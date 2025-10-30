2025原創基地節／松菸「沿之有物」以鐵道串聯5大台北產業遺產：6件現地藝術x2項聯名美食　打開五感沉浸廠房歷史

松山文創園區「2025原創基地節－沿之有物 TRACING THE ECHOES」以舊產業鐵道為核心主軸，展出六件現地創作藝術作品、兩組現地表演及一間室內主題展，透過多元藝術展演詮釋主題觀點，追溯縱貫線與臺北城市發展的軌跡。今(30)日於園區舉辦記者會，不僅邀請臺北市文化局局長蔡詩萍、台北市文化基金會副執行長黃文彥等貴賓，園區首度串聯合作的產業遺產群代表亦齊聚現場，共同為明日展開的年度盛會揭開序幕，主視覺設計師萬向欣、六組現地創作藝術家、兩組表演團隊及多組合作夥伴也至園區共襄盛舉。

蔡詩萍局長致詞時表示：「臺北縱貫鐵路及沿線上的產業遺產群，都對臺北城市的發展極具意義，其中也有許多值得探索的故事。」蔡局長提及，包含松山菸廠、台北酒廠（今華山1914文創園區）、台北啤酒工場、瓶蓋工廠及臺北機廠在內的「臺北工業遺產帶」，亦是現今臺北市東西文化軸及產業軸並行的重要廊帶。蔡局長期許：「希望經由原創基地節系列活動，能帶領市民朋友及旅客以不同視角深入認識臺北市與產業鐵道歷史。」

台北市文化局蔡詩萍局長致詞表示，希望經由原創基地節系列活動，能帶領市民朋友及旅客以不同視角深入認識臺北市與產業鐵道歷史。圖／松菸提供

松山文創園區總監趙釧玲回溯歷年原創基地節主題，並介紹今年展覽主軸及作品特色，邀請民眾親身探索。圖／松菸提供

表演藝術×走讀導覽×現地創作×主題展 多元視角探索臺北舊產業鐵道

開展記者會由「石東製作」率先演出今年原創基地節作品《廠的日常》片段，邀請現場嘉賓一同走入松山菸廠記憶時光，完整遊走式展演將於近日開放報名參與。活動期間亦有「九涉」團隊編導的作品《集散地》登場，兩組表演藝術以不同視角重現松菸故事，為原創基地節注入多元感官體驗。

開展記者會由「石東製作」率先演出今年原創基地節作品《廠的日常》片段，邀請現場嘉賓一同走入松山菸廠記憶時光。圖／松菸提供

啟動儀式道具以昔日產業意象設計而成，包含菸、酒、糖、瓶蓋、鋼軌等重要物料，並由蔡詩萍局長偕同臺灣鐵路公司黃振照副總經理及產業遺產群代表等貴賓依序放入列車，象徵舊產業鐵道由西向東串起臺北城市產業發展脈絡。松山文創園區總監趙釧玲表示，原創基地節於2023年展開三年一期的策展形式，期間不僅回溯松菸的故事，亦關注松山菸廠與城市歷史的聯結與發展，今年除了與信義社大及文化史蹟講師鄭勝吉合作推出四條城市走讀路線，也透過《東西通行證》小冊串聯各個產業遺產，將原創基地節從松菸向外延伸，讓歷史記憶化為可以觀看、行走、思索的文化路徑，邀請民眾親身探索。

參加指定活動領取《東西通行證》，即可於五處產業遺產蒐集專屬圖章。圖／松菸提供

六組藝術家帶領蔡詩萍局長等貴賓進行作品導覽，透過現地創作，重新感受松菸場域及鐵道記憶。圖／松菸提供

松菸團隊與六組藝術家於記者會後帶領貴賓進行作品導覽，透過現地創作，重新感受松菸場域及鐵道記憶。首先從鄰近菸廠路的3號出入口出發，依序欣賞藝術家Margot Guillemot（莫珊嵐）於三號變電站外牆的雷雕壁畫創作《途境─市民大道II》，以及藝術團隊「三明治工」位在辦公廳舍前小圓環的陶藝裝置《葉跡‧痕上‧軌道》，並進入創意空間參觀《沿之有物—從鐵枝路到菸廠路》主題展覽；接著至巴洛克花園平台，走入藝術家周學涵創作的巨幅陣列《菸徑》；藝術家周柏慶的聲音雕塑作品《共振於時間裡》坐落在鍋爐房一側，轉往機器修理廠廊道便可見藝術家邱杰森設置於桁架的互動裝置《Flux No.5 / Platform》；漆作藝術家陳協建與新秀李俊誠的漆作壁畫《菸縷時光》則於1號及2號倉庫間的牆面持續進行現地創作，歡迎民眾於展期間前往欣賞。響應「白晝之夜」活動，戶外藝術作品將於11月1日持續點亮24小時，日間至深夜皆可感受作品與古蹟之美。

藝術家Margot Guillemot（莫珊嵐）雷雕壁畫創作《途境─市民大道II》。圖／松菸提供 藝術家Margot Guillemot（莫珊嵐）創作分享。圖／琅琅悅讀編輯室

