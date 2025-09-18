2025全國古蹟日／松菸「2025原創基地節」響應聚焦鐵道史 主視覺搶先看

松山文創園區2025原創基地節主題正式揭曉！響應全國古蹟日，台北市文化局主辦的2025臺北古蹟日以「行經之地：穿越臺北的城市縫隙」為主題，聚焦鐵路沿線文化資產。作為串聯館所之一，松山文創園區「2025原創基地節－沿之有物」展覽核心精神與臺北古蹟日主題相呼應，10月31日起至11月16日將透過主題展、現地藝術創作、表演藝術等系列活動，帶領民眾沿著過去的軌跡，重新看見已消逝的鐵道路徑及產業遺產群。

作為系列活動的暖身，松山文創園區將於10月1日至10月31日舉辦期間限定活動「尋找古蹟密碼」，邀請民眾化身古蹟探險家，尋找園區內指定窗戶拍照打卡，即可獲得限量松菸小禮，讓民眾透過輕鬆有趣的方式走進歷史場域，深入感受松菸的古蹟魅力，同時也為即將揭幕的原創基地節活動展開預熱。

2025臺北古蹟日，以「行經之地」為題，開展大臺北地區為期3個月的響應活動！圖／全國古蹟日官網

2025原創基地節－沿之有物10/31開展 以藝術轉譯產業鐵道記憶

原創基地節自2012年開辦以來，已成為松山文創園區年度規模最大、最具代表性的展覽活動，至今已邁入第14屆。2023年起採取三年一期的策展形式，分別於2023年回溯菸廠起源、2024年探索水圳發展，2025年則以舊產業鐵道作為核心主題。而今年主題命名為《沿之有物 TRACING THE ECHOES》，「沿」代表鐵路沿線，也有「依循、順著」鐵道路徑及歷史的意涵，「物」則為鐵道沿線上的產業遺產群，以及有形、無形的文化資產與歷史故事，期盼觀展者能沿著時間與空間的脈絡一路探索，沿途發現過去所留下的歷史故事、產業遺產等種種「有物」。

活動期間將展出1間核心主題展、6組現地創作藝術作品，以及2組表演藝術等周邊活動。展覽不僅以前身為松山菸廠的松山文創園區作為核心場域，更向外延伸，串聯臺北縱貫鐵路沿線由西至東的產業遺產。而今年臺北古蹟日同樣聚焦在此區域的產業遺產群，兩大活動核心精神不謀而合，將以不同視角帶領觀展者深入認識臺北產業鐵道的歷史風貌，全方位呈現松菸與鐵道、區域產業發展交織的歷史脈絡和城市記憶。

2025原創基地節核心精神與臺北古蹟日相呼應，並以不同視角帶領觀展者深入認識臺北產業鐵道的歷史風貌。

《沿之有物》主視覺公開！設計師萬向欣手繪線條串起臺北鐵道產業遺產群

2025原創基地節活動主視覺也同步公開，松山文創園區邀請擅長手繪的設計師萬向欣操刀，由《沿之有物》主題名稱發想，以「沿著過去，處處有物」為核心概念，透過手繪線條描繪松山菸廠的產製路徑，並串起臺北製糖株式會社、民營酒工廠—芳釀社、高砂麥酒株式會社、國產軟木工業株式會社等昔日工業記憶，同時與松山文創園區的市集、表演等當代場景交錯，象徵這座場域的歷史在文化創意中不斷的轉譯與再生。此外，設計師亦加入專屬於松菸的特色及溫度，除了倉庫群、鍋爐房等古蹟外，仔細尋找還能發現園區吉祥物松鴨桑，以及定期造訪的蒼鷺，過去由松菸收編的三隻松犬也於畫面中活靈活現，就連主視覺底色的靈感也來自於松菸育嬰室外牆的粉綠色。

2025原創基地節－沿之有物主視覺由設計師萬向欣操刀，以「沿著過去，處處有物」為核心概念，透過手繪線條描繪松山菸廠的產製路徑，並串起產業遺產群的昔日工業記憶。

2025原創基地節－沿之有物不論在展覽面、活動面及主視覺都蘊藏豐富的故事、細節與彩蛋，邀請民眾10月31日至11月16日蒞臨松山文創園區沿途探索。展覽與相關活動詳情將陸續公告，敬請鎖定松山文創園區官網與社群平台。

國際品酒節、茶葉博覽會在松菸！本月精彩活動一次看

2025原創基地節正式開展前，松山文創園區本週起即有多場精彩活動陸續登場！9月19日起將舉辦「2025TILF台灣國際品酒生活節」及「台灣國際珍稀茶葉博覽會」，20日則有「2025國際留遊學秋季教育展」、「2025澳洲教育展」同步展開；喜愛透過市集尋找生活風格的遊客，不可錯過9月20日的「散步遊者市集」及9月27日的「2025森之市 珈琲コーヒーと花物語」，歡迎民眾於古蹟日走入園區，感受松菸歷史建築的魅力與當代創意能量！

全國古蹟日： 松山文創園區

開放免費參觀時間：2025/9/20-21 戶外空間 24 小時開放；室內空間 8:00 - 22:00 (含辦公區域及限入區域)

地點：台北市信義區光復南路133號 展覽預告： 2025原創基地節：沿之有物

時間：10月31日起至11月16日

地點：松山文創園區