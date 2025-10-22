10萬張早鳥票完售！奇美博物館《埃及之王：法老》10/28起開賣一般票

眾所期待的奇美博物館國際大展《埃及之王：法老》掀起搶票熱潮，10萬張早鳥票於開賣後短短1小時即全數售罄。為回應熱烈需求，館方宣布提前開賣一般票，將於10月28日（二）中午12:00開放購買，方便民眾提前規劃參觀行程。

本次展覽由奇美博物館與大英博物館共同主辦，集結280件珍稀文物，橫跨近三千年歷史，從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，規模為台灣歷年最大法老主題展。自消息公布以來即備受矚目，館方原計畫發售5萬張早鳥票，開賣當天臨時加碼至10萬張，仍在瞬間售罄。

為回應熱烈迴響，原訂於2026年開展後才開賣的一般票，將提前於10月28日啟售，首波開放展期前五個月（2026年1月29日至6月30日）的購票。票價為全票580元、優惠票480元，購買時須指定參觀日期。

早鳥票瞬間售罄引發網路討論，不少人留言：「距離開展還有三個月，為何不再加開票數？」、「網站太難搶」、「是不是飢餓行銷？」；不過也有人表示，「早鳥票與一般票僅差200元，又不是看不到了，大可不必動怒，反而要謝謝奇美博物館帶給台灣人這麼多好的展覽」、「換個方式想早鳥票，本身就買到賺到啦！」。或者提出解方，認為「搶手展覽應該比照演唱會實名制，而不是讓黃牛無限上綱搶，寧願從頭到尾都是原價。」

對此，奇美博物館回應，不加開票量主要是為防範黃牛及詐騙風險，呼籲民眾不要購買來源不明的票券，避免受騙。館方也強調，早鳥與一般票的主要差別僅在票價與預約方式，提醒觀眾可提早預訂假期檔期，或者開展後提前至現場購票，以免向隅。

奇美博物館感謝民眾踴躍支持，指出早鳥票完售反映出大家對古埃及文化的高度期待。館方正全力籌備中，盼為民眾打造一次兼具壯闊視覺與不同以往文化深度的觀展體驗。《埃及之王：法老》將於2026年1月29日至2027年1月10日展出，更多資訊請上奇美博物館官網和社群平台查詢。

奇美博物館2026年度國際特展《埃及之王：法老》主視覺。圖／奇美博物館提供