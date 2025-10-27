懶人包／重返童年回憶！開箱台北三創「數碼寶貝動畫25週年紀念展」6大看點與攻略搶先看

「進化吧！亞古獸！」的呼喊聲、〈Butter-Fly〉的旋律，將在今日起再次喚醒粉絲的童年回憶！為慶祝動畫25週年，《數碼寶貝動畫25週年紀念展》於台北三創生活園區1F正式開展，由 INCUBASE Studio 引進，即日起至11月30日，展覽將以全新視角回望《數碼寶貝》誕生至今的軌跡，不僅重現經典場景、公開珍貴原稿，更設有限定周邊、互動任務與戶外商店，打造粉絲專屬的數碼嘉年華！

開展第一天展覽引爆粉絲朝聖熱潮，據說首日排隊人龍綿從1樓綿延至8樓呢！以下琅琅悅讀編輯展場六大看點，不僅集結經典動畫場景與珍藏資料，更打造出震撼的拍照打卡區與限定周邊專區，以下六大亮點，帶你先睹為快！（立即票選玩抽獎，贈特展雙人票，活動辦法詳見文末）

珍貴手稿、展間布置與者展件，帶領粉絲穿越時光，重返 1999 年的數碼世界。圖／琅琅悅讀編輯室

文章目錄 ① 幕後揭密｜動畫原稿首度曝光，重溫幕後軌跡

② 現場打卡｜1：1亞古獸、巨型奧米加獸與經典場景

③ 獨家鉅獻｜獨家年表與紀念影片

④ 特別任務｜蒐集集章一起見證名場面

⑤ 入場規則｜觀展、購物動線一次看懂

⑥ 收藏周邊｜限定商品與抽卡套票超搶手

① 幕後揭密｜動畫原稿首度曝光，重溫幕後軌跡

展區完整公開創作團隊25年前的筆跡：角色設定稿、場景分鏡、道具設計與故事筆記皆原汁原味呈現。這些珍貴資料見證了《數碼寶貝》從草圖到螢幕的誕生歷程，宛如打開通往數碼世界的時光膠囊。包含「神聖計畫」原型設計稿與珍貴設定資料，鮮少曝光的珍貴資料，包含了角色設定圖、分鏡稿以及設計過程中的第一手紀錄，讓粉絲能近距離看到創作者當年留下的筆觸與細節，體會每一筆線稿、每一個構圖背後投注的心血，一起目睹感受經典道具的設計魅力。

珍貴手稿、展間布置與者展件，帶領粉絲穿越時光，重返 1999 年的數碼世界。圖／INCUBASE Studio提供

珍貴手稿、展間布置與者展件，帶領粉絲穿越時光，重返 1999 年的數碼世界。圖／琅琅悅讀編輯室

② 現場打卡｜1：1亞古獸、巨型奧米加獸與經典場景

室內展場設置多組經典場景，包含熱血打鬥名場面、8位主角們各自與數碼獸羈絆小故事和進化模樣、讓人記憶深刻的電話亭、專屬紋章吊墜、粉紅便便、數碼獸資料牌等等，其中必不可錯過的就是入口處的「亞古獸」，展場最後一區「奧米加獸」的等比例模型！這兩大「必拍巨星」不只是展覽中既親近又震撼的數碼寶貝，更是粉絲心中最經典的象徵。粉絲可自由合影，感受主角群「友情進化」的熱血氣場。

圖／琅琅悅讀編輯室

展覽特別打造 1：1 等比例亞古獸模型，同時巨型奧米加獸霸氣鎮場，成為展覽最受矚目的核心焦點。（圖文 INCUBASE Studio 提供）

珍貴手稿、展間布置與者展件，帶領粉絲穿越時光，重返 1999 年的數碼世界。圖／琅琅悅讀編輯室

珍貴手稿、展間布置與者展件，帶領粉絲穿越時光，重返 1999 年的數碼世界。圖／琅琅悅讀編輯室

③ 獨家鉅獻｜獨家年表與紀念影片

更令人期待的是——為紀念25週年特別製作、僅在本次展覽獨家公開的紀念影片，從滾球獸與八神太一初次相遇的那一幕，到令人難忘的電車場景，《數碼寶貝》的經典畫面在展區內完整重現，細節精準還原，彷彿瞬間穿越回動畫世界。同時，本次展覽特別規劃了「角色進化圖鑑牆」、「歷代動畫回顧年表」等，觀眾可循著時間軸脈絡，回顧《數碼寶貝》從初代啟程到多重世界觀展開的完整歷程，再次印證那段與我們共同成長的青春旅程！

※補充說明：展內有標記「不可觸摸」、「請勿拍照」的警語，成功參展的被選召的孩子們，記得留意喔！

珍貴手稿、展間布置與者展件，帶領粉絲穿越時光，重返 1999 年的數碼世界。圖／琅琅悅讀編輯室

珍貴手稿、展間布置與者展件，帶領粉絲穿越時光，重返 1999 年的數碼世界。圖／琅琅悅讀編輯室

④ 特別任務｜蒐集集章一起見證名場面

為了歡迎被選召的孩子們回歸，以及共同見證是數碼世界逐漸成長的大家，每位進場參與者即可在入口處獲得集章卡，在重要場景處會有展場限定的數碼獸印章，一共8款，帶領大家一起重溫8位與搭檔的故事起點，幫助大家能更加投入沉浸在美好的動畫世界。

