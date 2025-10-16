從2公分金飾到2噸石像！大英博物館X奇美博物館《埃及之王：法老》預告：2026春節前大規模登台 10/20早鳥開跑

一場前所未有的古埃及盛會，即將沸騰臺南！奇美博物館繼去年《從拉斐爾到梵谷》大展轟動全台後，今天再度發布重磅消息──2026年將與大英博物館合作推出超級大展《埃及之王：法老》，集結280件稀珍藏品，從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，不但是台灣史上最大規模的法老文物，更十分罕見地引進總計達28噸的大型石像，磅礡呈現古埃及帝國的宏偉氣勢。民眾將透過拉美西斯二世、圖坦卡門等56位帝王統治期間的文物，穿越時空感受法老統御千年的不朽傳奇。早鳥票將於10月20日開賣。

大英博物館正門外觀（南面）。圖片版權：大英博物館理事會

【解開謎團】你以為的王者，其實沒那麼簡單！

由奇美博物館獨家引進的大英博物館《埃及之王：法老》，將於2026年1月29日登場，這是館方第四度與英國重量級館所合作。大英博物館是全球最具影響力的文化殿堂，館藏超過800萬件，其中古埃及與蘇丹的收藏逾10萬件，規模僅次於埃及本土。此次策展以「帝王視角」出發，透過七大主題──「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」，探索法老的多元角色。

阿蒙涅姆赫特四世向亞圖姆神獻祭的銘牌，約西元前1808–1799年。（EA59194）圖片版權：大英博物館理事會

奇美博物館表示，人們熟悉的金字塔、神廟、黃金寶藏、人面獅身像等，幾乎都與法老密不可分，《埃及之王：法老》將帶領大家了解法老的多重身分，他既是神與人的中介、神廟的大祭司，更是萬眾臣服的國家統帥、攻無不克的偉大戰士，然而，至高無上的權力背後，實際處境卻是面臨王位爭奪、眾多勢力牽制、外族威脅等。本展將揭開法老的神祕面紗，除了浪漫化的王者形象，也讓人看見他們作為人的掙扎與挑戰，使觀眾得以近距離感受王權的輝煌與代價。

【空前陣容】拉美西斯二世、圖坦卡門 56位法老跨時空齊聚

大英博物館此次精選280件展品，歷史橫跨近3000年，從古埃及第三王朝至滅亡後的羅馬時期，涵蓋56位法老統治期間的文物，包括拉美西斯二世、圖坦卡門、女法老哈特謝普蘇特、開闢埃及最大疆土的圖特摩斯三世、外族統治者亞歷山大大帝等。展品種類豐富多元，涵蓋珠寶、陪葬品、石雕、棺木與文書信件等。從僅有2公分、工藝精巧的金飾，到重達2噸的宏偉石像，觀眾既能感受微小細節中的極致匠心，也能震撼於巨型作品所展現的磅礴氣勢。

可能是圖特摩斯三世的頭像，約西元前1479–1457年。（EA986）圖片版權：大英博物館理事會

拉美西斯二世巨像的拳頭，約西元前1279–1213年。（EA9）圖片版權：大英博物館理事會

亮點展品更是不勝枚舉。重達1.5噸的拉美西斯二世巨像拳頭，以驚人的存在感彰顯他權勢滔天的昔日風華；圖坦卡門的殘損軀幹雕像，揭示王權更替的歷史證據；塞提二世坐像則為大英博物館保存最完整的法老雕像；另有戰爭女神「塞赫麥特」的6尊獅首神像，營造如臨神廟的莊嚴氛圍。高近2.5公尺、寬逾3公尺的大型墓室浮雕，刻劃祭祀場景與豐盛供品，是了解古埃及對死後世界想像的重要依據。

塞提二世王權坐像，約西元前1200–1194年。（EA26）圖片版權：大英博物館理事會

被霍朗赫布佔用的圖坦卡門雕像，約西元前1336–1295年。（EA37639）圖片版權：大英博物館理事會

【豐富文物】黃金寶藏驚豔再現 外交信件揭露祕辛

本展另一重點為古埃及的金飾與珠寶，匯集50件罕見飾品如護身符、戒指、項鍊、腰帶等，展現令人驚嘆的精湛工藝，並帶出珠寶在古埃及兼具護身、宗教、地位象徵等多重意涵。其他還有各種充滿故事的寶物，如距今4700年前描繪法老擊殺敵人的浮雕殘片、記錄皇家陵墓盜竊案的莎草紙、抱怨禮物太少的外交信件等，令觀者得以窺見當時帝國的運作與祕辛。值得一提的是，本次特別展出大量石製文物，總重量高達28噸，除了考驗運輸與布展難度，館方還因此強化承重結構，確保展品安全。

描繪辛努塞爾特二世王位名的飾物，約西元前1880–1874年。（EA54460）圖片版權：大英博物館理事會

烏里倫普塔墓室的祭堂牆面，約西元前2494–2345年。（EA718）圖片版權：大英博物館理事會

奇美博物館館長許家彰表示：「多年來我們持續提升策展與展務能量，儘管面對前所未有的運輸與展覽成本，仍堅持引進高品質的國際大展，讓臺灣民眾無需出國即可看見世界。此次特展以法老視角貫穿宗教、政治、經濟與藝術，勾勒出一個立體而深刻的古埃及國度，邀請大家與我們一同踏上這場穿越5000年的古文明之旅。」

【手刀搶票】超值早鳥、深度看展、封館預覽 三大主題票10/20開賣

《埃及之王：法老》展期將自2026年1月29日至2027年1月10 日止，首波售票於10月20日中午12:00起限量開賣，推出三大主題票券：早鳥票380元：最超值、最彈性，無需預約日期，全展期皆適用。週三藝享票2000元：每月一場提供豐富套裝組合，打造低人流、高品質的深度看展體驗。開幕限定票2500元：1/28封館預覽，由奇美展覽團隊親自導覽，推出獨家專屬禮遇，僅限 150名。

除了上述10/20首波購票活動，《埃及之王：法老》將於2026年1月29日起開賣一般票，全票580元、優惠票480元，網路購票需預約參觀日期。詳情請上奇美博物館官網。

奇美博物館大展《埃及之王：法老》購票懶人包。圖-奇美博物館提供

大英博物館大中庭。圖片版權：大英博物館理事會-1

展覽資訊 大英博物館鉅獻《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt） 日期：2026.1.29-2027.1.10（週三、除夕休館）09:30-17:30 地點：奇美博物館 一樓特展廳

奇美博物館大展《埃及之王：法老》主視覺。圖-奇美博物館提供