打開劇場新玩法！AM創意進駐兒童新樂園打造「D.D.BOX」讓表演與接軌生活

臺北市兒童新樂園內的劇場迎來新經營團隊！「安徒生和莫札特的創意」（簡稱 AM 創意）宣布進駐，盼在繽紛熱鬧的園區打造「全齡新樂園」，讓表演藝術不只被看見，也能被帶回家、帶進生活，陪伴孩子與每一顆願意想像的心。

AM 創意策略長賴建沅表示，團隊接到臺北捷運公司詢問，得知場地將對外公開招標後，決定投標提案並提出經營概念，最終脫穎而出順利得標。他也提到，兒童新樂園的劇場空間已有十幾年歷史，如今迎來新經營者，團隊希望在既有基礎上開啟下一段篇章。

D.D.BOX全齡想像

賴建沅形容，這座擁有 438 席的劇場不只是一個演出空間，更是能承載內容的「載體」。他指出AM 創意以「D.D.BOX（Date Day Box）」為概念：白天服務親子、家庭與兒童；晚上則面向成人與都會年輕族群，讓不同年齡層都能在同一個場域裡，遇見多元的體驗與想像。

「任何一個劇團都夢寐以求有自己的場地。」賴建沅直言，擁有場地意味著能把創作、人才孵育與商業實驗整合在一起。AM 創意早期即投入音樂劇教育與培訓，並於 2025 年正式成立音樂劇補習班，想做的是把產業斷裂的部分接合起來；同時孵育作品與人才、培養新的導演與演員。團隊自許不只是一個劇團或製作公司，更希望成為可運轉、可延展的內容平台，而這次進駐劇場，正是讓理想落地的關鍵一步。

AM創意進駐兒童新樂園劇場，為臺灣表演藝術打開更多與生活接軌的想像，圖片取自AM創意臉書。

打開劇場新玩法

談到 2026 年策劃方向，賴建沅表示，劇場將以音樂劇為核心，但內容不設限，規劃引進脫口秀、音樂演出與戲劇等節目，並開放讀劇、試演（Try Out），盼與各團隊合作「一起把市場做起來」。他也指出，場館除 438 席觀眾席外另有排練場，前台也可作為周邊販售與活動使用，讓營運資源回饋製作。

他指出，兒童新樂園人流可觀，每年約 200 萬人次；如何設計吸引人的內容與體驗活動、讓更多人願意走進劇場，是團隊最在意的課題。賴建沅表示，未來將運用園區觀光資源，開發定目劇吸引外國旅客：平日鎖定學校團體與自由行旅客，假日則主打家庭觀眾。夜晚也規劃結合輕食飲料的套票，讓下班族在園區放鬆看秀，「來劇場一兩小時，帶走滿滿感動與對話可能」，並以更親民、生活化的方式，讓觀眾「一試成主顧」。

此外，賴建沅也提到未來有機會推出影展、營隊，甚至規劃銀髮族專屬節目，如歌廳秀或紅包場；因為銀髮族也會到園區散步郊遊，都是推廣表演藝術的可能機會。

天天開門的挑戰

至於進駐劇場的心情，賴建沅以「挑戰」形容：過往演出結束後似乎可以喘息，如今則是「天天都要開門」。他說，AM 創意今年迎來成立第 15 年，「像高中生的年紀」過程累積一點一滴經驗；如今機會到了，就看團隊如何把握、把人放在對的位置、做出對的內容，讓成果「水到渠成」。

2026年，故事即將在樂園裡展開。AM 創意以「D.D.BOX」為概念，期待讓園區更豐富，也為臺灣表演藝術打開更多與生活接軌的想像。

