2025原創基地節／松菸「沿之有物」周邊活動：集章、主題書展等搶先開跑

松山文創園區年度指標盛事「原創基地節」將於10月31日盛大開展！原創基地節自2012年開辦至今已邁入第14屆，今年主題命名「沿之有物 TRACING THE ECHOES」，以舊產業鐵道為核心主軸，從一條不足500公尺的鐵路側線出發，追溯縱貫線與臺北城市發展的軌跡，深入探究松菸與鐵道、區域產業發展交織的歷史脈絡和城市記憶。活動期間將展出六件現地創作藝術作品、兩組現地表演及一間室內主題展，透過多元藝術展演詮釋主題觀點；10月初起更提前展開走讀導覽，與誠品書店松菸推出系列活動，整體規劃不僅回望松山菸廠的產製歷史，也串聯臺北沿線的五處產業遺產群，共同導引對舊鐵道交通運輸路徑主題的跨領域討論，將這段歷史化為可以觀看、行走、思索的文化路徑。

原創基地節三年一期轉譯松菸轉型歷程：2025年聚焦舊產業鐵道記憶

原創基地節自2023年起採取三年一期的策展形式，以松山菸廠與城市歷史相聯結的轉變為主題，從2023年回溯菸廠起源、2024年探索水圳發展到2025年最終章—聚焦舊鐵道支線，逐年從不同面向看松山菸廠在臺北城市發展中的角色、與歷史的聯結和轉變。

回顧2023原創基地節-松菸LAND：共享變態。圖／松菸提供

回顧2024原創基地節-渠之有道。圖／松菸提供

位在松山文創園區倉庫群後方的道路，前身為縱貫鐵路上的「松山菸廠專用側線」，用於載運菸葉與成品。隨著城市發展、產業更迭，這條專用側線逐漸淡出人們的記憶，直至2013年才將其命名為「菸廠路」，保留在地歷史回憶。2025年原創基地節「沿之有物」便將帶領民眾從菸廠路出發，沿著縱貫鐵路探索臺北城市鐵道廊帶的產業遺產群，望見臺北城市由西向東的規劃開發，並且重新發現過去所留下的歷史記憶。

2025原創基地節－沿之有物，主視覺。圖／松菸提供

室內主題展、產業遺產串聯冊 邀民眾探索松菸蛻變歷程、親自走入文化路徑

2025年原創基地節室內主題展《沿之有物—從鐵枝路到菸廠路》以「沿之有物：沿著鐵路看建物」、「言之有物：跟著物流說故事」、「延之有物：延伸時代續產物」三大展區搭配歷史地圖、文獻、昔日照片及老員工訪談影像等珍貴展件，依序呈現松山菸廠轉型至松山文創園區的蛻變歷程。展覽首先帶領民眾回到過去，自百年前鋪設的縱貫鐵路啟程，見證臺北從農田轉為工業區的過程；步入日治時期松山煙草工場落成後的時光，重現「物」與「人」緊密交織的故事，包含當時菸葉進入製菸工廠的動線規劃、員工的菸廠記憶等；第三展區能見證轉型後的松山文創園區迎來新的起點，並邀請民眾寫下印象中的松菸，拼湊出屬於松菸與臺北城市的共同記憶。

為延續「沿之有物」的探索精神，2025年原創基地節串聯了「臺北製糖所文化園區」、「華山1914文化創意產業園區」、「台北啤酒工場」、「松山文創園區」與「瓶蓋工廠台北製造所」共五處臺北產業遺產群，共同推出《東西通行證：舊臺北產業線之旅》小冊，記錄臺北東西產業廊帶上所留下的產業遺產故事。民眾於《沿之有物：從鐵枝路到菸廠路》主題展填寫問卷或參加指定活動，即可索取限量小冊，帶著它從松菸出發、沿著舊產業鐵道線蒐集產業遺產群的前世今生；凡於上述場館集滿活動專屬圖章，還能至松菸兌換與禮坊合作推出的「紳士復刻版—法式奶油雪茄捲」，重現松山菸廠曾設立雪茄工廠的歷史記憶。

參加指定活動領取《東西通行證》，即可於五處產業遺產蒐集專屬圖章。圖／松菸提供

產業遺產群串聯小冊《東西通行證：舊臺北產業線之旅》集實用性、趣味性與紀念性於一身，帶領民眾認識臺北五處產業遺產。圖／松菸提供

6件現地藝術創作×2組表演藝術 共同詮釋松菸與鐵道交織的記憶

2025年原創基地節邀請六位藝術家，各自創作出融入古蹟場域的現地戶外作品，轉譯鐵道與城市交織的記憶。藝術團隊「三明治工」作品《葉跡‧痕上‧軌道》以菸葉葉脈與鐵道路徑為靈感，創作出呈現極富紋理的陶藝裝置；《菸徑》為藝術家周學涵創作的巨幅陣列，作品呼應菸廠時期一貫化的生產作業，以勞動與物件回應產業歷史；漆作藝術家陳協建與新秀李俊誠將松菸場域的特色元素抽象化，重構並繪製成《菸縷時光》漆作壁畫。亦有作品結合聲音或光影，如藝術家周柏慶使用報廢鋼軌等金屬媒材打造出聲音雕塑《共振於時間裡》，重現歷史場景的聲響肌理；藝術家邱杰森創作的互動裝置《Flux No.5 / Platform》，感應周圍的動靜與聲音，即時驅動光線變化，將人與空間的互動轉化為光的軌跡；藝術家Margot Guillemot（莫珊嵐）把細緻的手工描繪場景轉為雷雕壁畫《途境─市民大道II》，並以一道光束貫穿整幅作品，象徵都市的流動、交通與現代性。