※補充說明：隨著逛展走入越深處，主題曲〈Brave heart〉與〈Butter-Fly〉的旋律的催淚疊加，絕對會勾起粉絲們各種回憶殺，。

圖／琅琅悅讀編輯室

⑤ 入場規則｜觀展、購物動線一次看懂

進展排隊入場前，包圍展區的一系列數碼寶貝的公仔櫃！這是各種數碼寶貝的從幼年期、成長期、成熟期、完全體、究極體等，八位角色不同進化時期的公仔，一字排開，無論是動感戰鬥動作，還是超萌的可愛互動，公仔細節精細絕不能錯過！

展場外圍的公仔櫃。圖／琅琅悅讀編輯室

展場外圍的公仔櫃。圖／琅琅悅讀編輯室

圖／INCUBASE Studio提供

天女獸公仔。圖／琅琅悅讀編輯室

完成數碼問卷解鎖限定貼紙，挑戰集章任務留下專屬冒險紀錄展覽中還特別規劃了多種互動任務，讓觀眾在參觀展覽的同時，也能參與專屬挑戰。完成數碼問卷的觀眾，可獲得限定貼紙作為紀念；找到展覽每一區中各個數碼寶貝印章，將他們集滿的瞬間，觀眾手中的集章紙也變成為一份獨一無二的冒險紀錄。

此外，周邊專區便成為所有數碼寶貝鐵粉最引頸期盼的焦點！目前主辦方有規劃兩區周邊商品區，如果沒有購票也能在戶外票亭旁的戶外商店選購，購票入場的觀眾能在室內商店購買完整限定商品，包含日本、韓國、香港、中國等進口周邊。

戶外商品玻璃屋。圖／琅琅悅讀編輯室

集章任務。圖／琅琅悅讀編輯室

● 戶外商店：八德路廣場設有「玻璃屋商店」提供大家免費參觀選購。與展期同步開放，結束時間會比在畢展後延長一週，同區還設置兩款「台灣限定抽卡機」（位於 POPMART 對面），每人每次限抽10張，為粉絲打造低門檻的入坑樂園。

● 戶外票亭（八德路廣場）：販售展覽紙本門票及「收藏套票」（No.001～500），展票共有5款，限量500張。

● 室內商店（1F）：僅限持票觀眾入場，完整展覽限定商品與日本、韓國、香港、中國等進口限量商品皆於此販售。

※補充說明：持預售電子票者：可直接至驗票口入場，無需換票。

⚠️ 開展前建議由八德路一段43巷入口排隊入場，現場不開放夜排，以確保安全。

入場規則。圖／INCUBASE Studio提供 入場規則。圖／INCUBASE Studio提供

⑥ 收藏周邊｜限定商品與抽卡套票超搶手

自展覽消息公開以來，展區集結了日本巡迴熱賣限定款與台灣展覽限定設計，搶眼登場。從最受歡迎的經典角色透卡到預售神聖計畫特典套票組，層層喚醒粉絲的回憶殺。現場商品琳瑯滿目，從收藏小物到大型紀念品應有盡有，每一款都讓人想全部帶回家！

展區內外共販售上百款商品。台灣限定商品不限購；進口限量商品每人每款限購一個，僅於室內商店販售（須持票入場）。同時推出台灣限定卡牌造型票券與「收藏透卡」系列，共八款隨機發送，粉絲爭相蒐集。另外，出示三創生活園區會員身份 還可享9折票價優惠，用最划算的方式走進數碼世界，重溫25年的熱血冒險與感動時刻！

入場規則。圖／INCUBASE Studio提供

。圖／INCUBASE Studio提供

圖／琅琅悅讀編輯室

室內商店的周邊商品超精彩，絕不會讓你空手而歸。圖／琅琅悅讀編輯室 室內商店的周邊商品超精彩，絕不會讓你空手而歸。 室內商店的周邊商品超精彩，絕不會讓你空手而歸。

此次特別展出珍貴劇本、分鏡稿、角色設定與場景設計圖，讓觀眾近距離感受 25 年來跨世代經典動畫的源起與進化軌跡。（圖文 INCUBASE Studio 提供）

圖／琅琅悅讀編輯室

高質感展場限定海報，是許多粉絲鎖定的選購目標。圖／琅琅悅讀編輯室

這次《數碼寶貝動畫25週年紀念展》，讓粉絲不只是單純的觀展者，更是參與冒險的一份子這趟持續了二十五週年的回顧之旅，絕對是一場從小到大最熱血、最期待的冒險體驗，保證讓每個人都能在展覽中找到屬於自己的童年回憶！更多購票或展場最新消息可至「數碼寶貝動畫 25週年紀念展 @digimon.exhibition.tour」社群平台查詢。

「琅琅悅讀」特別企劃，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即獲得「數碼寶貝25週年展」雙人票，投票時間即日起至2025/11/10 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1. 獎項：「數碼寶貝25週年展」小編準備隨機周邊+雙人門票(市價：800元起)1名、雙人門票（市價：600元），4名，將由琅琅悅讀贈送。

2. 僅限台灣地區贈送，票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

琅琅悅讀‧贈獎：周邊與雙人票（市價：800元起），1名+雙人門票（市價：600元），4名 待公布

展覽資訊： 《數碼寶貝動畫 25 週年紀念展》

展覽地點｜三創生活園區 1F 十二立方

展覽期間｜2025/10/25（六）～ 2025/11/30（日） 開放時間｜週日至週四 11:00 - 21:30（21:00 停止售票入場）；週五週六及國定假日前夕 11:00 - 22:00 （21:30 停止售票入場）

售票資訊｜全票300元、優待票270元(年齡3歲至就讀大專院校的學生)、特惠票170元(65歲以上長者)。 授權單位｜TOEI ANIMATION

主辦單位｜INCUBASE Studio

售票平台｜Klook 獨家販售

《數碼寶貝動畫 25 週年紀念展》主視覺。圖／INCUBASE Studio提供