍舉辦講座「時光逆流：從2026漫步回2000年」。該場為 POPO 原創策劃的系列講座之一，以回望千禧年前後的網路文學為主題，邀請讀者重新走進 PTT 與網路小說盛行的時代，回顧文字如何在網路空間中被傳播、被討論，也被記住。

本場講座由蔡智恆、吳子雲(藤井樹) 、東燁(穹風) 、姜泰宇(敷米漿)共同對談。四位作家皆於2000年代在網路平台發表創作，陪伴一代讀者度過青春時光。在社群平台尚未全面形塑閱讀習慣的年代，許多讀者曾守在電腦前等待連載更新，透過推文與留言與作者互動。此次因新書出版契機再度同台，也讓多年未曾齊聚的創作者得以重聚交流。講座過程中，四人分享彼此再度合作的趣事，並回憶當年在網路世界寫作、交稿與互動的日常，台上台下笑聲不斷，觀眾也多次以掌聲回應。

談及創作狀態的轉變，姜泰宇指出，要回到兩千年初期那樣單純投入的寫作狀態並不容易，但也坦言「只要還在寫，就是幸福的事」。吳子雲回顧早年網路小說出版時的心情，形容那段經驗相當不真實，也笑稱自己是「初代網紅」，分享曾因筆名而被誤認為女性作者的趣聞。蔡智恆則表示，寫作的初心始終是說一個讓自己開心的故事，而東燁（穹風）認為，當故事發展到某個階段，便會逐漸長出自己的生命，此次在新書中讓舊角色再次回到故事裡，對他而言格外難得。

透過四位作家的對談，講座不僅回顧台灣網路小說的黃金年代，也呈現創作者在不同人生階段，如何重新看待寫作、閱讀與創作關係。在時光逆流的回望之中，讀者得以重新感受文字曾經如何陪伴生活，也看見網路書寫在時代變遷下持續延伸的可能。

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