藝術團隊「三明治工」邀請民眾參與工作坊，共創作品素材。圖／松菸提供

今年亦有兩組表演藝術團隊登場，將古蹟空間化作舞台，結合行為藝術與沉浸式演出，為展期注入更多元的感官體驗。由九涉新編製作的《集散地》邀請民眾透過遊戲、任務、合作等方式移動前行，共同模擬菸廠生產線上不停輪轉的貨物與忙碌的工作身影，為民眾創造一段運輸旅途體驗；另一組由石東製作編導的《廠的日常》帶來兩條故事線演出，以遊走式展演帶領民眾走入園區，穿梭松菸的建築、歷史與生活，共同完成一場時空交錯的日常派對。

表演藝術團隊「九涉」為《集散地》演出排練。圖／松菸提供

走讀、閱讀、共讀—從街道到書頁 多重探索城市產業歷史脈絡

呼應今年主題「沿之有物」，2025原創基地節攜手信義社大及文化史蹟講師鄭勝吉推出四條路線、共七場走讀活動，分別為「尋找煤礦與象山水脈之旅─和興煤礦與象山水系」、「臺北鐵道產業之旅─從臺北煙草工場到松山煙草工場」、結合國防主題的「臺北鐵道產業之旅─三張犁支線與四四兵工廠」，以及由鄭勝吉講師與國聯飯店合作的「興雅文化廊道之旅─光復南路街區的前世今生」，透過走讀導覽，帶領民眾沿著舊鐵道支線探索昔日松山菸廠在城市裡的交通運輸路徑，亦從不同角度探索城市風貌。

2025原創基地節攜手信義社大及文化史蹟講師鄭勝吉推出四條路線、共七場走讀活動。圖／松菸提供

今年原創基地節也再度邀請誠品松菸24小時書店串聯響應，共同策劃「沿之有物」主題書展，精選「產業物語」、「流通軌跡」、「文資導覽」、「台北故事」四大主題書單，合計逾60本選書，即日起至10月31日於誠品書店松菸3樓議題沙龍書牆展出，並搭配1場名人沙龍，帶領讀者深入了解城市故事。此外，將舉辦2場親子共讀活動，透過繪本讓大小讀者一同認識鐵道與產業歷史，將文化探索延伸至親子時光。同時，誠品書店松菸以「沿之有物－伴你沿讀靈感每一頁」為主題，即日起至11月16日於松山文創園區進行消防栓箱策展，活動期間參與集章解字謎，即可於誠品書店松菸兌換限量禮品。歡迎民眾在行走與閱讀之間沿途探索，一同找尋城市中的歷史印記。

松山文創園區×誠品書店松菸消防栓箱策展。圖／松菸提供

今年原創基地節再度邀請誠品松菸24小時書店串聯響應，共同策劃「沿之有物」主題書展，即日起至10月31日於誠品書店松菸3樓議題沙龍書牆展出。圖／松菸提供

展覽與活動資訊 ► 2025原創基地節 - 沿之有物 SONGYANLAND FESTIVAL - TRACING THE ECHOES

日期｜2025/10/31(五)－11/16(日)

地點｜松山文創園區 全園區

時間｜戶外展區24小時開放／主題展開放時間 09:00-18:00（辦公廳舍1樓創意空間） 活動網頁｜https://reurl.cc/QEQLyO ► 《東西通行證：舊臺北產業線之旅》

領取方式｜參加「沿之有物：從鐵枝路到菸廠路」主題展或任一場2025原創基地節串聯活動即可領取通行證小冊。

集章辦法｜即日起－11/30可於五處產業遺產（臺北製糖所文化園區、華山1914文化創意產業園區、台北啤酒工場、松山文創園區、瓶蓋工廠台北製造所）蒐集活動專屬圖章。

活動辦法｜集滿活動專屬圖章後，於10/31至11/30至松山文創園區服務中心填寫原創基地節問卷，憑問卷及《東西通行證》即可兌換「紳士復刻版—法式奶油雪茄捲」。（每本限領一次，數量有限，換完為止。） ► 誠品松菸24小時書店系列活動

【親子共讀】老屋時光機_鬆餅姊姊說故事

2025/10/25(六) 15:00-15:30｜3F兒童館

2025/11/08(六) 15:00-15:30｜3F兒童館 【名人沙龍】故事背後的歷史記憶（簡嘉誠／作家）

2025/11/16(六) 14:00-15:00｜3F FORUM