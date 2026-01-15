奇美年度大展《埃及之王：法老》開展倒數，20秒神秘宣傳片搶先曝光

掀起全台埃及熱潮的奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》將於1月29日開展。為迎接這場跨越五千年的藝術盛宴，館方特別策劃親子主題導覽「法老探險隊」，邀請大小朋友化身考古學家，共學共玩解開王室密碼；同時攜手台灣高鐵推出85折交通優惠聯票，打造最便捷的古文明之旅。此外，今日搶先釋出 20 秒宣傳影片，神祕氛圍令藝術迷引頸期盼。

專人親子主題導覽 解碼法老王權符號

你腦海中的古埃及，是金字塔、木乃伊還是滿滿黃金寶藏？這一切幾乎都與「法老」有關。奇美博物館特別為喜歡冒險、充滿好奇心的親子觀眾，推出「法老探險隊」主題導覽，從兩百多件文物中梳理出七大精華面向。透過任務型學習單，大小朋友將一同解碼法老的神祕符號、古埃及聖書體與王室飾品的動物意涵等，深入了解法老如何為永生精心準備，在趣味中掌握展區重點知識。

頭戴法老頭巾的導覽員將引領大家像考古學家般，在展廳執行「觀察任務」，只要答對問題，就能獲得貓女神芭絲特（Bastet）、鱷魚神索貝克（Sobek）等Ｑ版埃及動物神祇的造型摺紙，還可以蒐集聖甲蟲、聖蛇等共7款「好運護身符」集章，在探索中增添互動樂趣。親子觀眾可至奇美博物館官網報名，每人費用 150 元（不含特展門票）；成人觀眾可選擇參與專業導覽員帶領的「專人定時導覽」。

另外，展廳內設有免費語音導覽QR Code，參觀者可利用個人手機掃描，並自備耳機聆聽，即可輕鬆穿梭千年的輝煌古文明，看見埃及之王的多元面貌。

奇美博物館親子主題導覽「法老探險隊」透過任務型學習單，讓大小朋友共學共玩解碼法老神祕符號。圖：奇美博物館提供

高鐵國旅聯票85折輕鬆看展 台南在地好禮加碼送

為便利全台觀眾直達博物館，奇美博物館也推出「高鐵國旅聯票」專屬優惠，即日起限量開賣。凡購買《埃及之王：法老》特展聯票，即可享高鐵85折交通優惠，並贈送一份台南好禮；另外，亦同步規劃常設展聯票，除了同享高鐵票85折，再加碼贈送奇美博物館禮品店50元抵用券。在2026奇美埃及年，希望讓所有人都能以更便捷的方式親臨感受古埃及文明魅力。

為便利全台觀眾直達博物館，奇美博物館推出「高鐵國旅聯票」專屬優惠，購票可享高鐵票 85 折。圖：奇美博物館提供

奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》提供多元的導覽服務。圖：奇美博物館提供

特展橫跨2026全年 善用快速入場預約享最佳觀展品質

《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10 日止，全票580元、優惠票480元，另有主打深度看展的週三藝享票2,000元。館方預期開展初期將湧現大量觀展人潮，建議持有特展票券（全票、優惠票、早鳥票等）的民眾善用官網「快速入場預約」服務，節省現場排隊時間；若未預約參觀場次，民眾也能彈性到館，當天現場依序排隊入場即可。

除了特展預告外，目前奇美博物館官方社群也釋出工作人員幕後施工照，揭密從無到有的特展佈展的工程，包含牆的搭建、牆面噴塗、油墨絹印施作簡介等等工作。更多展覽活動資訊，可至奇美博物館官方網站或官方臉書社群查詢。

超級大展《埃及之王：法老》的布展現場。圖／奇美博物館

特展預告短片：

展覽資訊： 埃及之王：法老

時間：2026/01/29 – 2027/01/10（週三、除夕休館）09:30-17:30

地點：奇美博物館 一樓特展廳

票價：全票580元/人

奇美博物館大展《埃及之王：法老》主視覺。圖-奇美博物館提供