藝術團隊三明治工陶藝裝置《葉跡‧痕上‧軌道》。圖／松菸提供 藝術團隊「三明治工」的創作分享。圖／琅琅悅讀編輯室

藝術家周柏慶聲音雕塑作品《共振於時間裡》。圖／松菸提供 藝術家周柏慶的創作分享。圖／琅琅悅讀編輯室

藝術家邱杰森互動裝置《Flux No.5_Platform》。圖／松菸提供 藝術家邱杰森的創作分享。圖／琅琅悅讀編輯室

藝術家周學涵拼貼裝置《菸徑》。圖／松菸提供 藝術家周學涵的創作分享。圖／琅琅悅讀編輯室

《菸縷時光》牆面部展進行中，設計稿搶先看。圖／取自松菸官網 漆作藝術家陳協建的創作分享。圖／琅琅悅讀編輯室

室內主題展《沿之有物—從鐵枝路到菸廠路》。圖／松菸提供 室內主題展《沿之有物—從鐵枝路到菸廠路》於辦公廳舍1樓創意空間展出。圖／松菸提供

記者會後貴賓參觀室內主題展《沿之有物—從鐵枝路到菸廠路》。圖／松菸提供

臺鐵、禮坊懷舊聯名品今亮相 松菸記憶座談會11月中登場 共享鐵道舊「食/時」光

除了藝術作品、主題展、走讀導覽，2025年原創基地節亦陸續展開跨界合作及周邊活動，將過去舊鐵道的日常景象帶至民眾的生活。松山文創園區今年首度與臺鐵公司攜手合作，聯名推出「菸廠尋味便當」，採味噌雞排、佃煮鯖魚雙主菜形式，並以地瓜飯佐四道配菜；菜色設計靈感源自老員工的記憶與時代飲食特色，透過傳統料理元素及優良熱量來源的地瓜，呈現舊時光的經典風味，呼應其「尋味」之名，也象徵松菸歷史與風味的傳承。聯名便當將於10月31日至11月16日於臺鐵夢工場臺北、松山、南港店及七堵販賣台限量販售，歡迎民眾一同體驗菸廠時期的餐桌文化。此外，園區亦與RIVON禮坊合作推出「紳士復刻版—法式奶油雪茄捲」，重現松山菸廠曾設立雪茄工廠的歷史記憶，凡於活動期間持《東西通行證》集滿專屬圖章，即可至園區服務中心填寫問卷後兌換。

松山文創園區今年首度與臺鐵公司攜手合作，聯名推出「菸廠尋味便當」，呈現舊時光的經典風味。圖／松菸提供

松山文創園區與RIVON禮坊合作推出「紳士復刻版—法式奶油雪茄捲」，重現松山菸廠曾設立雪茄工廠的歷史記憶。圖／松菸提供

另一方面，園區將於11月15日與台灣歷史資源經理學會合作舉辦「我家在鐵路邊──松菸旁生活記憶」座談會，邀請多位與松菸具有深厚連結的嘉賓蒞臨分享，帶領民眾從不同世代與角度回望松菸一帶與鐵道運輸的生活記憶。而2024年原創基地節首度合作的臺北市立圖書館行動書車，也將於11月1日再次快閃文創大街，為園區增加書香氣息，也帶給民眾閱讀驚喜。

跨國創作和對話、實體展覽線上重現 延續原創基地節藝術能量

今年原創基地節活動期間，松山文創園區同時與臺北市青年局合作推動「2025國際青年藝術家進駐計劃」，以《上牆 Hit the Wall》為主題，邀請八位國際塗鴉藝術家於園區塗鴉創作，預計於11月底發表成果，展現多元創作視野，擴大園區國際藝術交流能量。另外，為深化國際文化交流，松山文創園區與台灣歷史資源經理學會合作，參與「2025年第48回全國町並保存聯盟臺北大會」，於11月1日擔任產業遺產分科會專題工作坊及參訪場域，由來自日本及各地的文資保存專家對談分享，促進國際間在歷史保存與文化再生上的深度交流。

2025原創基地節－沿之有物主視覺。圖／松菸提供

為延伸觀展體驗，園區攜手線上展覽平台ARTOGO為《沿之有物—從鐵枝路到菸廠路》主題展建置線上展間，預計於11月中旬上線，讓民眾能跨越時空界線、不受展期限制，自在體驗松山菸廠轉型至松山文創園區的蛻變歷程。

展覽與活動資訊 ► 2025原創基地節 - 沿之有物 SONGYANLAND FESTIVAL - TRACING THE ECHOES

日期｜2025/10/31(五)－11/16(日)

地點｜松山文創園區 全園區

時間｜戶外展區24小時開放／主題展開放時間 09:00-18:00（辦公廳舍1樓創意空間） 活動網頁｜https://reurl.cc/QEQLyO ► 《東西通行證：舊臺北產業線之旅》

領取方式｜參加「沿之有物：從鐵枝路到菸廠路」主題展或任一場2025原創基地節串聯活動即可領取通行證小冊。

集章辦法｜即日起－11/30可於五處產業遺產（臺北製糖所文化園區、華山1914文化創意產業園區、台北啤酒工場、松山文創園區、瓶蓋工廠台北製造所）蒐集活動專屬圖章。

活動辦法｜集滿活動專屬圖章後，於10/31至11/30至松山文創園區服務中心填寫原創基地節問卷，憑問卷及《東西通行證》即可兌換「紳士復刻版—法式奶油雪茄捲」。（每本限領一次，數量有限，換完為止。）