2026台北國際書展／衛城出版《奶茶聯盟》泰港雙國經驗談：從迷因走向民主理解的可能

2026台北國際書展開幕首日，衛城出版於2月3日上午在國際沙龍「泰國ｘ香港民主經驗談：《奶茶聯盟》新書對談活動」，由譯者暨香港作家沐羽與資深泰文譯者梁震牧，從各自觀察的社會運動經驗出發，討論「奶茶聯盟」如何從網路迷因延伸為跨國民主理解的可能。

沐羽分享，書中並未試圖以宏觀理論定義奶茶聯盟，而是透過採訪泰國與緬甸的行動者，描寫城市與個人的經驗側記，讓迷因成為理解彼此歷史與處境的敲門磚。

兩位講者回顧泰國2019年後的社會運動，希望此書能作為一個窗口，讓台灣人了解泰國或聯盟國內正在發生的社會變化，以及民主與反抗意識如何在其中成形。

《奶茶聯盟》作者華志堅（Jeffrey Wasserstrom）透過線上感謝衛城出版對於翻譯台灣版本的用心，並表示期待未來有機會能親自來台，與讀者面對面交流。

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

